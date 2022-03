PRØVER Å REDDE SIVILE: Titusener av liv er avhengige av at de lykkes når nødhjelpsarbeidere nok en gang forsøker å komme seg inn i Mariupol i dag. Planen er å sende en konvoi på 45 busser fra Zaporizjzja inn i den beleirede og nedbombede byen for å levere mat og vann og evakuere sivile, sier Ukrainas visestatsminister. Team for Røde Kors er også på vei inn. Tidligere har en rekke forsøk blitt spolert av russiske krigshandlinger.



SER INGEN DE-ESKALERING: I motsetning til signalene som kommer fra Kreml: Russiske soldater trekker seg ikke tilbake fra posisjonene rundt Kyiv, men er snarere i ferd med å regruppere med tanke på å styrke kampkraften i Donbas-regionen, ifølge Natos generalsekretær. «Samtidig fortsetter presset på Kyiv og andre byer. Vi kan vente flere offensiver som bringer mer lidelse, og ser ingen reell endring i russiske målsettinger. De fortsetter å jobbe mot et militært sluttresultat», sier Jens Stoltenberg.



BRANNFOLK OG FRIVILLIGE TOK ANSVAR: Allerede 15. februar varslet Ukraina om behovet for brannutstyr gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Men selv om både Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet er klar over forespørslene, har ikke norske myndigheter per 28. mars satt i gang noen sentral innsamling av slikt utstyr. Da fire norske brannbiler og en semitrailer fullastet med utstyr ankom grensebyen Rava-Ruska vest i Ukraina natt til 15. mars, var kolonnen derfor kjørt av frivillige norske brannmenn ledet av en pensjonist, skriver vi i den siste saken om norsk respons på Ukraina-krigen. Torsdag skrev Filter Nyheter om hvordan en donasjon av fire ambulanser fra Helse Midt-Norge ble liggende i Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet i lang tid uten før det til slutt ble meldt inn til Ukraina.

UNNLOT Å BEKLAGE TVANGSMIDDELBRUK: Under gårsdagens spørretime på Stortinget spurte Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik om justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil beklage på vegne av regjeringen for den ulovlige tvangsmiddelbruken politiet har utøvd i narkotikasaker. Mehls statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) har tidligere beklaget «overfor de som har vært utsatt for feil» i Dagbladet, og politiet har sendt ut en pressemelding med en likelydende beklagelse. Mehl svarte ved å si at «jeg er glad for at politiet og Riksadvokaten har oppdaget dette. Politiet har også beklaget dette selv». Statsrådens manglende beklagelse fra Stortingets talerstol har skapt reaksjoner. Høyres Sveinung Stensland sier til Rett24 at det er «ganske spektakulært at statsråden ikke vil stille seg bak beklagelsen som statssekretæren har gitt».





SNAKKET MED PUTIN: Jonas Gahr Støre hadde en timeslang telefonsamtale med Vladimir Putin i dag. Støre tok initiativ til samtalen for å formidle Norges syn på at invasjonen i Ukraina er «et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser» og ba Putin «innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang». Samtalen, og statsministerens motstand mot russiske «spesialoperasjoner» er gjengitt i offisielle russiske nyhetsbyråer (dog lett omskrevet), ifølge VG.



HARDT UT MOT FIFA: Under fotballpresident Lise Klaveness’ tale for Fifa-kongressen stilte hun flere krav til dagens ledelse. Hun sa det ikke er plass til ledere i Fifa som ikke kan sikre «friheten og sikkerheten» til arbeidere for verdensmesterskapet, heller ikke dem som ikke vil arrangere kvinne-mesterskap eller ikke respekterer LHBT-folk. Fotballpresidenten trakk også fram at en tidligere vertsnasjon for mesterskapet nå har gått til angrep på et annet land.

Klaveness, som i starten av denne måneden ble valgt til fotballpresident og lenge har kritisert VM i Qatar 2022, slo fast at Fifa tildelte mesterskapet på uakseptable måter. «Menneskerettigheter, demokrati, fotballens kjerneinteresser var ikke i start 11-eren før mange år senere», sa hun og understreket at Fifa fortsatt har en lang vei å gå. (Da Norges fotballforbund stemte nei til boikott av fotball-VM i Qatar 2022 i juni i fjor, ble det i stedet flertall for at fotballpresidenten skulle rette kritikk mot tildelingen ved neste kongress.)



KORRUPSJON I VELFERDSSEKTOREN: Tre tidligere regiondirektører og en underleverandør i Norges største velferdskonsern, Stendi, er dømt for grov korrupsjon. Luksusbiler, sykler til ektefeller, tomtekjøp og millionoppussing er blant ingrediensene i saken, skriver Aftenposten. Alle de dømte anker.

Foto: Sp