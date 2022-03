BOMBINGEN AV ET BOLIGOMRÅDE I KHARKIV, som ble kjent via videoer på sosiale medier samtidig som utsendinger for russiske og ukrainske myndigheter møttes til samtaler i går, tok livet av hvertfall ni personer og skadet 37. Tre av de drepte var barn. Ukrainas ambassadør i USA, Oksana Markarova, beskyldte i går Russland for å ta i bruk såkalte termobariske våpen, som er særlig dødelige, rammer i større områder og sprer ild inn i bunkere og andre typiske tilfluktsrom. Den internasjonale straffedomstolen vil etterforske Russland for krigsforbrytelser.

Samtalene ved grensen til Hviterussland ga ingen konkrete resultater ut over at partene er enige om å møtes igjen. Ukraina krever umiddelbar våpenhvile og at russiske styrker trekkes ut av landet. Volodymyr Zelenskijsa i en tale at Russland koordinerer angrepene slik at de sammenfaller med samtaler, og at invasjonsstyrken «forsøker å valse over oss».

Den ukrainske presidenten ber også om at verdenssamfunnet innfører et totalt forbud mot russiske fly og skip i alle havner, kanaler og flyplasser. USA har respondert nølende på anmodningen om å håndheve et russisk flyforbud over Ukraina.

Satellittbilder viser at kolonnen av russiske militærkjøretøy som er på vei mot Kyiv strekker seg 64 kilometer nordover og er mer enn dobbelt så stor som det som først ble antatt i går. Kolonnen skal blant annet ha med seg kamphelikoptere. Fortsatt er ingen store ukrainske byer besatt av russerne.

Nesten en halv million mennesker har nå flyktet fra Ukraina. Polen har mottatt 281 000 av dem, sier FN.

Hovedforsamlingen i FN vil denne uka stemme over et forslag om å fordømme den russiske angrepskrigen og isolere landet. Generalsekretær Antonio Guterres sa i forsamlingen i natt at den forhøyede russiske atomvåpenberedskapen er en «grøssende utvikling» og at en atomvåpenkonflikt er «ufattelig».

Kredittkortselskapet Mastercard har kunngjort at de har blokkert enkelte russiske finansinstitusjoner fra sitt betalingsnettverk og store Hollywood-studioer nekter å vise nye filmer i Russland. Det er ventet at flere vestlige selskaper i dag vil kunngjøre at de trekker seg ut av landet og avslutter samarbeid med russiske aktører.

MILITÆRJUNTAEN SOM HAR tatt makta i Burkina Faso har kunngjort en treårig overgangsfase før det holdes nye valg i landet. Reuters

SIKKERHETSRÅDET har forent seg om en uttalelse som fordømmer Nord-Koreas siste testoppskyting av et kryssermissil, som fant sted søndag. Det er imidlertid ingen enighet om mer konkrete, samordnede reaksjoner. The Korea Herald

FOLKEHELSEINSTITUTTET tror ikke lenger det blir noe influensautbrudd i Norge i år. Sykdommen har vært borte under covid-pandemien, men kan gjøre et kraftig comeback neste år, sier FHI. ABC Nyheter

DEN NORSKE KIRKE skal kurse sine ansatte i forholdet til det jødiske folk. «Antisemittisme er en understrøm som har vært i kirken», sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i Kirkerådet. Dagen

Det er ekstraordinært toppmøte med sjefene for Cyberforsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet samt en rekke andre høytstående embetsfolk. Forsvaret innkalte til møtet før Russlands invasjon av Ukraina, og «i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen Europa nå befinner seg i», skriver DN.

Det nye maritime overvåkningsflyet P-8A Poseidon overtas formelt av Luftforsvaret. Det skjer med statsminister og forsvarsminister tilstede på Evenes lufthavn.

Toyota stenger i dag ned alle sine fabrikker i Japan på grunn av dataproblemer hos en underleverandør. Problemene skyldes muligens cyberangrep, skriver Wall Street Journal.

Drammen kommune har ingen mulighet til å hindre russiske langrennsløpere å delta i skisprinten torsdag. Kommunen har imidlertid leid inn ansiktsmalere som skal dekorere flest mulig av publikums ansikter med det ukrainske og norske flagget, skriver Drammens Tidende.

«Nå kommer anti-tyggis-demonstrasjonene!» spår nyhetsbrevkollega Dave Pell i Next Draft etter at forskere har lansert en ny og billig måte å bremse covid-spredningen på: Tyggegummi med et spesielt, covid-hemmende protein fra genmodifisert salat.

