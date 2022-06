PST-sjefen går

SISTE: Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef. «Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit» sier han via en pressemelding fra Regjeringen. Det ble denne uka klart at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget borrer i saken der Sjøvold ble bøtelagt for å oppbevare ulovlige våpen på sitt kontor, men ikke mistet sikkerhetsklarering eller annen autorisasjon.

SIER NEI TIL LOBBYREGISTER: I dag skal Stortinget ta stilling til Venstres forslag om et lobbyregister, der innstillingen fra Stortingets presidentskap er et rungende nei. Bak avslaget står representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Dermed er det ikke flertall for forslaget når det skal behandles i plenum. Filter Nyheter har spurt partiene om hvorfor de ikke ønsker å se på ulike løsninger for et lobbyregister slik som Canada, Tyskland og Irland har innført. «Såkalt lobbyvirksomhet er ingen stor aktivitet i Norge», uttaler Høyres representant Svein Harberg, som mener Venstre med forslaget «konstruerer en problemstilling som ikke er der». Uttalelsen kommer samme uke som Høyre-leder Erna Solberg sier at alle politikere på Stortinget ble utsatt for «tøff lobbyvirksomhet» fra oljebransjen og der VG opplyser at Jonas Gahr Støre (Ap) ble presset av Kjell Inge Røkke da politikerne skulle vedta den omstridte oljeskattepakken i 2020. Les partienes argumenter mot et lobbyregister her.

MENER REGJERINGEN SOMLER: På NRKs Politisk kvarter imorges kritiserte stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide (H) regjeringen for å somle med hjelp til Ukraina. Bakgrunnen er at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag kveld uttalte i en pressemelding at Norge skal ta imot sårede ukrainske soldater som del av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Norge har allerede forpliktet seg til å ta imot 550 sivile gjennom ordningen. Den første hasteanmodningen fra Ukraina om de sårede soldatene kom allerede 23. april og ble gjentatt tre ganger før regjeringen svarte. Justisdepartementet begrunner tidsbruken med folkerettslige vurderinger.Ifølge Søreide var det imidlertid først da Høyre hasteinnkalte justisministeren til Stortinget tirsdag «at ballen begynte å rulle». «Denne saken er en av flere i regjeringen om hjelp til Ukraina der det har tatt unaturlig lang tid. Ambulansene som aldri ble sendt er også et veldig godt bilde», sa Søreide, med henvisning til Filter Nyheters artikler fra mars om regjeringens trege nødhjelpsrespons og det hemmelige «politikernotatet» statsrådene imellom. Les avsløringene våre om regjeringens interne Ukraina-krangling blant annet her og her.

LAGER MIDLERTIDIGE YOUTUBE-SENDINGER FRA GEORGIA: «De presset oss. Men jeg visste ikke at de kom til å være så brutale. At de ville innføre militær sensur», forteller sjefredaktør Tikhon Dzyadko i Dozjd til Filter Nyheter i Georgia. Redaktøren planlegger for tiden hvordan de skal relansere tv-kanalen i Europa, etter at de ble blokkert i Russland. De fleste journalistene deres bestemte seg for å dra ut av hjemlandet etter den nye «desinformasjonsloven». Klikk her for å lese Filters ferske artikkel om hvordan den uavhengige kanalen siden 2014 stadig har møtt motstand fra myndighetene, blant annet etter at de rapporterte om folkeopprøret i både Ukraina og Russland.

ENERGISKVISEN FORKLART: «Vi hadde to energikriser på midten av 1970-tallet og noen år etter det. Men den gang handlet det om olje. Nå har vi en oljekrise, en gasskrise og en elektrisitetskrise på samme tid», sier Fatih Birol, toppsjef i Det internasjonale energibyrået, til Der Spiegel (via NRK). Han advarer mot at det kan gå mot drivstoffrasjonering i Europa i sommer, for ikke å snakke om enda dyrere matvarer. I tillegg til koronapandemien handler energikrisa selvsagt om at landet Europa har gjort seg avhengige av å importere fossil energi fra har gått til krig og blitt underlagt strenge sanksjoner. Men hvordan kom vi dit? Det forklarer The Guardian i en fersk lang-artikkel som tar deg fra signeringen av avtalen om den første store rørledningen mellom Tyskland og Russland på et luksushotell i Essen i 1970, og festtaler i Bundestag, til dagens mer eller mindre pinlige innrømmelser fra politikerne. «For thirty years, Germans lectured Ukrainians about fascism. When fascism actually arrived, Germans funded it, and Ukrainians died fighting it», som historikeren Timothy Snyder siteres på.



Får du panikk for husholdningsbudsjettet kan du trøste deg med at det kommer signaler om at Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) vurderer å kaste Russland ut av samarbeidet rundt produksjonskvoter og at det ifølge Reuters går mot enighet om å øke produksjonen i blant annet Saudi-Arabia. Og på Melkøya i Finnmark er gassanlegget til Equinor igang igjen etter brannen som satte anlegget ut av spill i 2020.



