«SELVSAGT»: I natt norsk tid svarte Donald Trump for første gang på spørsmål fra pressen siden valgnederlaget – i løpet av seansen gjentok han flere ganger de grunnløse påstandene om at Bidens seier beror på omfattende juks, men bekreftet også at han vil forlate Det hvite hus og sørge for en fredelig maktoverføring dersom valgmennene peker på motkandidaten: – Selvsagt vil jeg det. Men det vet dere, sa Trump, som likevel understreket at mye kan skje fram til valgmennene stemmer den 14. desember.

I går presenterte for øvrig Sidney Powell, advokaten som inntil nylig virket å være en offisiell del av Trump-teamet, to omfattende søksmål i Georgia og Michigan, der førstnevnte var 104 sider langt, kom med et uttall skrivefeil («DISTRCOICT OF GEORGIA») og bygde videre på en mye delt konspirasjonsteori om vannmerker som gjør det mulig å avsløre falske stemmesedler.

«TONEDØVT!» Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo torsdag alarm på vegne av kriserammede restauranter, puber og kaféer i hovedstaden: – Mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus: Vi trenger en tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sa Johansen i pressekonferansen.

Svaret fra kommunalminister Nikolai Astrup (H) litt senere på dagen skapte reaksjoner: – Jeg vil oppfordre Raymond Johansen til å vurdere hva Oslo kommune selv kan gjøre for å avhjelpe, for eksempel å lette på eiendomsskatten. «Nesten ubeskrivelig tonedøvt […] Regjeringen har ansvaret, og stiller ikke opp», raste SV-leder Audun Lysbakken, som i likhet med flere mente Astrup bidro til å politisere koronapandemien.

Kommunalministeren smalt imidlertid tilbake på Twitter: «Regjeringen stiller opp med solide krisepakker for bedrifter som sliter, både i Oslo og resten av landet. Det skal vi fortsette med, men kommunen kan likevel vurdere om det er noe de kan gjøre i tillegg. Det siste næringsdrivende trenger nå, er SVs skatteøkninger».

FRYKTER FRAMTIDA: Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet frykter en tredje smittebølge når vaksinering av norske innbyggere omsider kan begynne – da oppstår nemlig faren for at mange «slapper mer av», sier han til NRK. Samtidig kan politikere bli fristet til å lempe på de omfattende tiltakene som nå hemmer samfunnet på svært mange områder.

Helsemyndighetene har to konkrete bekymringer inn mot vinteren: At jula vil gi smittespredning innad i familier, og at en ny smittebølge oppstår rundt den tidlige vaksineringsprosessen. Selv om vaksineringen kan begynne tidlig neste år, slik de lovende meldingene fra for eksempel Pfizer kan tyde på, vil det fortsatt ta tid før et flertall av befolkningen er immune mot viruset.

