Både i ukene før Russlands fullskala invasjon av Ukraina og i de første dagene etter at angrepskrigen startet for alvor, har vestlige land diskutert for og imot en av de mest alvorlige økonomiske sanksjonene de kan tenke seg.

Mandag var det et faktum at flere russiske banker var utestengt fra SWIFT – men hva i alle dager er det?

Flytter penger mellom land

SWIFT står for «Society for worldwide interbank financial telecommunication», ble opprettet i Brussel i 1973 og er i dag eid av over 9000 bankinstitusjoner fra over 200 land.

Det er et globalt meldingssystem som bankvesenet verden over bruker som metode for å opprette internasjonale bankoverføringen. SWIFT kontrollerer ikke kundenes bankkontoer, penger eller verdipapirer, det er bare en måte å flytte disse fra en bank til en annen.

I praksis dreier det seg om fri flyt av penger mellom bankene som er medlem.



I gamle dager brukte vi teleks – forløperen til telefaks (slå det opp) – for å kommunisere informasjonen rundt en banktransaksjon. Det betød manuell behandling av hver eneste banktransaksjon, noe som selvsagt var veldig tidkrevende og førte til manuelle feil.

I dag kan du logge deg inn i nettbanken din og enkelt og trygt føre over penger til kontoer i de nevnte 200 landene ved hjelp av SWIFT-systemet.

All internasjonal handel

SWIFT lager en unik kode til alle sine medlemmer, som blir brukt til å identifisere hvilken bank, i hvilket land, som ønsker å gjennomføre en overførsel av penger. Det er altså en automatisk måte å identifisere en bankoverføring på.



Det er fremdeles mulig å sende penger fra et land til et annet uten å benytte seg av SWIFT, men da må transaksjonen behandles manuelt, det vil ta lenger tid og øker sjansen for feil.



For bedrifter som arbeider på tvers av landegrensene (det er veldig mange bedrifter!) betyr dette at man i stor grad er avhengig av systemet for å opprettholde en effektiv drift.



SWIFT brukes ikke bare til å identifisere avsender og mottaker av pengetransaksjoner, men også i forbindelse med overføringer av verdipapirer som lån, aksjefond og aksjer.



Infrastrukturen er derfor en viktig del av det globale finanssystemet. Land som ikke deltar – eller blir utestengt – vil i praksis miste tilgangen på kapital.



49 prosent av alle transaksjonene som blir gjennomført gjennom SWIFT i 2021 var transaksjoner av verdipapirer.



«Finansielt atomvåpen»

Kort fortalt kan man se på SWIFT som en global motorvei hvor penger og verdipapirer enkelt kan ta av og kjøre på – der nasjoner eller bedrifter som ikke har tilgang til denne motorveien i praksis er utestengt fra det globale finansmarkedet.



Den franske finansministeren, Bruno Le Maire, omtalte i forrige uke en russisk utestengelse fra SWIFT som et «finansielt atomvåpen». (Ordvalget er kanskje ikke ideelt når man snakker om et land som har høyst reelle atomvåpen).



Det finnes flere alternative tjenester som på sikt kan erstatte SWIFT, men ingen av disse er i dag store nok til å by på reell konkurranse.



Den mest interessante konkurrenten fra et geopolitisk ståsted og for russiske banker akkurat nå er den kinesiske tjenesten CIPS (Cross-border Interbank Payment System).

Kinas yuan har de siste årene blitt viktigere som internasjonal valuta, og CIPS ble opprettet av den kinesiske sentralbanken i 2015 for å etablere effektiv internasjonal handel med yuan.

Mange russiske selskaper er koblet opp mot det kinesiske systemet fordi de selger blant annet olje og gass i yuan, men tjenestem er langt fra å være et alternativ for effektiv deltakelse i verdens finansmarkeder. CIPS stadfestet selv overfor Bloomberg i august 2021 at de hadde 1144 banker i 103 land koblet på plattformen. 531 av disse var lokalisert i Kina.



Den russiske banken Sberbank, som er notert på børsen i London har på det meste falt 69 prosent mandag, og Reuters melder nå at banken må melde oppbud i flere europeiske land. Den russiske utestengelsen fra SWIFT har åpenbart spilt inn her.

