Høytstående russere implisert i menneskerettighetsbrudd, sier USA

RUSSLAND HAR DREPT, kidnappet og torturert mennesker så systematisk i de nå frigjorte områdene i Kherson-regionen, at det impliserer at høytstående tjenestemenn er implisert i alvorlige menneskerettighetsbrudd, hevder USA. Verdens helseorganisasjon sier den kommende vinteren blir en kamp om liv og død for millioner av ukrainere på grunn av de siste ukenes harde angrep på strømnettet i landet. Ukrainske myndigheter starter evakueringen av sivile fra Kherson by og Mykolaiv. Herald Sun (AFP)/France24 (AFP)/The Guardian

TYRKIAS FORSVARSMINISTER sier rundt 184 kurdiske militante er drept i offensiven i Nord-Syria og Nord-Irak. Den russiske spesialutsendingen til Syria ber Tyrkia utvise tilbakeholdenhet i offensiven mot syrisk-kurdiske militser i landet. DN (NTB)