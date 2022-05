Russiske Butsja-okkupanter avslørt av ID-kort, kjærlighetsbrev og tagging

BUTSJA-OKKUPANTER VAR SPESIALSTYRKER: Reuters har publisert resultatet av en stor gransking av den månedslange okkupasjonen av Butsja, som endte med store ødeleggelser og et stort antall sivile omkomne – mange av dem tilsynelatende summarisk henrettet på åpen gate. I tillegg til vitnesbyrd fra et stort antall overlevende har nyhetsbyrået klart å identifisere flere soldater som trolig deltok, via gjenglemte dokumenter (inkludert et kjærlighetsbrev) og andre spor (som some-nick spraymalt på vegger). Enkelte viser seg å tilhøre spesialstyrken Vityaz, kjent for å være underlagt en av Vladimir Putins tidligere personlige livvakter, og for sin rolle i stormingen av det beleirede teateret i Moskva der 100 sivilister omkom i 2002. Også tsjetsjenske soldater opererte i Butsja-området under den russiske okkupasjonen, som Russland avsluttet for å fokusere styrkene på Donbas-regionen øst i Ukraina.



ANKLAGES FOR VÅPENHVILEBRUDD: Den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj sier 344 personer ble evakuert fra Mariupol og omkringliggende områder onsdag. De er nå i Zaporizjzja. Det russiske forsvarsdepartementet har lovet åpnet nye korridorer for evakuering fra stålverket Azovstal i dag, men en ukrainsk offiser som befinner seg på området anklager dem i en Telegram-oppdatering for å bryte våpenhvilen.

TAKTSKIFTE I LANDBRUKSPOLITIKKEN: «Eg ser det på dei. Dei går med senka skuldrer. Dei er ikkje nøgde, dei er slett ikkje nøgde», sier bonde Marc Erga i Orre i Rogaland til NRK og peker på kyrne sine. Det er årets landbruksforhandlinger drøvtyggerne angivelig blir deprimerte av – regjeringen har i dag tilbudt bøndene et oppgjør på 10,15 milliarder kroner. Det er historisk mye, men en milliard mindre enn det bøndene forlangte (bondelaget hevder at det riktige tallet å sammenlikne med er en del lavere). Ifølge regjeringen selv gir tilbudet full dekning av de økte kostnadene, pluss et inntektsløft neste år på rundt 30.000 kroner per årsverk. «Inntektsgapet er for første gang på mange år i ferd med å bli tetta. Dette er en omdreining i norsk landbrukspolitikk som vil sette spor (…) Det blir forhandlinger, norsk landbruk er ikke i mål, men vi har sett et taktskifte» sier kommentator Hans Bårdsgård i Nationen.



HENLEGGES AV SPESIALENHETEN: Nylig henla Spesialenheten for politisaker en anmeldelse om at politiet hadde lagret de politiske ytringene til rusdebattant Hege Grostad. I dag skriver VG at advokat John Christian Elden klager avgjørelsen inn til Riksadvokaten. Avisen skriver også Venstres justispolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Wetrhus Thorsvik, ønsker å følge opp det hun anser som en høy henleggelsesprosent hos Spesialenheten. Saken strekker seg tilbake til desember, da Eidsvoll kommune fattet et vedtak om tvungen rustesting av Grostad etter at hun var blitt gravid. Tvangsvedtaket var gjort på bakgrunn av at politiet hadde lagret ytringene hennes om rus og ruspolitikk i sosiale medier. Senere kom det fram at politiet hadde registrert ytringene hennes helt siden 2014.

Foto: President of Ukraine