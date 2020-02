Filter Nyheter avslørte torsdag at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU har stått bak en anonymisert Facebook-profil som har deltatt i rasistiske nettdebatter både med egne utsagn og ved å oppmuntre andre innvandrerfiendtlige brukere. Kontoen har også bidratt til spredning av innhold fra raseideologiske miljøer.

Eikrem har de siste dagene karakterisert kontoen som en «tulleprofil» og en mulig «humorprofil» parallelt med at han har benektet å stå bak.

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga», er en av kommentarene profilen la igjen på den innvandrerfiendtlige, lukkede gruppen «Fedrelandet viktigst» om en asylsøker som hadde blitt framstilt som arbeidssky.

Også Universitetsavisa skrev fredag at avisen hadde fått bekreftet at Eikrem har brukt to av aliasene tilhørende den aktuelle Facebook-kontoen.

En rekke personer har nemlig visst med sikkerhet at det var Øyvind Eikrem som sto bak profilen mens aktiviteten pågikk, men uten å kjenne til det mest oppsiktsvekkende innholdet kontoen publiserte på ulike grupper og sider.

– Jeg visste at det var ham, fordi han fortalte det til meg. Han ga meg en grunn for at han hadde opprettet profilen også, sier én av Eikrems bekjente til Filter Nyheter.

En annen person med førstehåndskjennskap til både Eikrem og Facebook-kontoen oppgir å være «sjokkert» over innholdet fra profilen dokumentert i Filters artikkel.

Eikrem fortalte selv om kontoen

Grunnen Eikrem oppga til minst én av personene for bruken av kontoen, var bråket i kjølvannet av Eikrems uttalelser til nettstedet Resett i 2018. Uttalelsene førte til at førsteamanuensisen ble innkalt på teppet av instituttledelsen, noe som førte til en stor debatt om ytringsfrihet i akademia.

Den anonymiserte profilen var ment å beskytte Eikrem og hans familie mot negativ oppmerksomhet, slik Eikrem la det fram for andre.

Filter Nyheter har snakket med tre personer som alle er bekjente eller venner av Eikrem og som samtidig bekrefter i klartekst at de lenge har vært klar over at dette var en alternativ konto for førsteamanuensisen ved NTNU – fordi Eikrem selv har vært åpen om det overfor dem.

I tillegg tegner ytterligere to nære bekjente det samme bildet, uten å ville bli sitert på at Eikrem står bak.

Så langt Filter Nyheter kjenner til har ingen av kildene vært i konflikt med Eikrem i tidligere saker. Ingen vil foreløpig stå fram ved navn i tilknytning til den spesielle saken, og to av personene mener Filter Nyheter burde la være å skrive ytterligere artikler om Eikrem på grunn av den vanskelige situasjonen han nå er i.

NTNU-ansatt: – Det jeg så var mer sympatisk

Flere av personene som har visst om Eikrems skjulte nettidentitet er ansatt ved NTNU. Selv om noen av dem har gitt liker-reaksjoner eller andre tilbakemeldinger på endringer i nettidentitetens profilbilde eller lignende, er det ingenting som tyder på at disse personene har hatt innsyn i flertallet av publiseringer fra Facebook-kontoen.

Dette skyldes blant annet at profilen har vært aktiv i lukkede grupper, der innholdet ikke er tilgjengelig for ikke-medlemmer.

– Selv har jeg ikke vært klar over de tingene som dere trekker frem. Så hvis det stemmer, så er jeg overrasket. De tingene jeg har sett er langt mer sympatiske, sier én av kildene.

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke kjente til det som er omtalt, sier en annen bekjent av Eikrem på NTNU.

En av flere årsaker til at Filter Nyheter torsdag kunne slå fast at Eikrem sto bak Facebook-kontoen, var at han har brukt den i kontakt med bekjente fra det virkelige liv der han samtidig har framstått som seg selv. Innholdet i kontakten gjør det usannsynlig at andre kan ha utgitt seg for å være Eikrem.

Filter Nyheter besluttet å benytte anonyme kilder i saken fordi opplysningene om at flere personer har visst om koblingen til Eikrem er verifiserbare både for andre medier og for NTNU.

Endringer i profilen minutter etter første intervju

Den anonymiserte Facebook-profilen har endret navn og profilbilde ved flere anledning. Først het den «Einar Tambarskjelve», deretter «Einar Tamburi». Den 14. eller 15. februar i år skiftet profilen navn til «Dwayne Elizondo Camacho»:

Filter Nyheter konfronterte for første gang Eikrem med at han sto bak den anonymiserte Facebook-profilen i telefonsamtale tirsdag 18. februar. Under samtalen så profilen slik ut for brukere som ikke var «venn» med den:

I løpet av den første halvtimen etter at samtalen ble avsluttet, ble det foretatt flere endringer: Flere bilder eller bakgrunnsbilder som tidligere var synlige for ikke-venner, ble fjernet eller gjort utilgjengelige:

Ett av bildene som så ut til å være fjernet – maleriet «A Rake’s Progress» av den britiske kunstneren William Hoghart – har Eikrem også fra sin «ekte» profil under fullt navn benyttet som illustrasjon for et arrangement i regi av nyopprettede «Anglo–Norse Club» i Trondheim:

Tirsdag kveld ble det foretatt nye endringer i den anonymiserte profilen og profilbildet ble endret fra ett bilde av «Dwayne Elizondo Camacho»-figuren fra filmen «Idiocracy» til et annet, samt like etterpå oppdatert med en «Back Boris»-ramme fra Det konservative parti i Storbritannia.

Etter at Filter Nyheter publiserte artikkelen om Eikrems anonymiserte profil torsdag kveld denne uka, ble hele profilen slettet eller deaktivert.

Eikrem avviser å ha skrevet «det som Filter Nyheter hevder»

Øyvind Eikrem engasjerte denne uka advokat Torfinn Svanem, som lørdag skrev følgende i en tekstmelding til Filter Nyheter:

«Jeg har nå konferert med Eikrem om Deres oppfølgingsartikkel. På vegne av Øyvind Eikrem fremsettes følgende uttalelse som ber om og forutsetter blir gjengitt i Deres artikkel:

«På vegne av Øyvind Eikrem meddeles at han fastholder ikke å ha skrevet det som Filter Nyheter hevder, og han fastholder også fortsatt at han ikke på annen måte har hatt noe med dette å gjøre. Påstandene om dette må derfor kun bygge på antagelser og formeninger De har innhentet fra andre personer, og som Eikrem som nevnt bestrider riktigheten av. Han føler seg uthengt og ærekrenket av Filter Nyheter og han vurderer å forfølge saken juridisk i den forbindelse»

Ut over ovennevnte formelle uttalelse ønsker ikke Eikrem å gi ytterligere kommentarer».

NTNU kaller inn Eikrem til møte

Etter publiseringen av Filter Nyheters artikkel torsdag, varslet ledelsen ved institutt for sosialt arbeid at de vil kalle inn Eikrem til et møte. Instituttleder Riina Kiik skriver følgende i en e-post til Filter Nyheter:

«Vi har registrert artikkelen på filternyheter.no og ser at det der rettes alvorlige beskyldninger mot Øyvind Eikrem. Foreløpig har vi bare det som står i artikkelen å forholde oss til. Jeg er for tiden på reise, men når jeg kommer tilbake til Trondheim vil jeg invitere Eikrem til et møte for å høre hans versjon av det som er kommet fram. Så vidt jeg kan se av artikkelen så bestrider jo han å stå bak ytringene og Facebook-kontoene som kritikken gjelder. Uansett hva som måtte ha skjedd her så vil vi som arbeidsgiver også ta vare på vår medarbeider».

På spørsmål om innholdet som er postet fra den anonymiserte Facebook-kontoen er forenelig med å være førsteamanuensis ved NTNU, svarer Kiik følgende:

«[Jeg] kan ikke kommentere dette før jeg har fått snakket med Eikrem og vi har fått fastslått hva som er fakta i saken».

Delte lenke fra nynazist-nettsted og kalte politiker «landssviker»

Filter Nyheter skrev torsdag at den aktuelle anonymiserte Facebook-profilen blant annet har:

Foreslått at en asylsøker kan «jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver» og likt rasistiske kommentarer som «sorte svin».

Omtalt den svenske eks-statsministeren som «landssviker», gitt liker-tilbakemelding på omtale av Erna Solberg som «landsmorderen» og omtalt innvandrere som «stammekrigere».

Ved én anledning delt innhold fra nettstedet til den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» .

. Oppfordret andre til å oppsøke innhold fra bestemte raseideologiske miljøer i USA og uttrykt støtte til blant andre den rasismedømte danske aktivisten Rasmus Paludan .

. Startet debatt om norskheten til en idrettsutøver med utenlandsk navn og likt meldinger i kommentarfeltet om at vedkommende «ser ut som en selvmordsbomber fra langvekkistan».

Publisert lenke til en høyreradikal video som forklarer at det foregår en «hvit utslettelse» i regi av «forræderiske regjeringer».

Publisert lenke til en tale der norske politikere blir omtalt som «svikere» som vil skifte ut nordmenn med innvandrere.

