NOORS JØDEHAT: Den norske imamen Noor Ahmad Noor har blitt politianmeldt for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling etter flere, sterkt antisemittiske uttalelser på sin Facebook-side.

«Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem» og «Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live» lyder to av innleggene. Dagen har kvalitetssikret oversettelsen av innleggene som opprinnelig ble skrevet på urdu.

Til Drammens Tidende har Noor beklaget uttalelsene med at de ble skrevet i frustrasjon over angrep i Gaza, og innleggene har siden blitt slettet. Men imamen har kommet med liknende uttalelser også tidligere. I 2019 delte han på Facebook at «Det var viktig å drepe jøder», skriver Vårt Land.

På tross av Noors antisemittiske ytringer, sa dialogprest Ivar Flaten i Kirkelig Dialogsenter i intervju med Drammens Tidende at han vil «fortsette et samarbeid som løfter oss i riktig retning». I fjor deltok imamen blant annet i en episode av dialogsenterets podkast Ypsilonsamtaler.

Flaten har i dag publisert et lengre innlegg på Dialogsenterets nettside, der han skriver at han forstår at han har vært for uoppmerksom på det Noor har skrevet og formidlet og at det er «sjokkerende og fullstendig uakseptabelt å formidle slikt som nå har kommet fram». Han skriver videre at han ikke forsvarer antisemittiske og hatefulle ytringer: «Jeg er svært lei for at mine utsagn kunne forstås på en slik måte og vil særlig rette denne beklagelsen til Det Mosaiske Trossamfunn».

Noor kom til Norge i 2006 fra Pakistan og er imam ved Minhaj-ul-Quran-moskéen i Drammen.

SINO-PROPAGANDA: Et nettverk av 350 falske kontoer på sosiale medier sprer falsk informasjon og narrativer som stiller Kina i et fordelaktig lys og sår tvil om Vesten. Det avslører en ny rapport fra den uavhengige organisasjonen Centre for Information Resilience (CIR) som er basert i Storbritannia og arbeider for å motvirke desinformasjon.

Både AI-genererte og stjålne kontoer på Facebook, Twitter og Youtube brukes til å koordinere innlegg om menneskerettighetsbrudd, Covid-19, USAs våpenlovgivning, med mer. Blant annet spres karikerte og til dels sjikanøse tegninger som harselerer med og forsøker å diskreditere eksil-kinesere og andre uttalte kritikere av Kina.

Det finnes ikke konkrete bevis for at nettverket er direkte knyttet til kinesiske myndigheter, men narrativene som spres gjennom nettverket likner de som blir promotert av statlige medier og myndighetspersoner i Beijing.

BORTE BORTE: Nå har regionreformen kanskje gått litt for langt, eller? Innbyggerne i Øst-Finnmark kunne i hvert fall onsdag konstatere at hele distriktet deres var forsvunnet fra Norgeskartet da statsminister Erna Solberg presenterte det nye sykehus-Norge til VG.

I etterkant har statsministerens stab måttet gå kanossagang hos finnmarkingene. Til avisen iFinnmark forklarte pressesjef Cato Husabø Fossen at feilen skal ha oppstått da de forstørret Norgeskartet. Solberg selv skal ha foreslått at staben kan få et treukers geografikurs på hennes regning.

GRESK INFERNO: Etter at flere land i Middelhavsregionen har blitt rammet av skogbranner den siste tiden, herjer nå også brannene i Hellas. Hele 118 nye branner ble registrert i går, melder nyhetsbyrået AP.

På den greske øya Evvia ble rundt 90 personer tvunget til å evakuere med båt fra flammehavet onsdag kveld. NRK skriver at innbyggerne i Aten har blitt bedt om å forskanse seg innendørs på grunn av luftforurensningen. Flammene truer også historiske ruiner i den antikke byen Olympia – vuggen for De olympiske leker.

Hellas er inne i den verste hetebølgen på over 30 år med temperaturer rundt 45 grader, og den ekstreme varmen øker faren for skogbranner. Brannvesenet anmoder folk om å ikke foreta seg noe som kan starte flere branner. NRK melder at det greske politiet har fått tips om at noen av brannene også kan være påsatt.

