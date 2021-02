AP-KRISE: Sju måneder før valget gjør Arbeiderpartiet det overraskende dårlig på meningsmålingene – Aftenposten har kartlagt hvilke velgere som svikter: Oppslutningen blant kvinner har falt markant (og mer enn blant menn). Eldre og middelaldrende som normalt har stemt Ap i stort monn, er mer skeptiske til partiet. I tillegg går populariteten ned blant velgere med høy inntekt. Partiet opplever tilbakegang på bygda og spesielt i tidligere Ap-bastioner som Nord-Norge. «De har i stor grad mistet grunnfjellet», konkluderer valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning – se alle tallene her.

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

«HARDE ORD»: Samtidig sloss Arbeiderpartiet og Senterpartiet om hvem som skal være landets største opposisjonsparti – i en fersk måling fra Kantar for TV 2, faller begge to og havner på henholdsvis 20,0 og 19,9 prosent oppslutning. Trygve Slagsvold Vedum anklager nå Ap-ledelsen for en kampanje mot Sp – han har merket seg «en del harde ord» og viser blant annet til et avisinnlegg fra Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som argumenterer for hvorfor velgere bør gå til Ap heller enn Sp. I den aktuelle målingen befester for øvrig Høyre posisjonen som Norges største parti med 25,3 prosent oppslutning, men det er likevel langt frem til et borgerlig flertall (KrF havner for eksempel under sperregrensa). «Utsiktene for gjenvalg er nå dårligere enn de var i februar forrige stortingsvalgår, i 2017», heter det i TV 2s oppsummering.

FJERNER GREENE: «Harde ord» kan man jo tåle i politikken, så lenge man slipper å belemres med voldsfremmende konspirasjonsteoretikere uten kontakt med virkeligheten: I den amerikanske Kongressen skal representanter for Det demokratiske partiet nå gjøre fremstøt for å hindre at den nyinnvalgte republikaneren Marjorie Taylor Greene får delta i politisk komitéarbeid.

Bakteppet er de mange avsløringene om hva Greene har drevet med i tida før hun ble innvalgt og nektet å beklage etterpå – representanten fra Georgia har blant annet omfavnet de livsfarlige Qanon-fantasiene, spredd løgner om at Hillary Clinton har deltatt i rituelle barnedrap og fremmet påstander om at jødene står bak skogbranner i USA.

I klartekst er det ventet at Demokratene i løpet av kort tid presenterer Republikanerne for et ultimatum der de gis 72 timer til å frata Greene alle verv – i motsatt tilfelle vil saken bli behandlet politisk i Representantenes hus. Per i dag sitter Greene i komitéene for utdanning, arbeid og budsjett.

«FENGSEL»: Regjeringen møter massiv motstand i høringsrunden om portforbud – fristen for innspill gikk ut i går. Men der Folkehelseinstituttet (FHI) er blant dem som mener at gevinsten av et portforbud vil være minimal og ikke forholdsmessig til ulempene, støtter Helsedirektoratet forslaget om å gjøre endringen i smittevernloven: «Det kan oppstå situasjoner som gjør at folkehelsa er truet og det ikke er mulig å håndtere med andre tiltak», sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK. Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande er imidlertid svært skeptisk: – Det sender signal til folk om at vi skal bruke hjemmet som fengsel. Det har vi fotlenker til i det norske straffesystemet, sier hun. Regjeringen skal nå gjennomgå høringsinnspillene – flere har fått utvidet frist.

80 I KOHORT: I kjølvannet av forrige ukes artikkel, der Filter Nyheter pekte på at regjeringen gjentatte ganger ignorerte smittevernfaglige innspill fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forbindelse med militærøvelsen «Joint Viking», dukker vi nå litt dypere ned i materien: I dag skriver journalist Tora Lind Berg om at mange av de utenlandske soldatene knapt gjorde annet enn å sitte i karantene etter ankomst Norge – årsaken var at de stadig ble eksponert for ny smitte. Det er også blitt kjent at kommunelegene ikke var involvert i Forsvarets planlegging på forhånd, kun etter at smitten var et faktum. Og ved ett tilfelle talte en kohort av amerikanske soldater 80 personer, mer enn det dobbelte av hva loven tillot – les hele artikkelen her.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.