LITT FOR BELEILIG: Russlands sikkerhetstjeneste FSB hevdet i går å ha pågrepet 60 personer i Russland tilknyttet en angivelig ukrainsk nynazistgruppe, MKU, og påsto samtidig å ha beslaglagt våpen en rekke ulike steder i landet. Altså enda et bidrag til «avnazifisering», skal man tro russiske myndigheter.



Men hvorvidt det i det eksisterer noe velorganisert «MKU» i Russland, med terrorkapasitet, og om det i så fall har noen direkte kobling til Ukraina, er tvilsomt.



Journalisten Volodja Vagner skrev i februar en spennende gjennomgang av fenomenet for Expo, i kjølvannet av lignende FSB-aksjoner der sikkerhetstjenesten hevdet å ha avverget nazistisk terror. Ekstremisme-ekspertene sitert i artikkelen åpner for at russerne kan ha sett seg tjent med å bygge videre på mytologien rundt en enkeltstående, ultravoldelig ukrainsk høyreekstremist, Jegor Krasnov, som sitter i fengsel. Det er aldri lagt fram konkrete beviser for at han har hundrevis av medlemmer/støttespillere i Russland, og flere av pågripelsene der kan dreie seg om løsere nettverk av reelle, men svakt organiserte, nynazister.

TILTALT: En tysk tidligere soldat ble i forrige uke tiltalt for å ha planlagt et større høyreekstremt terrorangrep, etter at han i 2021 ble pågrepet i forbindelse med et stort beslag av skytevåpen, ammunisjon, granater og andre eksplosiver utenfor Frankfurt.



Etterforskerne mener den nå 22 år gamle mannen har vært dedikert nazist siden 16-årsalderen, da han skrev et «manifest» om temaet. Også eks-soldatens far og bror er tiltalt for medvirkning i saken.



Tyskland har de siste årene hatt en rekke opprullinger av høyreekstreme nettverk og nynazister i landets militære styrker.



JAKTEN FORTSETTER: Om det blir mulig på noe vis å holde Donald Trump selv til ansvar for kongressangrepet i 2021 er fortsatt i det blå, men den ennå pågående granskningen av Trump-leirens rolle fortsetter å riste løs nye opplysninger som får eks-presidenten til å framstå som verdens mest skyldige mann.



Tidligere i uka ble det kjent at det er et opphold på over sju timer i presidentens (lovpålagte) telefonlogg fra den fatale januardagen – i et tidsrom der det via andre kilder for lengst er kjent at Trump var i kontakt med republikanske nøkkelpersoner.



På mandag landet en føderal dommer på at det er sannsynlighetsovervekt for at Trump personlig begikk lovbrudd da han planla å hindre Kongressens godkjenning av 2020-valgresultatet. Den oppsiktsvekkende kjennelsen er knyttet til granskernes tilgang på dokumenter og utgjør ikke noen direkte juridisk fare for Trump, men vil trolig bli brukt for alt den er verdt i kongress-komiteens videre arbeid.





KRIGSRETORIKK: Den muslimfiendtlige og høyreradikale gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) – som for tida forsøker å markere seg ved å brenne koraner foran moskeer i Oslo – har de siste dagene gått ekstra langt i utfallene mot politifolk, domstolene og norske politikere.



25. mars la Ellen Due Brynjulfsen i SIAN ut en tekst på Facebook der hun hevder Politidirektoratet og politiet forsøker å stoppe organisasjonen med ulovlige midler. «Vi har flere tusen Koraner å brenne. Vi har flere tusen medlemmer med …….. Skal dere ta dem alle?», skriver hun.



I innlegget heter det blant annet:



«Jeg erklærer nå krig mot hele politietaten.

*Jeg erklærer krig mot de 169 som har barrikadert seg bak murene på Eidsvolls plass i Oslo.

*Jeg erklærer krig mot Oslo kommune og alle andre kommuner som følger Allah og Mohammeds ordre.

*Jeg erklærer krig mot alle dhimmier som løper Mohammedsfølgernes ærender.

Som dommere som lar voldtektsmenn, ranere, voldsmenn, barnemisshandlere og konebankere gå fri.»

(…)

Jeg er ikke alene!

Nå skal silkehanskene av!

Nå er det slutt på den milde bestemor!

Jeg erklærer krig!

Bur meg inne, frata meg bil, hus og hjem. Tror dere virkelig at det vil stoppe meg?

I dag erklærer jeg KRIG mot Islam, KRIG mot deres adidasriddere, KRIG mot deres dhimmier og KRIG mot deres apologeter.

Informasjonskrigen har startet – og jeg kan love dere at dere vil komme til å ønske at dere ikke hadde tråkket over den røde streken».





Selv skrev SIAN-leder Lars Thorsen på mandag at staten er «folkets fiende» og «har dermed heller ikke et legitimt voldsmonopol». «Statsmakten girer opp sin krig mot befolkningen. Det kan slå ut på uventede måter», skriver Thorsen. Jeg har spurt ham hvilken konflikt med politiet SIAN refererer til, noe han ikke vil si «på det nåværende tidspunkt». «Men jeg kan bekrefte at statsmaktens illegitime krigføring mot patrioter har krysset den røde linje», skriver han i en sms til Filter Nyheter, og refererer til SIANs «lovlige respons» på den norske statens «ulovligheter».



