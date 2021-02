SISTE: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet og siktet en 16-åring for planlegging av en terrorhandling i Norge – vedkommende skal være IS-sympatisør og motivert av ekstrem islamisme. Han er ikke norsk statsborger og kom fra Syria til Norge på familiegjenforening. Fengslingsmøtet i Oslo tingrett klokken 13 er forventet å gå for lukkede dører.

VEDUM-SHOW: Det vakte en viss oppsikt at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ikke stilte til NRK-debatt om regjeringens klimamelding torsdag (klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) harselerte over dette i en Facebook-video der han diskuterte med en flirende melkekartong), men fredag morgen var Vedum på banen for å love at Miljøpartiet De Grønne ikke vil få noen påvirkning på norsk oljepolitikk dersom det blir rødgrønn regjering etter valget:

– Jeg tar jo det MDG sier på alvor – og de har sagt at de ønsker å avvikle norsk olje- og gassnæring i løpet av 15 år. Det er enormt dramatisk dersom noe slikt hadde fått politisk flertall. Det er rundt 150 000 som jobber i næringa, langs hele kysten og nesten hele landet, sa han i Politisk kvarter, der han for øvrig unnlot å svare skikkelig på minst tre helt sentrale spørsmål om partiets klimapolitikk:

Støtter Sp regjeringens ett år gamle mål om utslippskutt på 50-55 prosent innen 2030? «Vi har ikke bestemt oss for akkurat hvilket prosenttall», sa Vedum. Vil Sp skrote avtalen med EU som forplikter Norge til klimakutt? «Det har ikke vært noen diskusjon den siste tida». Ønsker Sp å gå bort fra «forurenser betaler»-prinsippet? «Som leder er jeg opptatt av at vi skal ha en klimapolitikk som virker», sa Vedum.

VIL HA SVAR: Leder Anniken Huitfeldt (Ap) i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget krever nå at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svarer for regjeringens vurderinger og beslutninger om smitteverntiltak for utenlandske soldater på øvelse i Norge. Kravet kommer etter Filter Nyheters avsløringer om at regjeringen ignorerte faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet da de tillot utenlandske soldater å sitte i innreisekarantene i grupper på 40 personer. – Det er veldig viktig for Norge at vi har disse øvelsene. I en krisesituasjon er vi helt avhengig av våre allierte, også under en pandemi, påpeker Huitfeldt, som «hadde håpet at forsvarsministeren hadde bedre kommunikasjon med FHI»: – Det er veldig mange spørsmål som gjenstår. Det er en politisk beslutning å avlyse øvelsen, og det var en politisk beslutning å overse FHIs råd, sier hun til Filter Nyheter – les hele artikkelen her.

KASTET UT: Flertallet i Representantenes hus stemte natt til fredag norsk tid for å fjerne republikaneren Marjorie Taylor Greene fra budsjettkomitéen og utdannings- og arbeidskomitéen i den amerikanske Kongressen – det skjedde til tross for at Greene fra talerstolen forsøkte å unnskylde eller bortforklare at hun inntil nylig har spredt eller omfavnet skadelige konspirasjonsteorier, deriblant fantasier om at flere dødelige masseskytinger har vært konstruerte «false flag»-operasjoner eller at 9/11 var en «inside job», for ikke å glemme alle gangene hun har markedsført idéer fra Qanon-universet (også etter at hun ble innvalgt til Kongressen i fjor). Samtlige av Demokratene stemte for å fjerne Greene og fikk følge av 11 republikanere. Én av dem var New York-representanten Nicole Malliotakis: På Twitter slo hun fast at Greenes tidligere uttalelser er «dypt forstyrrende og ekstraordinært krenkende og sårende overfor tusenvis av 9/11-familier».

