Vesten «må ikke lulles inn i en falsk følelse av trygghet» , sa britenes utenriksminister Liz Truss i forkant av et besøk til Kyiv torsdag. Truss mener det så langt ikke finnes bevis for at Russland har startet noen tilbaketrekning.

Ifølge en talsperson for amerikanske myndigheter skal Russland, i rake motsetning til hva de påstår, ha utstasjonert nye 7 000 soldater langs Ukrainas grense. USAs forsvarsminister Lloyd Austin påpeker at russernes hamstring av blodforsyninger på grensen ikke signaliserer at de er på vei hjem.

påpeker at russernes hamstring av blodforsyninger på grensen ikke signaliserer at de er på vei hjem. I morgentimene torsdag sendte de russisk-støttede separatistene i utbryterregionene Luhansk og Donetsk ut nødmeldinger der de påsto at ukrainske soldater har skutt i stor skala mot sivile områder, noe Ukraina benekter. Kremls talsperson Dmitrij Peskov kommenterte påstandene med at «det er absolutt tydelig at situasjonen eskalerer» .

Samtidig anklager Ukraina russisk-støttede separatister for å ha beskutt en landsby i Luhansk. OSSE bekrefter flere trefninger langs frontlinjen i Donbas torsdag morgen.

NATO gjentok at alliansen frykter Russland planlegger en «falsk flagg»-operasjon for å rettferdiggjøre et militært angrep mot Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fastholder til BBC at det er uaktuelt for landet å kompromisse på ambisjonene om NATO-medlemskap, og sier det handler om landets «garanti for å ikke miste vår uavhengighet» .

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATO har gått over streken med de nyeste styrkeutplasseringene i Øst-Europa og det han mener er NATOs idé om egen «personlige ufeilbarlighet». Det russiske utenriksdepartementet gjorde onsdag narr av generalsekretær Jens Stoltenberg.

STORTINGSSPØRSMÅL OM POLITIETS TVANGSMIDDELBRUK: I går stilte stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvordan ministeren vil følge opp rapporten fra Riksadvokatens om politiets ransakelsespraksis i mindre alvorlige narkotikasaker. «Vil man undersøke hvilke konsekvenser dette har hatt for den enkelte som har blitt utsatt for de ulovlige inngrepene?» spør Venstre-politikeren:

«Av rapporten fremgår det at det har blitt foretatt svært mange ulovlige inngrep, herunder kroppslige undersøkelser. Det fremgår blant annet at svært mange ransakingsbeslutninger har blitt gjort av tjenestepersoner uten påtalekompetanse, og at det kan synes som det i flere politidistrikt har hatt en feil oppfatning av hva som er tilgjengelige virkemidler», skriver Thorsvik.

Kenneth Arctander Johansen, leder av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), sier til Dagbladet at rapporten på ingen måte får han til å tenke at politiet er frikjent: «Det er bare å notere seg at politiet i mange saker har fattet beslutning om bruk av tvangsmidler på stedet med henblikk på bestemmelsen om ferske spor. Den bestemmelsen er et ‘unntak fra et unntak’. Dette går på rettssikkerheten løs dersom denne er gjort til hovedregel».

HØYRES NYE NESTLEDER HETER HENRIK ASHEIM: Flere medier melder i dag at partiets valgkomitè innstiller 38-åringen fra Bærum til å overta vervet etter Jan Tore Sanner. Motkandidat Nikolai Astrup har allerede avklart at han føyer seg etter komiteens innstilling. Asheim blir dermed formelt valgt på landsmøtet i april og, sammen med Høyres andre nestleder Tina Bru, en sannsynlig kandidat til å bli leder og statsministerkandidat når Erna Solberg gir seg. Valgkomiteen i Høyre innstiller også på at Athar Ali Tajik (39) fra Rogaland går inn i partiledelsen. Han er broren til Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.



