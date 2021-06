– Dette er en demokratisk folkeutskiftning av den hvite rase!

I året der vi snart markerer ti år siden 22. juli-terroren, stiller flere etablerte høyreekstremister som kandidater til stortingsvalget i Norge.

Ekstremistene står på valglister for partiet «Alliansen - Alternativ for Norge», der partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen (49) blant annet samarbeider med nynazister som har bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

DNM er en voldsfremmende og jødefiendtlig organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære raseideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Da Filter Nyheter omtalte Alliansens listeforslag i begynnelsen av mai, var minst tre personer med bånd til den nazistiske organisasjonen oppført på listene av partilederen.

Men da valgstyret i Viken fylkeskommune gjorde sin endelige godkjenning av Alliansens lister i midten av forrige uke, hadde enda en kjent høyreekstremist dukket opp:

Den mangeårige nynazisten Morten Lorentzen (57), som lenge har vært en del av høyreekstreme nettverk i flere land, er nå stortingskandidat for Alliansen i Østfold.

I en tale for en svensk raseideologisk forening i fjor høst, snakket Lorentzen blant annet om «de fremmede invasjonsstyrkene som folkeforræderne masseimporterer» og oppsummerte sin appell slik:

– Vi må stoppe all rasefremmed innvandring. Vi må internere de kulturfremmede. Vi må og skal repatriere, repatriere og repatriere. Norden og Europa er vårt!

Dømt for trusler: «RING NÅ!!! RASEKRIG!»

Lorentzen er fra Moss og het tidligere Morten Bakke. På 1990-tallet var han tilknyttet nynazistnettverket Blood & Honour, som internasjonalt fungerte som paraplyorganisasjon for flere «hvit makt»- og nazist-grupperinger.

Siden den gang har Lorentzen deltatt på en rekke høyreekstreme og høyreradikale demonstrasjoner i flere ulike europeiske land, og har de siste årene vært sentral i Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), organisasjonen til den avdøde rasistlederen Arne Myrdal.

For fire år siden marsjerte Lorentzen sammen med Den nordiske motstandsbevegelsen i den svenske byen Falun, der nynazistene hyllet nazi-Tyskland, fornektet Holocaust, refererte til konspirasjonsteorier om jøder, et «hvitt Norden» og utpekte navngitte svenske politikere som «folkeforrædere».

Da DNM i juli 2017 fikk avslag på en søknad til norsk politi om en demonstrasjon i Fredrikstad, søkte Morten Lorentzen på nytt om å marsjere i byen, da som «Aksjonsgruppe Ytringsfrihet». Da også denne søknaden ble avslått, varslet Lorentzen en marsj på hemmelig sted med «mennesker fra en rekke organisasjoner og partier i hele Europa».

(60-70 norske og svenske nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen dukket senere opp i Kristiansand sentrum, som et svar på avslaget i Fredrikstad).

Etter at Filter Nyheter omtalte avslaget på DNMs demonstrasjonssøknad, rettet Lorentzen trusler mot redaktør Harald S. Klungtveit på telefon:

«Ring meg nu, ditt SVIN! PeST SVIN! Hils din familieACHTUNG! RING NÅ!!! RASEKRIG!» og «Fristen for å ringe meg er nu 23 min. Sitter 5 mim. fra et av dine familiemedlemmer! KARAKTERLØSE AFASVIN», het det i én av beskjedene.

Moss tingrett slo siden fast at truslene var direkte knyttet til de journalistiske publiseringene. Lorentzen erkjente straffskyld og ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel.

«Sikre en eksistens for den hvite rasen»

De siste årene har 57-åringen vært sentral i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

Som representant for FMI deltok Lorentzen i september 2020 ved åpningen av «Svenskarnas hus» i Töreboda i Sverige. «Svenskarnas hus» er et hovedkvarter for «Det fria Sverige», der mange av bidragsyterne har bakgrunn fra nazistmiljøer.

– Dette huset er et bidrag til å bevare det svenske broderfolket og sikre en eksistens for den hvite rasen fremover, sa Lorentzen i sin tale til forsamlingen.

Innvandrere i Norge ble av Lorentzen omtalt som «plastikk-nordmenn», «dysfunksjonelle kultur-fremmede» og «rasefremmede» med «lav humankapital» som bør «interneres»:

– Norsk er man kun med norske gener og en norsk stamtavle, slo 57-åringen fast.

– Det er vi i Europa som er den virkelige minoriteten. Og vi utryddes målrettet (...). Dette er en demokratisk folkeutskiftning av den hvite rase og den savner historiske paralleller og erfaringer. Våre hjemland blir regelrett stjålet og ranet fra oss, fortsatte han.

Han beskrev videre politikere som «folkeforrædere» og «system-marionetter» som bidrar til en «masseinvasjon av Europa».

I Norge har Lorentzen vært med på å arrangere demonstrasjoner mot FNs migrasjonsavtale foran Stortinget i Oslo. 20. mars i år var han tilbake samme sted under en av demonstrasjonene mot myndighetenes smitteverntiltak under pandemien. Også Alliansen-leder Lysglimt Johansen deltok på den samme markeringen, sammen med flere DNM-nazister.

Den 17. april i år leverte Lorentzen en såkalt villighetserklæring til valgstyret i Viken for å bekrefte at han ville stå som stortingskandidat for Alliansen i Østfold:

Flere DNM-aktivister stiller til valg for Alliansen

Morten Lorentzen fra Moss er ikke den eneste med bakgrunn fra høyreekstreme miljøer som stiller til valg for Alliansen i høst. To aktivister med bånd til Den nordiske motstandsbevegelsen står på flere av listene:

Grim Lodenkine (36) har gått med uniformsskjorte i demonstrasjon for DNM i svenske Kungälv, i tillegg til å delta i flere andre markeringer og aksjoner i regi av den nazistiske organisasjonen. Henrik Robert Aarseth (47) demonstrerte med DNM foran den jødiske synagogen i Oslo i fjor, der han noen dager senere ble anholdt av politiet og siden tiltalt for våpenlovbrudd.

Lodenkine og Aarseth stiller til valg for Alliansen i henholdsvis tre og 14 valgdistrikter, ifølge Filter Nyheters oversikt.

I forslagene til valgslister hadde partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen også ført opp nynazist-veteranen Lajla Charlotte Jacobsen (70). Jacobsen har i flere år deltatt på DNM-markeringer i både Norge og Sverige.

Da Filter Nyheter snakket med Jacobsen i mai, bekreftet hun å ha takket ja til listeplass for Alliansen, men omtalte seg selv om «listefyll»:

– Jeg har ikke tenkt å bli statsminister, sa nazisten, som nå er ute av listene.

«Invasjonen av rasefremmede fortsetter!»

På Alliansens godkjente valglister står også andre personer som stadig er aktive i rasistiske organisasjoner: Kaspar Johan Birkeland (69) fra Ålesund er mangeårig aktivist i Folkebevegelsen mot innvandring, mens Bjørnar Røyset (54) fra Kristiansund er organisasjonens leder.

FMI har de siste årene brukt høyreekstrem retorikk og fremmet konspirasjonsteorier om at norske politikere står i ledtog med andre om å bruke innvandring som et angrep på den hvite norske befolkningen.

«Invasjonen av rasefremmede fortsetter! (…) Nå må vi, folket danne borgervern», skrev FMI på Twitter 11. november 2019. Organisasjonens Twitter-konto har også erklært Erna Solberg som «landsforræder» og «regjering, storting, byråkrati og rettsvesen» i Norge som «folkefiender».

«Store grupper kulturfremmede importeres og fortrenger Norges opprinnelige befolkning. De norske statsborgere som bidrar til dette folkemordet er landsforrædere og skal også straffes som landsforrædere», het det fra FMI 26. oktober 2019.

I perioden der Morten Lorentzen har vært sentral i FMI, har organisasjonen i sosiale medier tatt til orde for et «raserent Norge» og har skrevet blant annet om å «repatriere» «afrikanere» fra landet samtidig som organisasjonen har referert til innvandrere som «fremmede folkeraser», «negre», «rasefremmede» og «fremmede invasjonsstyrker». Organisasjonen har kalt innvandring en «ikke-kontrollerbar lavine av hovedsaklig unge mannlige negre som marsjerer i retning Norden for å slakte og utnytte sosialordningene».

I 2019 formidlet FMI t-skjorter forbundet med høyreekstreme miljøer og solgte musikk på cd fra nynazist-bandene White Resistance og Blutbanner til «kameratpris» direkte fra hjemmesiden til Folkebevegelsen mot innvandring.

Mener Alliansen er «kontrollert opposisjon»

Korrespondanse Filter Nyheter har fått innsyn i viser at det var Lysglimt Johansen selv som foreslo Morten Lorentzen som erstatter for kandidater som hadde trukket seg fra listene. Blant dem som hadde bedt om å bli fjernet, var Stavanger-mannen Torgeir Bjelland (48).

Bjelland er tidligere fylkesleder og stortingskandidat for det rasistiske partiet Norgespatriotene, som i sin tid ble stiftet av et tidligere medlem i nynazistgruppa Vigrid.

Etter at bomben i regjeringskvartalet gikk av 22. juli 2011 – men før skytingen på Utøya hadde startet – skrev Bjelland på Facebook at han håpet «de drepte er innvandringsvennlige sosialister». Meldingen var et svar til Frp-politiker Per-Willy Amundsen, som hadde slått fast at det var «en mørk dag for nasjonen Norge».

Da Alliansen-leder Lysglimt Johansen i mars 2019 på Twitter oppfordret «ansvarlige svenske menn i politi og militæret til å gjennomføre statskupp», svarte Bjelland: «Folkemordet på etniske europeere er historiens verste forbrytelse mot menneskeheten».

I 2014 ble han straffedømt for sjikanerende meldinger mot en SV-politiker i Rogaland.

Så sent som i november i fjor deltok Bjelland aktivt sammen med Lysglimt Johansen for å samle underskrifter slik at Alliansen kunne stille til valg.

Senere ba han om å bli fjernet fra valglistene i flere fylker. Han ble imidlertid stående som Alliansen-kandidat i Vestfold. Til Filter Nyheter sier Bjelland at han er oppført mot sin vilje og hevder å ha varslet valgstyret om dette.

48-åringen mener i dag at partiet Alliansen er «et skuespill» og en «kontrollert opposisjon» der kommunister, forstått som norsk etterretningstjeneste og den israelske ambassaden, i realiteten står bak.

– Dette har jeg gitt klar beskjed om til Lysglimt Johansen, sier han til Filter Nyheter.

Ikke et «stort poeng» hva andre i partiet mener

Flere andre Alliansen-kandidater – som ikke kan knyttes til organisert rasisme eller høyreekstremisme – har tidligere uttalt til Filter Nyheter at de oppfatter seg selv som «frie» kandidater og enten ikke kjenner til eller bryr seg om at de deler parti med nynazister under en leder som sprer antisemittisme.

Lysglimt Johansen har tidligere fremmet at det er jødene som står bak innvandring til Europa for å «ødelegge vår rase» og at det er «nordisk-germanske menn» som må ta «oppgjøret» med dem.

– Hva andre har ment eller eventuelt mener, det ser jeg ikke på som et stort poeng. I Alliansen skrifter vi ikke for hverandre, uttalte Glenn Ager-Wick (62), førstekandidat i Vest- og Aust-Agder, da Filter Nyheter snakket med ham i forrige uke.

Asbjørn Massnes (71), førstekandidat for partiet i Sogn og Fjordane, mener det pågår en svertekampanje mot Alliansen fra politiske meningsmotstandere og journalister.

– Noen nazist-tendenser har jeg ikke merket i det hele tatt, sa Massnes til Filter Nyheter.

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen har tidligere svart at han ikke har betenkeligheter med å føre opp nynazister på listene så lenge «hva de sier er riktig og modig».

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sa Lysglimt Johansen i begynnelsen av mai.

