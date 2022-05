Filter får pris for dekning av høyreekstremisme 

Sjur Holsens minnepris skal stimulere til et kunnskapsbasert, mangfoldig og opplyst ordskifte. Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter fikk den tildelt av VGs sjefredaktør Gard Steiro under åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen onsdag.

«Han og den lille redaksjonen hans har jobbet utrettelig med å dekke høyreekstremisme i Norge. Prisvinneren bidrar med fakta i debatten om høyreekstremisme. Han gjør dette med en tydelig stemme og ståsted, men med en journalistisk tilnærming. Han har holdt fast over tid. Andre journalister dykker ned og går videre til neste sak. Vinneren har vært tålmodig og standhaftig. Han avdekker mønstre og sammenhenger. Han avviser at trusselen kommer fra ensomme ulver», skriver juryen i sin begrunnelse (les hele her).

Deler prisen med redaksjonen

«Mest Filter-pris dette!» skriver redaktøren i internchaten onsdag kveld.

Klungtveit har med seg tre journalister i redaksjonen, som har satt seg fore å blant annet dekke ekstremistiske miljøer kontinuerlig. Slik sprer Filter Nyheter innsikt om miljøer som har vist seg kapable til voldshandlinger i Norge, i en helt annen grad enn pressen som først kopler seg på når det faktisk skjer.

Avslørte Alliansens nazi-koplinger

Det siste året har Filter Nyheter blant annet infiltrert de lukkede chatrommene til ytre høyre-partiet Alliansen og avdekket hvordan partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen engasjerer ungdom til nett-trolling for å skaffe ham oppmerksomhet, og hvordan han kopler tenåringer med kjente nynazister.

Koplingene ble senere forsvart av flere som sto på Alliansens valglister i fjor. Andre som har vært oppført som kandidater for partiet er etablerte nynazister.

Avsløringene ble fulgt opp av saker om at Alliansen-lederen beskriver 22. juliangrepet som «karma» for Ap, hvordan han tok kontakt med barn og skoleelever før valget, og at det ikke i utgangspunktet var hindringer for at Alliansen kunne stille opp på valgtorg på videregående skoler.

Filter Nyheter avslørte i høst hvordan vindkraftmotstandere hadde fått et problem med at saken tiltrakk seg folk med ekstreme ytre høyre-syn, og dekket arrestasjoner og våpenbeslag blant norske høyreekstremister.

Få med deg ekstremisme-spalten

