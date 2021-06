God ettermiddag!

DOBBEL PANDEMI: Om du mistet nattesøvnen av de økonomiske konsekvensene av Covid-19, bør du kanskje ikke oppdatere deg på klimaendringene. Innen 2050 vil verdens syv største økonomier – G7 – tape 8,5 prosent av deres BNP, skal man tro en ny beregning. Det tilsvarer omtrent det dobbelte av det de samme landene tapte under Covid-19-pandemien.

Beregningene tar utgangspunkt i at klimaendringene vil skade landenes økonomi gjennom blant annet ekstremvær, nedgang i landbruksproduksjon og negative helsekonsekvenser. Forutsetningen er at vi får en global temperaturøkning på 2,6 grader, noe som er sannsynlig gitt den klimapolitikken som føres i dag, ifølge forskerne.

Det er det sveitsiske forsikringsselskapet Swiss Re som sammen med Oxfam har forsøkt å beregne hva klimaet vil koste kloden. Fremvoksende økonomier og utviklingsland få det langt tøffere – med India som et skrekkeksempel, med et beregnet tap på 25 prosent av BNP innen 2050.

Sjefsøkonom Jerome Haegeli sier til The Guardian at det er behov for mer handling fra G7: «Det betyr ikke bare forpliktelser til å kutte CO2 selv, men å hjelpe utviklingsland også – det er superviktig.» G7-lederne skal møtes i Cornwall på fredag for å diskutere de økonomiske konsekvensene av klimautfordringene, blant andre ting.

NEDTUR FOR YTRE HØYRE: Det var Angela Merkels parti som med solid margin kapret flest stemmer i valget til delstatsforsamlingen i tyske Sachsen-Anhalt søndag (valget blir tolket som en viktig test før forbundsdagsvalget i slutten av september). Med 37,1 prosent oppslutning (sju prosentpoeng mer enn for fem år siden) tok CDU innersvingen på det innvandringsfiendtlige populistpartiet Alternativ for Tyskland (AfD), som gjorde det overraskende svakt (men likevel fikk 20,8 prosent av stemmene, ned rundt tre prosentpoeng).

Mye av CDUs seier tilskrives en målrettet kampanje for å fremstille partiet som det eneste reelle alternativet til trusselen fra ytre høyre, som har høy oppslutning i det gamle Øst-Tyskland (sammenlignet med landet sett under ett) og har gjort det skarpt i målinger.

Den siste tida har AfD forsøkt å profilere seg på motstand mot myndighetenes smitteverntiltak under koronapandemien, samtidig som det er kommet i etterretningstjenestens søkelys på grunn av bånd til høyreekstreme grupper (vi har tidligere skrevet om dette her og her).

IKKE UBESUDLET: Senterpartiet klarte i hvert fall å holde på medienes oppmerksomhet gjennom landsmøtehelga, og preger også i dag overskriftene med reaksjoner på beslutningen om å lansere Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

«Vedum bør ikke bli statsminister», skriver Dagbladet på lederplass. «Han som hevder å være ubesudlet av strategi og spill, framsto som den ivrigste spilleren av dem alle», kommenterer Jan Inge Krossli i Kommunal Rapport.

«Maktarroganse fører aldri noe godt med seg», sier Vedum selv etter landsmøtevedtaket (som har vært i emning i minst tre uker), med henvisning til at verken Ap, Høyre eller Sp har fått noen stemmer ennå. På Politisk kvarter i morges var det Vedum og Erna Solberg som var i «statsministerduell».

BOKO HARAM-LEDER DREPT: I Nigeria er Abubakar Shekau, en av de mest beryktede lederne av militante islamistiske grupper i verden, nå bekreftet død, skriver The Guardian.

En rivaliserende ekstremistgruppe skal ha fått ordre om å drepe Shekau fra IS’ ledelse i Midtøsten, tusenvis av mil unna. Da gruppen angrep, skal Boko Haram-ledere ha drept seg selv for å unngå å bli tatt til fange.

De siste månedene har islamske ekstremistgrupper intensivert angrepene i Sahel-området i Afrika. Forrige uke døde mer enn 120 landsbybeboere i Burkina Faso, i en av de blodigste massakrene som noen gang er registrert der. Ingen grupper har tatt ansvar for angrepet. Shekau skal ha vært ansvarlig for å bruke kvinner og jenter som selvmordsbombere. Han sto også bak bortføringen av 300 kvinnelige studenter fra en videregående skole i 2014.

