UKRAINA:

Rystende videoer av russiske rakett- eller bombeangrep i et boligområde i byen i Kharkiv (og av sivile ofre) dominerer i dag bildet av de russiske krigshandlingene.

Russland har ennå ikke tatt kontroll over noen av storbyene, men har nå en enorm styrke nord for Kyiv. (Her er et kart over status i morges).

I skrivende stund er det ikke kommet opplysninger om innholdet i samtalene mellom delegasjonene fra Russland og Ukraina i grenseområdet til Hviterussland. Mens russerne ikke har uttalt seg om premissene overhodet, har Ukraina i utgangspunktet krevd «umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekning av russiske styrker».

Flere enn 500 000 mennesker har nå flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommisær for flyktninger. Hele Europa forbereder seg på flyktningkrisen.

Søndag bekreftet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU vil sende våpen til Ukraina i forsvaret mot Russlands angrepskrig til en verdi av 450 millioner euro: «For første gang noensinne vil Den europeiske union finansiere innkjøp og leveranser av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep», sa hun på en pressekonferanse. Jagerfly fra EU-land, trolig den russiskproduserte modellen Mig-29, er også på vei til Ukraina.

USA sender luftvernmissiler av typen Stinger – beryktet for å kunne avfyres av én soldat og utgjøre en stor trussel mot helikoptre og fly.

USA stenger ambassaden sin i Hviterussland etter at landet vedtok å tillate utplassering av russiske atomvåpen og fordi fersk etterretning tilsier økt deltagelse fra Lukasjenko-regimet i selve invasjonen i Ukraina.

Nettsidene til flere statskontrollerte russiske medier ble hacket i formiddag og var enten nede eller viste Putin-kritiske antikrigsbudskap.

SANKSJONENE:

Gjennom helgen har USA, EU og Storbritannia blitt enige om å utestenge flere russiske banker fra SWIFT (det internasjonale bank-transaksjonssystemet), fryse midlene til den russiske sentralbanken, samt å sette inn sanksjoner mot styrtrike russiske oligarker for å hindre dem i å bruke deres finansielle eiendeler i vestlige markeder. Financial Times har listet opp hvilke personer, firmaer og banker som så langt straffes hardest av sanksjonene – øverst står Putin og flere russiske politikere.

Den russiske statsvalutaen rubel tapte 40 prosent verdi mot amerikanske dollar i et brutalt kursfall etter at de hardeste økonomiske sanksjonene mot Russland trådte i kraft i dag. Aldri før har det vært så dyrt for russerne å skaffe seg utenlandsk valuta. I morges satte den russiske statsbanken har satt opp renta fra 9,5 til 20 prosent for å unngå at inflasjonen skal løpe løpsk.

Allerede før de nye sanksjonene trådte i kraft var det lange køer ved minibanker i Russland. Åpningen av Moskva-børsen ble først utsatt, før sentralbanken bekreftet at den ikke kom til å åpne i dag i det hele tatt.

Russland utestenger 36 lands flyselskaper fra russisk luftrom som svar på de vestlige sanksjonene knyttet til flytrafikken.

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil slå ned på russiske «skitne penger» ved å innføre en lov om økonomisk kriminalitet (som allerede har vært foreslått). Forslaget, som skal hindre utenlandske eiere i å hvitvaske pengene sine i britiske eiendommer, skal opp i parlamentet på mandag etter press fra opposisjonen. De har bedt Johnsons regjering om å gjøre mer for å stoppe strømmen av russiske kontanter inn i London – såkalt «Londongrad».

I natt ble det klart at Equinor trekker seg ut av Russland – noe som kan innebære et tap på nærmere 11 milliarder kroner. På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hvilken betydning uttrekningen vil ha å si for selskapets 70 ansatte på Moskva-kontoret, svarer Equinors pressetalsmann: «Når vi trekker oss ut har vi ikke behov for den arbeidskraften. Det er åpenbart at det er en dramatisk situasjon og en vanskelig beslutning. Vi har vært i Russland i 30 år».

Flere russiske oligarker – først Mikhail Fridman, deretter Oleg Deripaska og Anatoly Chubais – har i helgen uttalt seg kritisk til Putins invasjon av Ukraina ved å ta et tydelig standpunkt om at fred er rette veien å gå. Sistnevnte la også ut et bilde av opposisjonspolitikeren og Putin-motstanderen Boris Nemtsov, som i 2015 ble drept på åpen gate. Om milliardærenes utspill bør tolkes som en bønn til europeerne om å begrense sanksjonene – eller som at det sprekker helt opp blant den russiske eliten – er vanskelig å vite. Uansett er slike dissenser neppe er populært hos Putin.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) ber mandag om at Russland blir utestengt fra all internasjonal idrett. I en pressemelding uttaler styret at de «med et tungt hjerte [har] besluttet at vi anbefaler alle særforbund om å ikke invitere russiske og hviterussiske utøvere til internasjonale konkurranser». NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror FIFA og andre organisasjoner nå vil følge etter.

NORGES ROLLE:

Oljefondet fryser alle investeringer i Russland og er bedt av regjeringen om å starte arbeidet med å selge alle russiske aksjeposter. (Det er ikke sikkert det blir så enkelt).

På en pressekonferanse søndag kveld sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge kommer til å sende hjelmer og vester til Ukraina, men (foreløpig) ikke våpen. Ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) vil Norge være «i nær dialog med våre nærmeste partnere» for å vurdere om det «også kan bli aktuelt med andre typer bidrag». (Søndag ble det kjent at Sverige og Danmark sender våpen til Ukraina – mandag skal Finland ha besluttet å gjøre det samme).

Tidligere samme dag hadde regjeringen åpnet for at andre land kan videre-eksportere norskprodusert ammunisjon til Ukraina.

Venstre er skuffet over at Norge ikke sender våpen til Ukraina og leder Guri Melby påpekte at Norge for eksempel har panservernraketter til disposisjon.

Høyre og Sosialistisk venstreparti sier de vil kunne støtte å sende annet forsvarsmateriell til Ukraina dersom regjeringen går inn for det, med SVs forbehold om at det er innenfor eksportloven.

Rødt sier nei til å sende våpen til Ukraina. «Norge er i en særstilling sammenliknet med en rekke andre land fordi vi grenser direkte til Russland», sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

Norge slutter seg som ventet til EUs økonomiske sanksjoner mot Russland, deriblant sanksjonene mot russiske banker, og beslutningen om å stenge luftrommet for russiske fly.

Regjeringen øker det humanitære bidraget til Ukraina med inntil 2 milliarder kroner, inkludert de rundt 250 millionene i humanitær bistand som Norge allerede har gitt. Midlene blir i hovedsak kanalisert gjennom FNs høykommissær for flyktninger, Røde Kors og FNs humanitære landfond.

De første ukrainske flyktningene har ankommet Norge, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK. I løpet av helgen har 20 asylsøkere fra Ukraina blitt registrert ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Noen har kommet med buss fra Polen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) kalte i dag inn til en pressekonferanse om Norges samfunnssikkerhet på tre kvarters varsel, sammen med sjefen for PST og politidirektøren, men det viste seg at ingen av dem egentlig hadde noe å melde, utover at trusselsituasjonen i Norge er uendret.

ELLERS I NYHETSBILDET

MÅ VERNE PLANETEN: FNs klimapanel la mandag fram andre del avsin nyeste klimarapport (første del ble lagt frem i august i fjor). Åtte års forskning er oppsummert i rapporten som nedslående forteller at det ikke er mulig å snu mange av endringene som den globale oppvarmingen allerede har ført til. «Rapporten vår viser tydelig at steder der folk bor og jobber kan slutte å eksistere, at økosystemer og arter som vi har vokst opp med, og som er sentrale for vår kultur og informerer våre språk, kan forsvinne», sa professor Debra Roberts, en av lederne av FNs klimapanel, og la til at «dette er tiåret for handling» dersom vi fremdeles skal ha sjanse til å endre kurs.

Dagens rapport legger særlig vekt på behovet for å bevare natur og økosystemer helt intakt for å dempe de negative konsekvensene av global oppvarming. Utslippskutt er ikke lenger nok til å sikre en levelig planet, og klimapanelet krever vern av 30–50 prosent av jordas areal til lands, til havs og i ferskvann for å sikre en tilstrekkelig motstandsdyktig natur.

DISPENSASJON FOR RUS-STRAFFESAKER: På grunn av advokataksjonen har tre saker som handler om mangeårige rusavhengige ikke kunnet bli behandlet i Høyesterett. Nå har advokatforeningen imidlertid bestemt at disse skal få dispensasjon, og sakene er dermed berammet til 22. mars, skriver Rett24.







