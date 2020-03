Første dag med Norge i dvalemodus har vært alt annet enn rolig.

Den har bestått av hektisk aktivitet blant bedrifter, i byråkratiet, og i hus og hjem til folk som skal få på plass hjemmekontor og hjemmeskolering med småbarn på armen og nye føringer plingende inn på telefon og e-post.

Her får du oversikt:

6,5 milliarders redningspakke for næringslivet

Regjeringen la fredag 13. mars frem de første tiltakene for nærings- og arbeidslivet i Norge. Det gikk kun kort tid før beskjeden fra opposisjonen kom: Forslaget får ikke flertall i Stortinget (les mer om det lengre ned).

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa at regjeringen ikke har regnet på hva nedstengningen av Norge vil koste den norske staten og Norges økonomi. Regjeringen deler de økonomiske tiltakene inn i tre faser:

«Fase 1»: Strakstiltak

Disse trer i kraft nå, og er ifølge Sanner til for å unngå «unødige konkurser og oppsigelser» for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet. Det er følgende:

Permittering: Arbeidsgiveres plikt til å lønne ansatte ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. For arbeidstakere blir det ingen ventedager før dagpenger utbetales for de som permitteres. Permitterte kan jobbe 60 prosent, og fortsatt få dagpenger.

Arbeidsgiveres plikt til å lønne ansatte ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. For arbeidstakere blir det ingen ventedager før dagpenger utbetales for de som permitteres. Permitterte kan jobbe 60 prosent, og fortsatt få dagpenger. Skatteregler: Bedrifter som har gått med overskudd de to siste årene, kan føre dette over på årets budsjett for å «dekke inn» underskudd som kommer nå. Det gjelder underskudd inntil 30 millioner kroner. Bedrifter som går med underskudd, skal også kunne få ett års utsettelse av betaling av formuesskatt.

Bedrifter som har gått med overskudd de to siste årene, kan føre dette over på årets budsjett for å «dekke inn» underskudd som kommer nå. Det gjelder underskudd inntil 30 millioner kroner. Bedrifter som går med underskudd, skal også kunne få ett års utsettelse av betaling av formuesskatt. Lån til bedrifter: På grunn av sin nære kontakt med banker, og lokalkontor over hele landet, vurderer regjeringen at Innovasjon Norge er godt egnet som et sted bedrifter som sliter med likviditeten, kan henvende seg for å søke lån.

På grunn av sin nære kontakt med banker, og lokalkontor over hele landet, vurderer regjeringen at Innovasjon Norge er godt egnet som et sted bedrifter som sliter med likviditeten, kan henvende seg for å søke lån. Beordrete pensjonister : Pensjonerte helsearbeidere som beordres på jobb, eller andre som jobber frivillig for å hjelpe til i krisen, beholder all pensjonsutbetaling.

: Pensjonerte helsearbeidere som beordres på jobb, eller andre som jobber frivillig for å hjelpe til i krisen, beholder all pensjonsutbetaling. Luftfarten: Flypassasjeravgiften strykes for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Samtlige lufthavn-avgifter oppheves til og med 30. juni.

Flypassasjeravgiften strykes for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Samtlige lufthavn-avgifter oppheves til og med 30. juni. Kurs og opplæring: Fylkeskommunene får mer penger til bruk på kompetansehevende kurs og intern opplæring av ansatte i sin regions bedrifter.

Fylkeskommunene får mer penger til bruk på kompetansehevende kurs og intern opplæring av ansatte i sin regions bedrifter. Korona-kommunene: Kommuner som har utgifter på grunn av viruset får ekstra penger. Det er snakk om 250 millioner kroner. Fordelingen mellom fylkene er foreløpig ikke klar.

Opposisjonen, arbeidere og bedrifter: «Mer!»

Arbeiderpartiet mener krisepakken er for dårlig for vanlige arbeidsfolk. Jonas Gahr Støre sier til Aftenposten at han mener han har med seg de andre partiene på at pakken må være mer fordelende. Han foreslår konkret at staten tar regningen for redusert lønn i de 10 dagene arbeidsgiverne får sine lettelser. Ap foreslår også at de som blir rammet av krisen, skal kunne utsette betaling av strømregninger og andre kommunale avgifter, og at de ikke skal måtte betale for stengte barnehager.

mener krisepakken er for dårlig for vanlige arbeidsfolk. sier til Aftenposten at han mener han har med seg de andre partiene på at pakken må være mer fordelende. Han foreslår konkret at staten tar regningen for redusert lønn i de 10 dagene arbeidsgiverne får sine lettelser. Ap foreslår også at de som blir rammet av krisen, skal kunne utsette betaling av strømregninger og andre kommunale avgifter, og at de ikke skal måtte betale for stengte barnehager. Fremskrittspartiet støtter Ap i kravet om mer til vanlige arbeidstakere. De mener tiltakene overfor bedriftene også må bli kraftigere. Siv Jensen sier til Dagbladet at hun mener kraftigere tiltak må gjøres på skattereglene.

støtter Ap i kravet om mer til vanlige arbeidstakere. De mener tiltakene overfor bedriftene også må bli kraftigere. sier til Dagbladet at hun mener kraftigere tiltak må gjøres på skattereglene. Både LO og NHO mener regjeringen må gjøre mer.

og mener regjeringen må gjøre mer. Flybransjen mener imidlertid at disse grepene ikke er nok, fordi flyselskapene rett og slett ikke har passasjerer, og dermed ikke får inn penger. Norwegian er i en prekær situasjon, og står på randen av konkurs. Avinor stenger ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyging fra og med onsdag 18. mars.

Tiltakene i «fase 2» kommer innen påske, ifølge finansministeren.Her kan du se pressekonferansen om økonomi og næringsliv i opptak.

KUTTER RENTEN: Sentralbanken kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent torsdag. «Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned», skriver Norges Bank i en melding.

«VI TRENGER FOLK!». Slik starter meldingen Oslo Universitetssykehus (OUS) sendte ut i halv tolvtiden fredag. Sykehuset lyser på Instagram ut flere stillinger i 6 måneders engasjement for å sikre bemanningen, og lover rask opplæring av flinke folk.⁣ «Å være en del av koronavirus-teamet gir en unik erfaring både innenfor fagområdene infeksjonssykdommer, epidemiologi og smittevern», skriver sykehuset i stillingsutlysningen.⁣

«EUROPA ER EPISENTER»: WHO sier at Europa nå har flere rapporterte tilfeller av smitte enn resten av verden til sammen, med unntak av Kina. «Det er flere rapporterte tilfeller nå hver dag i Europa enn det var på det høyeste under epidemien i Kina», sier generaldirektør i WHO, Tedros Ghebreyesus. Det er rapportert inn over 132.000 tilfeller av covid-19-smitte i 123 land til WHO, per 13. mars. 5 000 har mistet livet.

