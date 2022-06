Tbilisi, Georgia: – Jeg skjønte dette var begynnelsen på slutten for Dozjd. Det var helt åpenlyst.

Den 24. februar ble Tikhon Dzyadko, sjefredaktør i tv-Dozjd, oppringt av Russlands statlige medietilsyn, Rosskomnadzor.

I samtalen ble Dozjd, tv-kanalen internasjonalt kjent som «TV Rain», anklaget for å spre «falsk» informasjon om Russlands invasjon av Ukraina.

– Militær sensur

– De presset oss. Men jeg visste ikke at de kom til å være så brutale. At de ville innføre militær sensur. Jeg visste ikke at de kom til å lage en lov der man kan bli fengslet for å formidle såkalt «falsk informasjon» om det russiske militæret, forteller Dzyadko oppgitt.

Med sigarett og rosa skjorte møter den russiske 34-åringen Filter Nyheter på en kafé i Tbilisi i Georgia. Han kommer rett fra innspillingen av et talkshow som sendes på han og konas private Youtube-kanal.

– Da vi alle flyttet hit og forlot Russland, forsto vi at det var en enorm etterspørsel fra publikum om å fortsette med det vi har holdt på med i 12 år, sier eksil-russeren.

Tikhon Dzyadko og kona Katerina Kotrikadze lager en ukentlig nyhetssending og et talkshow fra et midlertidig, lånt tv-studio i Tbilisi. (Foto: Faksimile, Youtube)

Startet opp som lett underholdning

Dzyadko var journalist i Dozjd da de startet opp i 2010. På denne tiden var Dmitrij Medvedev president i Russland, og mange var optimistiske på vegne av landets framtid.

I utgangspunktet ble ikke Dozjd opprettet med mål om å være en kritisk vaktbikkje for russerne. Kanalen ble startet opp av et velstående russiske ektepar som ønsket å lage en uavhengig livsstils-kanal med lett underholdning, kulturelle- og intellektuelle innslag.

Mange russere hadde på dette tidspunktet sluttet å se tv, fordi den kun formidlet propaganda for myndighetene. Derfor ønsket gründeren Natalya Sindeyeva, som fortsatt eier kanalen og er administrerende direktør, å lage en tv-stasjon for «vanlige» folk.

Året tusenvis av russere tok til gata for å demonstrere mot riggede valg, i 2011, ble imidlertid et viktig øyeblikk for kanalen, forklarer Dzyadko.

Dekket folkeopprøret i Russland og Ukraina

Mens det folkelige opprøret ble fullstendig ignorert i de statskontrollerte mediene, var Dozjd ute på gata og intervjuet både deltakere og arrangører.

– Dette var en begivenhet som betydde mye for Russland. Vi dekket det som at det var en stor sak, forteller den nåværende sjefredaktøren.

To år senere kringkastet Dozjd det omfattende Majdan-opprøret i Kyiv. Den enorme folkelige motstanden resulterte i at den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj gikk av og flyktet til Russland.

– Vi vet at Kreml irriterte seg over dekningen vår av Majdan. Denne såkalte fargerevolusjonen var noe Kreml var veldig redd for. Og vi kringkastet fra Kyiv 24 timer i døgnet. Det gjorde dem sinte.

I tillegg har Russlands største uavhengige tv-kanal viet sendetid til andre upopulære temaer i Kreml: Både med kritisk dekning av krigen i Tsjetsjenia og reportasjer om det russiske LHBT-samfunnet.

Stilte spørsmål til Sovjetunionens rolle under andre verdenskrig

Tikhon Dzyadko mener myndighetene i flere måneder prøvde å finne måter å kneble dem på.

Og i slutten av januar 2014 fant de en mulighet:

Dozjd sendte et historisk tv-innslag i forbindelse med 70-årsmarkeringen etter beleiringen av Leningrad (nå St. Petersburg) tok slutt under andre verdenskrig. Trolig døde 800 000 sivile under den 900 dager lange nazistiske okkupasjonen fra 1941 til 1944.

– Under sendingen la vi til en avstemning der vi spurte om Sovjetunionen heller burde ha overgitt seg til nazistene, fordi det kanskje kunne ha spart millioner av liv. Dette er en problemstilling som ofte er diskutert i russisk historie-litteratur, forklarer Dzyadko.

Etter kort tid innså de imidlertid at spørsmålet ikke sto seg i konteksten, og tok derfor en ny redaksjonell vurdering.

– Vi bestemte oss for å redigere det bort. Spørsmålet var bare på lufta i fem–seks minutter. Men de tok et skjermbilde. Deretter ble bildet spredt i pro-Kreml-medier, og på Facebook og Twitter. Etter hvert ble det også spredt av kjente, russiske artister og kulturpersonligheter, som er pro-Kreml, forteller redaktøren.

Mistet 20 millioner seere

Senere skal episoden ha blitt hyppig diskutert både i Statsdumaen og Kreml-vennlige medier. Der snakket de om hvor oppgitte de var over denne avstemningen med «nazi-spørsmål».

Etter dette skal en person fra statsapparatet, ifølge Dzyadko, uoffisielt ha ringt eierne av selskapene som sendte Dozjd på lufta.

– Vi vet hvem fra president-administrasjonen som tok disse telefonene. Etter dette ga alle eierne av kabel- og satelittnettverkene uttrykk for hvor fornærmede de var, hevder redaktøren.

Umiddelbart ble Dozjd tatt av lufta.

– Så ja. Det var sånn vi tapte 20 millioner seere.

Et «smart trekk»

Tikhon Dzyadko kaller det som skjedde et «smart trekk» fra myndighetenes side.

– Andre verdenskrig er viktig for russerne. Myndighetene har brukt dette i flere år, ved mange ulike anledninger. Vi ser det nå med invasjonen av Ukraina.

Redaktøren forklarer at kabelselskapene – som med «alt annet i Russland» – er svært monopoliserte. Derfor ble det et stort tap for Dozjd. I tillegg ble kanalen pålagt reklamenekt, noe som også betød at de måtte finne opp en helt ny finansieringsmodell.

– Vi fortsatte å være på kabelnettet i små byer og på kabelnett i utlandet. Men innholdet på nettsiden måtte legges bak betalingsmur.

Etter at mesteparten av innholdet ble utelukkende for abonnenter, mistet de mange seere.

Tikhon Dzyadko jobbet en periode i Washington D.C. fra 2015, før han kom tilbake i rollen som sjefredaktør av Dozjd i 2019. (Foto: Marie Lytomt Norum)

Blokkert på ukrainsk kabelnett

Og det var ikke bare i Russland at Dozjd kom på kant med myndighetene.

Da kanalen skulle forklare situasjonen om annekteringen av Krim, viste de et kart med Krim-halvøya som en del av Russland. Årsaken var at det ville ha vært et brudd på russiske lovgiving å vise regionene som en del av Ukraina.

– Mens da vi viste dette kartet i Ukraina, brøt det med ukrainsk lov, påpeker Dzyadko.

Dermed ble Dozjd også blokkert fra det ukrainske kabelnettet i 2017.

– Politisk motivert

Og 2021 skulle bli enda et tungt år for Dozjd: Da stemplet medietilsynet dem som en «utenlandsk agent».

Redaktøren i Dozjd mener soleklart at loven er til for å straffe uavhengige redaksjoner og journalister.

Et tydelig eksempel på dette, forklarer han, er at propaganda-kanalen RT (tidligere Russia Today) ikke har havnet på denne «svartelista». Dette til tross for at RT også får utenlandsk pengestøtte, den juridiske begrunnelser for dem som er blitt rammet.

– Selvfølgelig er ikke RT erklært som en utenlandsk agent. Fordi alt dette er politisk motivert, fastslår Dzyadko.

Tapte reklameinntekter

Én praktisk utfordring for alle dem som er utpekt som utenlandske agenter, er at de må fylle ut en rekke skjemaer knyttet til økonomien deres. Dette skulle ifølge Dzyadko sendes per post rundt to ganger i året, noe som ble «en hodepine» for advokatene deres, forklarer han.

I tillegg må alle de såkalte utenlandske agentene legge ut en beskjed med 24 bestemte ord som markerer at mediet eller personen er en utenlandsk agent. Helst skal beskjeden gis i store bokstaver.

– Hvis du glemmer dette én gang, kan du få en bot. Hvis du glemmer det to ganger, vil boten være mye høyere. Glemmer du det for tredje gang kan de åpne en straffesak mot deg, sier redaktør Dzyadko.

Aviser som Meduza skal ha mistet mellom 80 og 90 prosent av alle reklameinntektene etter at de fikk dette stempelet. For Dozjd har utpekingen imidlertid hatt motsatt effekt, da stempelet ga dem både flere abonnenter og flere støttedonasjoner fra publikum. Blant annet arrangerte tv-kanalen et maraton med de andre uavhengige mediene for å belyse problemstillingen.

Ikke selv havnet på lista

Tikhon Dzyadko har inntil videre ikke personlig blitt utpekt som en utenlandsk agent. Men i en periode var han redd for å havne i dette registeret. Før pleide han å sjekke justisdepartementets hjemmesider hver fredag, fordi det oftest var på fredager myndighetene kunngjorde de nye «utkårede».

Nå som han bor i Georgia er bekymringen mindre.

– Før var det å bli utpekt som en utenlandsk agent en stor trussel. Men etter at krigen startet, og alle disse «utenlandske agentene» reiste ut av landet, spiller det ikke så stor rolle lenger.

Fikk trusler etter invasjonen

For det er krigen i Ukraina som utvilsomt er blitt det aller største hinderet Dozjd noensinne har stått overfor.

Bare et par timer etter at Dozjd startet å lage nyhetssendinger om krigshandlingene, ble de oppringt av Rosskomnadzor. En kvinne advarte redaktør Dzyadko om å spre «falsk» informasjon om krigen. Redaktøren skal ha svart at han formidlet informasjon både fra de russiske og de ukrainske myndighetene. Og i stedet for å endre dekningen, fortalte heller reporterne om telefonsamtalen på lufta.

– De første dagene kringkastet vi døgnet rundt. Seertallet var enormt, sier Dzyadko.

Men 1. mars i år ble nettsiden til Dozjd fullstendig blokkert. I to dager forsøkte redaksjonen å lage tv-sendinger på Youtube. Men etter at den nye medieloven ble vedtatt, innså de at det ville blitt for risikabelt.

I tillegg fikk Tikhon Dzyadko og kona Katerina Kotrikadze mange trusler, noe Dzyadko aldri hadde fått før.

– Noen publiserte kontaktinformasjonen vår på nett. Vi mottok mange telefoner og meldinger fra folk som sa de skulle «finne oss», også videre. I en normalsituasjon ville vi nok ikke tatt dette veldig seriøst. Men det var annerledes med hele denne situasjonen som foregikk i Europa.

Dozjd anket beslutningen om å blokkere nettstedet deres. 23. mai ble anken avvist.

Starter opp i Europa

Nå har over halvparten av alle ansatte i Dozjd, mellom 170–200 personer, reist ut av Russland. Det gjelder nesten alle som jobbet journalistisk, ifølge Dzyadko.

Som en midlertidig løsning lager Dzyadko og kona Youtube-sendinger fra et tv-studio de har lånt av venner i den georgiske kanalen TV-Formula. Men de er langt fra å nå ut til like mange seere som de gjorde med Dozjd.

Planen er fortsatt å starte opp Dozjd i et europeisk land, der land som Latvia er blant stedene de vurderer.

Redaktøren ser for seg at det «nye Dozjd» vil bli annerledes enn før, med mer fokus på rene nyheter og mindre underholdning. I tillegg må de ta en rekke økonomiske vurderinger, og også finne en måte å rette seg inn mot de av seerne som nå befinner seg utenfor Russland.

Kritiserer den georgianske regjeringen

Ifølge Dzyadko vil det ikke være mulig for dem å relansere kanalen her i Georgia, fordi han mener den sittende regjeringen «hyller» alt som er prorussisk. Han hevder også at de georgiske myndighetene nekter å prate med ham.

– De er veldig nervøse for om vi kommer til å relansere tv-kanalen i Georgia. Derfor føler jeg meg ikke trygg her. Ikke at jeg tror de vil deportere oss tilbake til Russland. Men jeg frykter at hvis vi forlater Georgia, slipper vi kanskje ikke inn igjen.

