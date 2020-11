TENÅRINGER SIKTET: Fire elever er i Frankrike siktet i forbindelse med drapet på læreren Samuel Paty, som viste en karikatur av profeten Muhammed i klasserommet og siden ble drept for dette av 18 år gamle Abdullakh Anzorov.

Tre av de fire elevene – alle mellom 13 og 14 år – er siktet for medvirkning til drap etter å ha pekt ut læreren overfor gjerningspersonen, som skal ha betalt dem penger for dette. Den fjerde er siktet for å ha kommet med uriktig beskyldninger mot Paty overfor sin far, som startet en nettkampanje mot læreren.

Tidligere er ytterligere tre elever siktet i forbindelse med drapet – totalt er 14 personer i politiets søkelys. Drapsmannen ble skutt og drept av politiet like etter ugjerningen, som har ført til omfattende myndighetsaksjoner mot ekstreme islamistiske miljøer i landet.

«GREAT HONOR»: Donald Trump benåder sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn – presidenten annonserte det selv på Twitter onsdag kveld norsk tid: «Det er en stor ære for meg å kunngjøre at general Michael T. Flynn er blitt innvilget en fullstending benådning».

Flynn var helt fra starten en del av Trump-administrasjonen, men fikk sparken etter en snau måned. Årsaken var at han hadde løyet til FBI om samtaler med Russlands ambassadør til USA i løpet av den såkalte overgangsperioden fra Trumps valgseier til innsettelsen. Flynn har selv innrømmet dette to ganger.

Men tidligere i år varslet eks-generalen likevel at han ville trekke tilståelsen. Etter at Justisdepartementet og William Barr henla saken i vår, har en føderal dommer stilt krav om en ny gjennomgang. Med benådningen er imidlertid det hele ute av verden. Flere forventer nå en større bølge av benådninger i løpet av de siste ukene av Trumps presidentskap.

SVAR PÅ ANKLAGER: På bakgrunn av fjorårets nyhetsartikler om WWFs arbeid for å bekjempe krypskyting i en rekke afrikanske og asiatiske land – der det blant annet ble hevdet at organisasjonen har finansiert grupper som står anklaget for tortur av personer mistenkt for krypskyting – publiserte WWF tirsdag en større granskningsrapport ført i pennen av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, som ikke har funnet noe som tyder på at ansatte i WWF har vært involvert i overgrep mot lokal- eller urbefolkning – ei heller at organisasjonen direkte har vært involvert i kjøp eller anskaffelse av våpen. Vi har skrevet om flere av funnene i rapporten her.

GIR IKKE INNSYN: Koronakommisjonen har bedt om å få oversendt alle SMS-er, e-poster og samtalelogger mellom de sentrale aktørene Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor (SMK) i perioden mellom 4. og 12. mars, da Norge «stengte ned» og myndighetene innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid i forbindelse med pandemien.

Korrespondansen kan kaste lys over om beslutningen var faglig eller politisk begrunnet (eller begge deler). Men selv om SMK har oversendt tekstmeldinger til kommisjonen, får ikke medier innsyn i disse fordi de blir ansett som såkalt organinterne. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er blant dem som reagerer: – På et overordnet nivå bør offentligheten få vite hvordan regjeringen kom frem til så inngripende beslutninger, sier hun til NRK.

