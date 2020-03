Utviklingen 14. mars i 5 punkter: Strenge reiserestriksjoner og barnepass-presisering

Lørdag skjerpet regjeringen inn- og utreise-restriksjonene for Norge. Smitten sprer seg i Norge:



1) Nei til alle reiser som ikke er «strengt nødvendige»

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er «strengt nødvendige» til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

«Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte», uttalte statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse lørdag kveld.

Reisende bes ta kontakt med sitt reise- eller flyselskap, og returnere i samråd med disse. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning, sa statsministeren lørdag. Hva en «fastboende» i utlandet er, må den enkelte vurdere selv.

På Kunnskapsdepartementets nettsider står det imidlertid blant annet at «i mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold og regnes som reisende».

I en pressemelding går det frem at utenriksminister Ine Eriksen Søreide og regjeringen er særlig bekymret for hva som vil skje når viruset sprer seg i mer sårbare land med svake helsesystemer.

2) Stenger grensene for utlendinger fra mandag av

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å begrense smitte. Det er unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge, og for EØS-borgere som jobber i Norge.

Dette gjelder fra mandag klokken 08:00.

Grenseovergangene stenges ikke, men det innføres grensekontroll. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette.

Innenriksflyvninger vil fortsatt gå. Men ikke kom flyvende, varsler en lang rekke små kommuner i Norge. Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har nå bestemte at alle som har vært «nord for Dovre» skal i karantene. Tiltaket gjøres for å sikre kapasiteten i helsevesenet i småkommunene.

Innskjerpinga medfører også at ankomsten av kvoteflyktninger til Norge stanses midlertidig.

3) Justisdepartementet har kommando på beredskapen

Frem til nylig har ansvaret for å håndtere koronavirus-situasjonen ligget hos Helse- og omsorgsdepartementet, ved helseminister Bent Høie (H).

Idet regjeringen iverksatte de sterke lockdown-tiltakene torsdag, med påfølgende store konsekvenser for en lang rekke samfunnsområder i tillegg til helsevesenet, er ansvaret for å koordinere arbeidet med samfunnets beredskap og håndtering mellom departementene flyttet til Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Monica Mæland.

Hvert enkelt departement har fortsatt ansvar og myndighet innen sin sektor.

4) Hjemmesnekra «barnehage» = maks 4 unger

Småbarnsforeldre i det ganske land klør seg i hodet over hvordan de skal få til å passe unger og få til å jobbe samtidig. Små grupper av barn, med foreldre som rullerer på pass, er et grep flere går for.

Folkehelseinstituttet har gitt råd om hvordan:

Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel (les: følg det!) om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.

Begrense varighet av lek/samvær (få timer)

Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs

Begrense overnattingsbesøk

Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

I dag gikk myndighetene ut og presiserte at dette altså ikke betyr alle ungene i blokka eller gata:

«Det det bør kun være 3-4 barn dersom man møtes ute, 1-2 barn dersom man møtes inne», skriver Kunnskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har presisert hvilke yrkesgrupper under deres ansvarsområde som regnes som «samfunnskritiske», og dermed får barnehagetilbud. Les hele listen her.

Departementet presiserer at hvis en forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen, skal ikke brukes til barnevakt.

5) Helsemyndighetenes toppledelse i karantene

Erna Solberg måtte gjennomføre pressekonferansen alene på podiet lørdag. En medarbeider i Helsedirektoratet har nemlig testet positivt på koronasmitte. Personen har vært i nærheten av flere i helsemyndighetenes ledelse. Helsedirektør Bjørn Guldvog leder direktoratet fra karantene hjemme, og resten av direktoratets toppledelse er også i karantene. Også Folkehelseinstituttets og direktør Camilla Stoltenberg er i karantene, samt deler av instuttets toppledelse.

Den smittede, som er i isolasjon, har også deltatt i møter i Helse- og omsorgsdepartementet, som nå kartlegger hvem personen har vært i kontakt med Alle i karantene er uten symptomer og i arbeid, opplyser regjeringen.

