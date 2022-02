En 32 år gammel gresk-amerikansk mann med oppholdstillatelse i Sverige ble i går pågrepet i Stockholm av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i samarbeid med FBI.

Mannen er siktet for blant annet falsk forklaring og bevisforspillelse i en terror-etterforskning der lillebroren hans var mistenkt for å stå bak en rekke høyreekstreme angrep på jødiske synagoger i Boston i USA i 2019.

Den antatte brannstifteren døde i september 2020, før saken kunne bli ført for retten, men etterforskningen har altså fortsatt mot storebroren.

32-åringen jobbet i et sikkerhetsselskap ved den amerikanske ambassaden i Stockholm og har vært i Sverige siden amerikansk påtalemyndighet besluttet å tiltale ham.

– Startet fire branner i synagoger og jødisk forretning

Det var i løpet av to uker i mai 2019 at jødiske menigheter i Boston ble rystet av fire ulike ildspåsettelser.

De to jødiske samfunnshusene som var åsted for tre av brannene er også boliger for rabbien og hans familie.

Alle brannene ble slukket, men hendelse vakte nasjonal oppsikt i USA under en måned etter terrorangrepet i Poway i California, der høyreekstremisten John Earnest tok seg inn i en synagoge for å drepe så mange jøder som mulig.

Etter brannene i Boston fant FBI etterhvert fingeravtrykket til en nynazist på en av bensinbeholderne som ble brukt, og regner ham i dag som gjerningsmann bak alle angrepene. Samtidig ser etterforskningen ut til å peke mot at han var del av et høyreekstremt miljø med flere personer.

«Vi må drepe alle jøder»

Den nå arresterte 32-åringens lillebror var i FBIs søkelys for høyreekstremisme også før han ble mistenkt i terrorsaken. Da sikkerhetstjenesten gjorde undersøkelser rundt ham i januar 2020 (mens han lå på sykehus), fant de det som framsto som den håndskrevne forsiden til et manifest «for en gruppe som FBI mener besto av personer som kunne utøve vold mot jøder for å fremme gruppens rasemotiverte, voldelige ekstremistideologi».

Så, i januar 2020, bare noen uker før lillebroren ble avslørt av fingeravtrykk, fant FBI ut at 32-åringen hadde tatt med seg blant annet brorens mobiltelefon, laptop, håndskrevne tekster og post da han reiste til Sverige.

I boligen som også 32-åringen disponerte, fant sikkerhetstjenesten senere flere nazistiske effekter og tekster om å myrde jøder som trolig var skrevet av lillebroren:

«De fant også antisemittiske tekster skrevet av mistenkte, inkludert svastikaer og utsagn som «EIN LAND EIN VOLK, EIN FUHRER» (…) Noen av mistenktes andre tekster inkluderte følgende utsagn: «En verden uten jøder er en verden uten avskum. Noe vi må ta sikte på» og «Vi må drepe, vi må drepe alle jøder. Det er rett og slett essensielt»»

– Skjulte nazi-beviser mot broren

Én del av tiltalen mot den antatte terroristens bror er at han også etter at han erkjente å ha gjemt unna brorens eiendeler i Stockholm, løy til FBI.

Under en ransaking mot broren i USA «samarbeidet» 32-åringen og viste politiet ett minilager uten noe av interesse, mens det senere viste seg at mennene også disponerte et lagerrom til.

Der lå det blant annet t-skjorter med hakekors, en notatbok med høyreekstremt innhold, den terrormistenktes pass og en flaske med cyanid.

Etter at politiet hadde forlatt stedet skal broren ha dratt tilbake til lagerlokalene og tatt med seg de inkriminerende gjenstandene.

Säpo bekreftet torsdag overfor svenske medier at sikkerhetstjenesten bisto i pågripelsen, men har ikke gitt ytterligere opplysninger om aksjonen.

