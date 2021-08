God ettermiddag!

KLIMA-KATASTROFE: Det brenner i skogområdene i det østlige Sibir. Så store areal med skog har gått opp i røyk at det allerede nå tilsvarer et klimagassutslipp som er ti ganger så stort som Norges årlige utslipp, skriver NRK. Nærmere bestemt dreier det seg om 505 millioner tonn CO₂. Brannmannskapene har ikke nok ressurser til å slukke alle brannene og må prioritere å verne bebodde områder.

Øst-Sibir regnes som et av verdens kaldeste områder, men opplever nå den varmeste sommeren på 150 år. Likesom i Middelhavsregionen, har den unormale varmen og tørken hevet skogbrannfaren.

I tillegg har hetebølgene i Sibir de siste årene fått forskere til å frykte store metangass-utslipp fra tinende permafrost i sumpområder. En ny studie finner at metangass-utslipp fra tinende steinformasjoner kan utgjøre en vel så stor klimarisiko.

KVEG-UTSLIPP: Apropos metangass – mandag publiserer FNs klimapanel (IPCC) sin sjette rapport. Der vil trolig panelet advare om at metangass spiller en enda større rolle i den globale oppvarmingen enn tidligere anerkjent, skriver The Guardian.

Betydelige kutt i metangass-utslipp fra kilder slik som husdyrhold og industrien blir nødvendig for å nå 1,5-graders målet, ifølge en av bidragsyterne til panelet.

Metangass har et oppvarmingspotensial som er over 80 ganger så stort som CO₂, men har kortere levetid i atmosfæren.

KASTET UT: To trenere fra Hviterussland måtte fredag forlate OL-landsbyen og har fått OL-akkrediteringen fjernet, bekrefter Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Det skjer etter at den hviterussiske sprinteren Kristina Timanovskaja onsdag flyktet til Polen etter å ha blitt advart av sin bestemor om å ikke returnere til Hviterussland, blant annet fordi hun av hviterussiske medier skal ha blitt omtalt som en forræder og som mentalt syk.

I en Instagram-video i slutten av juli, kritiserte Timanovskaja trenerne sine for å ha presset henne til å delta i et løp hun ikke var forberedt til. Trenerne svarte på kritikken med å avbryte sprinterens OL-deltakelse og beordre henne hjem til Hviterussland. Ordren skal etter sigende ha «kommet fra oven». IOC har åpnet disiplinærsak mot de to trenerne.

TRYGG HAVN: USAs president Joe Biden har signert et notat som gir Hong Kong-borgere som for tiden oppholder seg i USA, en utsettelse på 18 måneder før de må dra hjem igjen. I notatet vises det til at Kina «fortsetter å angripe Hong Kongs selvstendighet, undergraver det som er igjen av demokratiske prosesser og institusjoner, legger begrensninger på akademisk frihet og slår ned på pressefriheten.»

Utenriksminister Antony Blinken skrev i en Twitter-melding torsdag ettermiddag at Biden-administrasjonen på denne måten «tilbyr en trygg havn i USA for de som er redde for å returnere til Hong Kong.»

Reaksjonene fra Beijing har vært skarpe. Det kinesiske utenriksdepartementet publiserte en uttalelse der de kalte tiltaket en «skamløs politisk manipulasjon» som svertet Hong Kongs nasjonale sikkerhetslov, intervenerte i Hong Kongs og Kinas indre anliggender og brøt med internasjonal rett.

Kinesiske sentralmyndigheter innførte en nasjonal sikkerhetslov i Hong Kong i fjor sommer, som gir myndighetene anledning til å slå hardt ned på protester og kritikk mot regimet. I mars vedtok Beijing en ny valglov for Hong Kong som gjør det tilnærmet umulig for pro-demokratiske representanter å oppnå flertall i parlamentet. Les mer om den dystre utviklingen i artikkelen vår fra april her.

