BEVIS FOR AT 180 lokale myndighetspersoner, journalister, aktivister, pensjonerte militærfolk og andre sivile har vært bortført og kidnappet. Det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, hun sitter på per i dag. Russiske soldater og tilknyttede bevæpnede grupper står bak bortføringene, som har skjedd fra russisk-kontrollerte områder som Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson. Bachelet […]