«RETT OG SLETT FEIL»: – Etter hva jeg forstår har utvalget gått grundig til verks og funnet at det er ikke er grunnlag for å si at det finnes utstrakt superprofitt i velferdstjenestene, sa næringsminister Iselin Nybø (V) etter at det såkalte Velferdstjenesteutvalget leverte sin utredning tirsdag. Men:

– Det Nybø sier er rett og slett feil. Hun bruker utvalget til inntekt for et politisk standpunkt, noe det ikke er dekning for i utvalgets konklusjoner, sier jurist, økonom, LO-rådgiver og utvalgsmedlem Gøril Bjerkan til VG i dag.

Allerede i går gikk hun hardt ut på kronikkplass i Dagens Næringsliv: Det var «noe overraskende for meg fredag å bli informert om at dato for overlevering er i dag – på Civitas nettside», skrev hun: «Mer påfallende var det å lese NHOs oppfatning av utredningens innhold før den er publisert».

I motsetning til NHO, slår Bjerkan fast at «utvalget avklarer ikke spørsmålet om superprofitt en gang for alle». Tallgrunnlaget er nemlig for svakt – og i fremtiden bør det bli enklere å gjennomføre kartlegging av private leverandører av offentlige velferdstjenester, heter det i teksten.

Tirsdag stemplet opposisjonen utredningen som et «politisk bestillingsverk». I dag sier Bjørnar Moxnes (R) at Nybø «er nødt til å gi oss et sannferdig bilde av det som står i rapporten», mens Nybø blant annet svarer at «rapporten er omfattende og vi skal gå grundig inn i den».

«KNOCKOUT»: Regjeringspartiene kom tirsdag til enighet med støttepartiet Frp om neste års statsbudsjett. Eller som kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende skriver: «Frp slo knockout på Høgre, Venstre og KrF». Han mener budsjettforliket ble Fremskrittspartiets store kveld – blant annet med litt billigere øl, vin, tobakk og godteri, samt mindre innstramminger i asyl- og flyktningepolitikken.

Gårsdagens samling av borgerlige partiledere i Stortingets vandrehall, der forliket ble presentert, «såg ut som adventsselskapet frå helvete. Siv Jensen gjorde det svært klart at regjeringa sit på hennar nåde og kan bli kasta neste år», skriver Kihl. Men selv Jensen har en utfordring: Partiet hennes daler på meningsmålingene, der de rødgrønne den siste tiden har hatt et tilsynelatende trygt flertall.

«FEILSTEG»: Gårsdagens rareste nyhet var utvilsomt at den ungarske høyreside-politikeren Jozsef Szajer har trukket seg fra EU-parlamentet etter å ha deltatt på det som blir beskrevet som en privat sexorgie med 24 andre menn i koronastengte Brüssel før helga – politiet rykket ut etter meldinger om husbråk, bare for å bli tipset om at Szajer hadde forsøkt å stikke av gjennom et vindu.

Det pikante i saken er selvsagt at Szajer er en alliert av Ungarns statsminister Viktor Orbán og tilhører partiet Fidesz, som i ti år har innskrenket LHBT-personers rettigheter i hjemlandet. Szajer skal spesifikt ha bidratt til å omskrive Ungarns grunnlov for å «beskytte ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne».

«Jeg angrer dypt på at jeg brøt covid-restriksjonene. Det var uansvarlig av meg. Jeg er villig til å ta den straffen som måtte komme», uttalte Szajer søndag (han sa også at det hele hadde vært et «feilsteg» og for øvrig «svært personlig», mens Fidesz-delegasjonen i EU-parlamentet mente det var riktig av ham å trekke seg).

UT MOT DONALD: USAs Trump-vennlige justisminister William Barr har ikke funnet bevis på omfattende valgjuks som kan ha endret resultatet i det amerikanske presidentvalget. Både Justisdepartementet og Sikkerhetsdepartementet har for eksempel undersøkt påstanden om at valgmaskiner er blitt programmert for å sikre Joe Bidens seier, men «så langt har vi ikke funnet noe som kan underbygge dette», uttalte Barr tirsdag. Det hele er et nytt tilbakeslag for Donald Trump og apparatet hans, som fortsatt tviholder på at uregelmessigheter og «systematisk svindel» har kostet presidenten seieren.

