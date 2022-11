Mahsa (27) forteller fra innsiden av hijab-opprøret: – For hver dag som går, dreper de flere og flere

Tåregass. Batongslag. Skudd.

De siste to månedene har Mahsa A. (27) sett på at flere av hennes nærmeste venner har blitt banket opp av Irans såkalte moralpoliti. Selv tilbragte hun fem døgn på sykehus etter tåregassforgiftning under en demonstrasjon i oktober. En venninne måtte kjøre henne til et sykehus fire timer unna, fordi legene i landet ikke gis lov til å hjelpe demonstrantene.

I likhet med flere andre kvinner i Iran nekter hun nå å ta på seg den lovpålagte hijaben – til tross for den høye risikoen for straff. Ingenting har vært som normalt etter at Mahsa (Jina) Amini døde i moralpolitiets varetekt den 16. september.

22-åringen ble fraktet til sykehus i koma, med brudd og blødninger i hodet. Demonstrantene, og hennes egen familie, mener politiet torturerte og drepte henne fordi hijaben ikke dekket til håret hennes godt nok.

Og det stoppet heller ikke der:

– Etter dette drepte de Hadis Najafi, som var 22 år, med seks skudd. Myndighetene truet familien hennes hvis de sa noe. De ville ikke gi Hadis’ døde kropp til dem. Etter dette var det Nika Shakarami. Hun var bare 16 år. Kroppen hennes ble funnet full av skader, voldtekt og med et ødelagt ansikt, forklarer Mahsa (27) til Filter Nyheter.

Minst 348 mennesker er så langt drept i Iran siden demonstrasjonene startet for fullt.

Ifølge FN inkluderer dette minst 24 kvinner og 41 barn.

Lokal fest brutt opp

Filter Nyheter har vært i kontakt med 27 år gamle Mahsa, som bor i den nordlige byen Rasht rett ved Kaspihavet, i flere uker. Først via meldinger, deretter i en videosamtale.

Folkeforsamlingen i Rasht 10. november, der kvinner tok av seg hijaben og danset, ble brutt opp av sikkerhetspolitiet. En ung kvinne ble skutt, men overlevde.

Under videointervjuet var hun fortsatt preget av en hendelse kvelden i forveien.

Torsdag 10. november danset og sang flere kvinner, uten hijab og i lykkerus, utendørs på torget i hjembyen hennes. Også en av hennes nærmeste venninner var med på festen. Men etter bare ti minutter brøt politiet opp sammenkomsten.

Sikkerhetsstyrkene kom på motorsykler, med tåregass, køller og våpen.

En kvinnelig student på 21 år ble skutt, men overlevde, ifølge Mahsa. Hun viser fram bilder fra hendelsen og den unge kvinnen som ligger på bakken, midt i en blodpøl.

– For hver dag som går, dreper de flere og flere.

27-åringen er opprørt over alt som skjer i hjemlandet hennes. Før drømte hun om å flytte utenlands og komme seg vekk fra alle problemene, en gang for alle. Men etter høstens protestbølger har hun snudd.

– Vi har fått et nytt slagord; «hvorfor dra, når du kan bli igjen og skape endringer?». Jeg tror jeg aldri kommer til å bestemme meg for å reise herfra.

Mahsa A. (27) har sluttet å dekke til håret med hodesjal, men det er ikke uten risiko. Foto: Privat

Blokkert nett

Fordi internettet i Iran er blokkert av myndighetene og tidvis helt utilgjengelig, måtte Mahsa kjøpe en dyrere og ekstra sikker VPN-tilgang for i det hele tatt å kunne gjennomføre videointervjuet med Filter Nyheter. Andre iranere som Filter Nyheter har vært i kontakt med oppgir at ustabilt mobilnett gjør at de ikke har denne muligheten.

Mahsa vil ikke ha etternavnet sitt på trykk eller vise ansiktet, av hensyn til sikkerheten.

«Vi har det tøft. Instagram er sensurert og vi må bruke VPN. De dreper oss så enkelt, de skyter barn og kvinner uten skrupler. Vi kjemper for frihet», er den første meldingen Mahsa skriver i WhatsApp.

Slo ned demonstranter med kølle

Første gangen Mahsa selv deltok i demonstrasjonene var 18. september, bare to dager etter Aminis død. Rundt 5o sinte iranere samlet seg utenfor rådhuset ved Mødreplassen i hjembyen hennes Rasht. Siden tidligere demonstranter fikk mobiltelefonene sine beslaglagt, lot de telefonene bli liggende hjemme.

Men politiet hadde fått nyss i planene på forhånd, og var der før dem.

Mahsa beskriver politiets forsøk på å slå ned opprøret som noe fra en skrekkfilm. Flere av vennene hennes ble slått med køller, rett foran henne.

– Etter en time begynte politiet å spraye tåregass på oss. De forsøkte å stilne folk. Men da de skjønte at det ikke gikk, begynte de å banke løs. Mange ble skadet, forklarer Mahsa og tilføyer at det var «ingen nåde» for barn og ungdom.

Demonstrantene møtte opp klokka seks på kvelden og ga seg ikke før midnatt. Ifølge Mahsa ble mange arrestert, og fortsatt vet ikke familiene deres hvor de nå befinner seg.

16 000 arrestert – seks dømt til døden

Minst 16 000 demonstranter har blitt arrestert, ifølge den Oslo-baserte menneskerettsgruppa Human Rights Activists News Agency.

De fengslede får ikke tilgang på advokater, og de blir utsatt for fysisk og psykisk vold mens de trues med å signere falske tilståelser, hevder deres talsperson.

Og så langt er minst seks demonstranter dømt til døden, tiltalt for å være en «fiende mot Gud».

Begynte å skyte direkte på demonstrantene

Dagen etter, den tredje dagen etter Aminis dødsfall, kom det meldinger om at politiet begynte å skyte direkte på demonstranter, forklarer Mahsa, som ikke selv deltok på denne demonstrasjonen.

New York Times viser også til vitnebeskrivelser fra slutten av september som tilsier at de iranske sikkerhetsstyrkene kastet tåregassgranater rett inn i folks leiligheter i Mahsas hjemby Rasht.

For tiden florerer det bilder og videoer i sosiale medier som viser hvor omfattende sikkerhetsstyrkenes forsøk på å slå ned på demonstrasjonene i realiteten er: skadde mennesker, døde barn, omfattende vold og skuddvekslinger.

Å tidfeste, verifisere og kontrollere alt innholdet er derfor en stor utfordring for medier i utlandet. Utenlandske journalister nektes å reise inn til Iran og norsk UD fraråder nordmenn å reise dit.

Flere av journalistene som har rapportert fra demonstrasjonene, har havnet i arrestest. Ifølge organisasjonen Committee to Protect Journalists gjelder dette 63 journalister til nå, og lista vokser stadig.

Bilde 1: En kvinne kaster hjiaben inn i ilden i byen Sari sent i september, via Alireza Nader på Twitter. Bilde 2: Demonstrasjoner i sentrum av Rasht 3. november 2022. Skjermdump fra en video filmet av Mahsa A. (27). Bilde 3: Kvinneprotester i Teheran, via Kianoosh Sanjari på Twitter.

Havnet midt i tåregassen

Mahsa deltok i en ny demonstrasjon den 3. oktober. Denne gangen var de enda flere – trolig rundt 300 personer, anslår hun.

Demonstrantene var opprørte over at politiet hadde stormet campusområdet til Sharif-universitetet i Teheran, Irans mest anerkjente. Politiet skal ha brukt tåregass, og vitner utenfor hørte lyden av skudd. Etter alt å dømme ble studentene jaget ned til parkeringskjelleren og et titalls av dem arrestert.

Mahsa forklarer at folket i Rasht ville vise sin misnøye mot politiets opptreden mot studentene.

Men én time inn i demonstrasjonen i Rasht, begynte politiet å forsøke å stilne forsamlingen. Først med tåregass, før Mahsa beskriver det som om politiet gikk til direkte angrep på dem.

– Først skjøt de opp i været, ikke mot folket.

– Men etter to timer begynte de å skyte rett på folk.

Selv havnet Mahsa midt i politiets tåregass. Fordi hun har lungeproblemer fra før, måtte hun til sykehus.

Dro til et sykehus fire timer unna

Å dra til sykehus var ikke bare enkelt, fordi sikkerhetsstyrkene patruljerer sykehusene for å finne sårede demonstranter. Legene som hjelper dem, gjør det med en stor personlig risiko.

– Flere leger hadde en demonstrasjon foran sykehuset. De skrev at de vil hjelpe, at dette er jobben deres. Men de arresterer leger også, sier Mahsa.

Center for Human Rights in Iran har funnet at iranske sikkerhetsstyrker drepte den kvinnelige legen Parisa Bahmani. Minst seks andre leger ble vilkårlig arrestert under demonstrasjoner i Teheran og Mashdad.

I stedet for å be om hjelp fra sykehuset i Rasht, bestemte derfor en venn av Mahsa at de skulle kjøre fire timer til et sykehus i hovedstaden Teheran. Der ble hun innlagt i fem dager før hun ble friskmeldt.

Skutt på åpen gate – nå er han en martyr

I Rasht ble en annen innbygger drept onsdag 21. september, bare noen dager etter Aminis dødsfall.

Behnam Laygehpour blir nå hedret som en martyr blant regimekritiske iranere. 36-åringen ble skutt mens hans forlovede sto ved siden av. Ifølge vitner gikk drapsmennene løs på ham med batong, før de skjøt ham med ett skudd i halsen og to i brystet.

En anonym kilde forteller til den Amsterdam-baserte persiske radiokanalen Radio Zamaneh at 36-åringen etter alt å dømme ble drept av iranske sikkerhetsstyrker. De som drepte ham hindret hans forlovede å komme nær ham for å starte livreddende førstehjelp.

Først tre kvelder etter drapet skal Laygehpour, ifølge radiokanalen, ha blitt levert til familien. Familien skal deretter ha blitt tvunget til å signere dokumenter der de lovet ikke å gå ut til media med historien. Ei heller fikk de lov til å arrangere begravelse, kunngjøre dødsårsaken hans eller sende inn klage på det som hadde skjedd.

Til tross for at familien selv ikke fikk lov til å delta i begravelsen hans, var seremonien full av kvinner som veivet med hodesjalene mens de sang.

این ویدیو مربوط به مراسم خاک‌سپاری بهنام لایق‌پور در بهشت رضوان رشت است.



زنان روسری‌ها را از سر برداشته و در هوا تکان می‌دهند.



بهنام لایق‌پور ۳۰ شهریور با اصابت گلوله ساچمه‌ای از نزدیک به گلو و سینه‌اش کشته شد.#مهسا_امینی #بهنام_لایق‌پور #MahsaAMini pic.twitter.com/9nhqfThDp6 — Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) October 12, 2022

Men ved minneseremonien 40 dager etter dødsfallet, var gravstenen hans knust.

Mahsa forklarer til Filter Nyheter at Laygehpours forlovede ble skrevet inn på et psykiatrisk sykehus, på ordre fra en domstol i Rasht, i midten av november.

– Uten at hun har en psykisk sykdom. Uten å få lov til å møte noen, verken familie eller venner. Dette er som et galehus, hevder Mahsa.

(Filter Nyheter har ikke hatt mulighet til å verifisere opplysningene uavhengig).

Hverdagen forsvunnet

Ifølge Mahsa finnes det ikke lenger noen «normal» hverdag etter at demonstrasjonene startet. Selv skolene anses som et skummelt og utrygt sted å sende barna til.

– Vi skriver slagord på vegger og skriker «død over diktatoren» hver kveld klokka 21.30 ut av vinduet, forteller Mahsa om slagordet som har blitt et nasjonalt fellesopprop.

Og hver dag risikerer tusenvis av folk livet for å rope ut progressive kamprop, klippe av håret sitt, gjerne hele hestehalen, og brenne hijaber i bål ute på asfalten.

Unge kvinner står i front, noen helt nede i tenårene.

«Jin, Jiyan, Azadi» – «Kvinner, liv, frihet», roper de.

Oftest oppstår demonstrasjonene spontant, enten det er på skoler, på gata, markeder eller under forelesninger. Opprinnelig startet de opp i Saqquez og andre byer i Kurdistan-provinsen, før de umiddelbart spredte seg til mer enn 80 iranske byer og tettsteder. Demonstrasjonene har dermed spredt seg til alle Irans 31 fylker.

Først mobiliserte den mer urbane «Twitter-generasjonen» i gatene, senere har også lavtlønnede meldt seg på. I byen Rasht, der Mahsa bor, er studentene mest aktive. De demonstrerer hver helg, enten lørdag eller søndag.

Den omfattende geografiske og kulturelle spredningen gjør oppgaven vanskelig, nærmest umulig, for opprørspolitiet. Sikkerhetspolitiet og sivilkledde politimenn har spredd seg massivt i gatene for å forsøke å holde kontrollen.

All motstanden har fått landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, til å sende ut en rekke Twitter-meldinger. Den «åndelige lederen» kaller det hele et planlagt opprør påvirket av Vesten.

Those who participated in the riots aren’t all of the same type. Some are agents of or in line with the enemy. Others are just agitated. They shouldn’t be judged the same. For the latter, cultural work is needed. For the former, judiciary & security officials must do their duty. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 12, 2022

Kaster hijaben

Mahsa er mest fornøyd med å se at såpass mange kvinner kaster hijaben i en stille protest. Selv har hun ikke brukt hijaben på 67 dager. Men det å gå ut på gata uten hodesjalet er på ingen måte uten risiko.

– De tvinger oss til å bruke hijab, men vi prøver å la være. Det gjelder ikke bare oss. Alle som besøker landet vårt må gå med dette skjerfet.

Kvinner i byen Rasht går uten hijab. Bildet skal være tatt i midten av november av bekjente av Mahsa A., og det sirkulerer også i sosiale medier.

Moralpolitiet har siden revolusjonen i 1979 patruljert bybildet for å sørge for alle kvinner, og også menn, går anstendig kledd. Slik skal de «beskytte» det iranske folket mot vestlig påvirkning.

Kvinner som offentlig bruker sminke, viser for mye hår under hijaben eller bruker for trange kåper risikerer å få bøter eller korreks, og i ytterste grad fengsel, av den religiøse politienheten. Også menn kan få kjeft for å gå med for trange jeans eller bruke hårgelé.

Kvinner som blir «tatt» for å kle seg feil kan også tvinges til å gå på et slags kurs, noe Mahsa Amini måtte delta på før hun døde. På dette kurset skal de «lære» å kle seg riktig i henhold til Irans sharialover.

Kvinnene som deltar på kurset må signere en erklæring om at de aldri skal bryte hijab-loven igjen. For å bli løslatt må de vise at de kan bruke hijaben korrekt, samtidig som et familiemedlem må hente dem.

– Det er helt forferdelig, sier Mahsa, som så langt har sluppet å delta på denne «opplæringen».

– Tjener Khamenei

Flere av kvinnene som våger å vise håret offentlig, har blitt straffet hardt av den såkalte Basij-enheten, forklarer Mahsa.

Basij-enheten er paramilitær milits som nå står i front for å slå ned de folkelige protestene. Medlemmene er kledd i svart, kjører motorsykler og har ofte med seg skytevåpen og batonger.

– Det er en del av politiet – noen kaller dem Basij. For eksempel viser en video at en jente går nedover gata uten hijab. Hun går foran politiet, og han slo til henne, sier hun og finner fram en video fra hendelsen.

De siste to månedene har det dukket opp mange slike videoer, og Basij-enheten antas å være instruert av landets øverste ledelse til å benytte seg av alle typer vold.

Opprinnelig ble Basij-enheten etablert i Iran etter revolusjonen i 1979, etter ordre fra den revolusjonære lederen Ruhollah Khomeini. De er underlagt Irans revolusjonsgarde (IRCG) – Irans største maktfaktor.

– Nå tjener de Khamenei, sier Mahsa.

Ifølge Aftenposten har det den siste tiden også dukket opp flere videoer der Basij-enheten blir angrepet av sivile og noen ganger drept.

En revolusjon

I den 43 år lange historien til dagens islamistiske regime i Iran, har det ikke skortet på demonstrasjoner. Året 2003 var preget av store studentdemonstrasjoner, i 2009 fikk demonstrasjonene tilnavnet «Den grønne bevegelsen» og «Aban-protestene» i 2019 utviklet seg til et blodig oppgjør.

Omfanget av dagens protestbølge er imidlertid så stort at folket snakker om at Aminis død har blitt et symbol for en faktisk revolusjonsbevegelse.

– I starten kalte vi det demonstrasjoner, men nå sier vi at det er en revolusjon. Det er mange grunner til det, forklarer Mahsa.

Lista over alt som har vært galt, er lang:

Et religiøst diktatur – manglende ytringsfrihet og frihet for å ytre seg på sosiale medier – obligatorisk hijab – kjønnsdiskriminering – ugyldige pass – at regimet ikke bryr seg om kvinners rettigheter – luftforurensning – inflasjon.

Mahsa forteller at det også har vært en enorm såkalt hjerneflukt – altså at høyt utdannede mennesker forlater landet for å få en jobb tilpasset kompetansen deres – i flere år. Det mangler jobbmuligheter for unge, utdannede mennesker, fordi bedriftene kun ansetter familie og folk de kjenner.

– Det er mange andre utfordringer, men dette er det mest essensielle, forklarer Mahsa.

Ansatte streiker

Selv har hun en bachelorgrad i økonomi og en mastergrad i revisjon. Hun har fått studieplass på universiteter i både Italia og Canada, men på grunn av familiære hendelser og fordi Irans valuta rial er nær verdiløs, har det blitt nærmest umulig å dra. For tiden har hun ingen jobb, i likhet med mange andre i hennes situasjon.

– De fleste personene i landet som er høyt utdannede har ikke jobb. Det finnes ingen jobbmuligheter for kompetansen deres.

Etter denne høsten har mange gått ut streik. Oljearbeidere, butikk- og fabrikkansatte streiker og deltar heller i demonstrasjonene.

I mange byer er butikkene derfor stengt.

For å få folk tilbake på jobb, har myndighetene bestemt seg for å heve alle lønninger med tjue prosent, ifølge Mahsa.

– Kan du tro det? De oppfordrer folk til å samarbeide ved å tilby dem penger. De vil utnytte demonstrantene. Dessverre er det mange som går med på det.

Så på at kameraten ble skutt og drept

Nå demonstrerer iranere ikke bare i Iran, men over hele verden. 50 000 samlet seg i Toronto, 80 000 i Berlin. I Oslo har eksil-iranere tatt seg inn på den iranske ambassadens område og demonstrert foran Utenriksdepartementet, Stortinget og også Nobels Fredssenter.

I forbindelse med denne reportasjen har Filter Nyheter vært i kontakt med flere iranere som bor i Europa. Flere av dem bodde årevis som flyktninger i Hellas, før de tok seg videre inn til andre europeiske land.

«Momo» var bare 17 år da moren hans tok med ham og søsteren ut av hjemlandet. Før dette deltok Momo i demonstrasjonene som utartet seg i Iran høsten 2019. Folket tok til gata på grunn av vanvittige gasspriser, men protestene endte opp i et blodbad. Momo så sin beste venn bli skutt rett foran øynene hans, uten at livet sto til å redde.

Dagen etter så han en annen kvinne bli skutt av sikkerhetsstyrkene og fraktet videre med ambulanse.

– Jeg vet ikke hvordan det gikk med henne, forteller Momo, som nå bor i Tyskland.

Fengslet for å være DJ

For fire år siden jobbet Mahyar som DJ i Iran. En kveld aks­jonerte det iranske politiet på nattklubben han jobbet i. Alle på festen ble arrestert, og selv ble Mahyar dømt til fem år i fengsel. I tillegg er han kristen, og han fikk høre fra det kristne miljøet at han kom til å bli drept om han aksepterte straffen. Derfor la han på flukt.

Nå oppdaterer han Instagram daglig med hva som skjer i Iran. Hans første Instagram-konto ble hacket, ifølge ham av folk i Den islamske republikk, og han mottok trusler om at de skulle straffe familien hans i hjemlandet, hevder han.

– Da de hacket kontoen min sendte de meg mange meldinger og truet meg med at de også vil drepe familien min, sier Mahyar, som likevel ser på truslene som lite troverdige.

Mahyar er likevel svært positiv til det som skjer i landet han flyktet fra:

– Vi er vitne til fremveksten av en ny revolusjon, der folket, med full sosial og politisk modenhet og oppvåkning, krever sine rettigheter fra en korrupt, råtten og religiøs overtro regjering, sier Mahyar.

– Hver person de skyter og dreper, gjør oss sintere

Demonstrasjonene som nå pågår i Iran blir av mange avfeid fordi de mangler en tydelig lederskikkelse. Mahsa, derimot, tror dette bare gjør folkeopprøret sterkere.

– Onkelen min, som er tilhenger av den islamske republikken, gjør narr av meg fordi vi ikke har noen leder til å gjennomføre revolusjonen. Han sier at en revolusjon trenger en helt. Men jeg sa til ham at vi alle er helter. Jeg tror dette gjør revolusjonen vår sterkere.

– Akkurat nå er Iran i en tøff situasjon. Men på den annen side bringer dette oss nærmere. Du kan ikke kontrollere alt, men hver person de skyter og dreper gjør oss sintere. Vi blir sinte over alle som blir drept av dette regimet. Det er en blanding av sinne og håp.

Fakta: En bølge av demonstrasjoner i Iran

Myndighetene har sendt ut en tekstmelding til alle innbyggerne om at de kan straffes i henhold til sjarialoven dersom de deltar i demonstrasjonene.

Iranere kan bli utestengt på livstid fra utdanningssystemet ved å delta i demonstrasjonene.

Unicef er svært bekymret over meldinger om at barn og unge blir fengslet, arrestert eller såret.

Irans utdanningsminister, Yousef Nouri , sier til et intervju med Sharqdaily at skoleelever som blir pågrepet ikke blir satt i fengsel. I stedet blir de satt i såkalte psykologiske sentre, kalt Shafa, hvor de skal bli utdannet og «reformert» før de kan vende tilbake til skolebenken. Ifølge Aftenposten er ikke opplysningene fra Nouri bekreftet fra annet hold.

, sier til et intervju med Sharqdaily at skoleelever som blir pågrepet ikke blir satt i fengsel. I stedet blir de satt i såkalte psykologiske sentre, kalt Shafa, hvor de skal bli utdannet og «reformert» før de kan vende tilbake til skolebenken. Ifølge Aftenposten er ikke opplysningene fra Nouri bekreftet fra annet hold. Fram til 2020 har iranere alltid hatt muligheten til å stemme mellom en konservativ og en liberal kandidat som statsminister, innenfor presteregimets strenge rammer. I 2020 valgte regimet imidlertid statsministeren selv: Ebrahim Raisi.

Etter den islamske revolusjonen i 1979 har ekteskapsalderen for jenter i Iran sunket helt ned til ni år.

Kilder: Amnesty International, New York Times, The Guardian, FN, Aftenposten og Universitetet i Agder.

Ballkunst og stor underholdning – med menneskeliv på samvittigheten

Fotball-VM er i gang. Filter Nyheter har prioritert å undersøke, faktasjekke og formidle de mindre flatterende nyhetene om det kanskje drøyeste sportsvaskingsmesterskapet i vår tid.

Nå tilbyr vi vårt spesialnummer om sportsvasking, produsert i sommer, uten ekstra kostnad i posten til alle som tegner årsabonnent.