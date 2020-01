I året vi har lagt bak oss fikk skogbranner i California og Amazonas stor oppmerksomhet. På tampen av året var det fra Australia vi fikk fryktelige bilder av flammehav som sluker alt fra krattskog til hele byer.

Skogbrannsesongen i Australia gjør jevnlig stor skade, men årets branner kommer etter tre år med usedvanlig høye sommertemperaturer og tørke, og er dermed blitt særlig omfangsrike.

Her er noen tall som sier sitt om størrelsen på katastrofen:

44 000

Antall kvadratkilometer som er svidd av i Australia siden årets skogbrannsesong startet i september, fordelt på rundt 100 branner i delstatene Victoria, Queensland, South Australia og New South Wales, og med sistnevnte hardest rammet.

Totalt er det brente arealet større enn Danmark (unntatt Grønland) eller Trøndelag fylke. Hvis det hadde en kvadratisk form og var sentrert om Oslo hadde det strukket seg fra Åmål i øst til Porsgrunn i vest, og nesten helt til Hamar i nord.

I siste oppdatering fra CNN er det totale brannskadde arealet oppgitt til hele 59 000 kvadratkilometer.

Til sammenlikning spredte de mye omtalte brannene i Amazonas-regnskogen i fjor over et område på cirka 9000 kvadratkilometer.

60 000

Så mange mennesker kan bli evakuert fra sine hjem på grunn av brann eller brannfare. Torsdag var det fortsatt over ti tusen mennesker isolert i områder med branner på alle kanter, og i byer som Mallacoota på Victoria-kysten er det mat- og vannmangel og planer om å evakuere mellom 3 000 og 4 000 mennesker sjø- og luftveien.

I mellomtiden må mange søke ly på strendene for å unnslippe de voldsomme flammene. De som har evakuert landeveien har møtt tykk røyk og enorme trafikk-køer, der enkelte skal ha sittet fast i opptil ti timer.

Monaro Hwy from Cooma to Canberra. Drive carefully folks. pic.twitter.com/Ltbd5xjU9o — Prof Jodie Bradby (@JodieBradby) January 1, 2020

17

Antall personer som har omkommet i brannene. Like mange er torsdag savnet.

Blant de omkomne er det flere som har valgt å ikke evakuere for å forsøke å redde eiendommene sine. Også tre frivillige brannmannskaper, alle i 30-åra, har omkommet. Hva slags arbeidsforhold de har illustreres av videoen som ble lagt ut av brannvesenet i New South Wales nyttårsaften:

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9 — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) December 31, 2019

Skogbrannsesongen i Australia har tidligere krevd langt flere menneskeliv – i 2009, for eksempel, omkom 193 mennesker.

30

Så mange prosent ekstra snøsmelting regner de med på isbreene på New Zealand i år – 2000 kilometer unna skogbrannene i Australia.

Årsaken er at aske fra brannene blåser østover med vinden, legger seg som et rødbrunt lag over breene, og bidrar til å at mindre sollys reflekteres tilbake til atmosfæren.

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind — Fabulousmonster (@Rachelhatesit) December 31, 2019

480 000 000

Så mange pattedyr, fugler og krypdyr har omkommet i årets skogbrannsesong, som en direkte eller indirekte konsekvens av brannene. Det anslår biologer ved University of Sydney. Estimatet er basert på hvor store arealer som er brent ned, og vil kunne både opp- og nedjusteres når forskerne får tilgang til de nedbrente områdene.

Blant dyra som er brent i hjel er 8000 koalabjørner, eller en tredjedel av bestanden i artens viktigste habitat i New South Wales. En video av en uttørket koala som får vann av en syklist utenfor Adelaide er blant klippene som har gått viralt i nyttårshelga:

Cyclists in South Australia were amazed when a koala, sitting in the middle of the road, approached them and drank from their water bottles. https://t.co/Ru46waAkZG pic.twitter.com/bfKc5WnhPx — CNN (@CNN) December 30, 2019

Null

Personer i den brannrammede landsbyen Cobargo som vil stemme på statsminister Scott Morrison ved neste valg, ifølge en av de rasende innbyggerne som nærmest jagde statsministeren vekk da han besøkte byen onsdag.

Morrison, som tilhører det det liberalkonservative partiet i Australia og leder en regjering som har prioritert kull- og gassindustrien foran kutt i klimagassutslipp, har fått kraftig kritikk for sin håndtering av katastrofene og nonchalante holdning til prøvelsene vanlige folk står overfor.

Han unnlot så seint som i nyttårstalen å vedkjenne at skogbrannene har noen sammenheng med klimaendringer, på tross av at klimaforskere har påvist en sammenheng mellom global oppvarming og det eksepsjonelt varme været og tørken som gjør årets skogbrannsesong så voldsom.

At statsministeren valgte å dra på ferie til Hawaii i julehelga, gjorde ikke at australierne fikk noe bedre inntrykk av kriseforståelsen i regjeringen.

