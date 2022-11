Skyttergravskrig i Donetsk, mens resten av Ukraina frykter nye luftangrep

KRIGFØRINGEN RUNDT Bakhmut, en stort sett forlatt by i Donetsk i Ukraina som tidligere hadde 70 000 innbyggere, arter seg nå som en skyttergravskrig, med bilder av våte soldater som graver seg ned i sølete, istykkerbombede omgivelser som minner om scener fra vestfronten under Den første verdenskrig. Det melder The Guardian. Russiske styrker har de siste døgnene gjort visse fremskritt i området, og skyter jevnlig nye artillerisalver mot byen. Sammen med Toretsk utgjør Bakhmut nå episenteret for krigshandlingene i Ukraina, sier myndighetene i Ukraina. I Soledar i den samme regionen er fire sivile drept og flere skadet etter at ukrainske styrker støtte sammen med leiesoldater fra Wagner-gruppen mandag.

