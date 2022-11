Senatet i USA vedtar føderal rett til likekjønnede ekteskap

SENATET I USA HAR vedtatt en historisk lov som sikrer at den føderale staten anerkjenner likekjønnede ekteskap. Loven skal nå vedtas med alminnelig flertall i Representantenes hus, der Det demokratiske partiet, som står bak lovforslaget, har kontroll. Det blir trolig den siste viktige loven som passerer Kongressen før den nyvalgte er på plass. «Noe av det mest bemerkelsesverdige dette Senatet har fått til», sier flertallsleder Chuck Schumer.

Gjennombruddet for amerikansk LHBTQ-rettigheter skjer etter at Det demokratiske partiet for to uker siden meldte at det hadde klart å få tolv Republikanske senatorer til å bryte partilinja, slik at man hadde nok stemmer til å unngå sabotasje av beslutningsprosessen ved en såkalt filibuster. Men ikke alle er imponert. Florida-guvernør og ny stjerne i Det republikanske partiet, Ron Desantis, sier han ikke tror den loven vil ha stor praktisk betydning, og at han «kjenner mange homofile som er mer bekymret for bensinprisene». Retten til homofile ekteskap støttes ifølge meningsmålinger av 70 prosent av befolkningen i USA.