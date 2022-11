Sju landslag presset til å droppe regnbue-markering i Qatar

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

En utskjelt tale fra Fifa-presidenten, en pressesjef som sto fram som homofil og sju landslag som har fått avslag på å spille med regnbue-kapteinsbind. Her er noen av helgas Qatar-nyheter: *** «I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg som en person med funksjonsnedsettelser. Jeg føler meg [som en] migrantarbeider». Det sa Fifa-president Gianni Infantino i en 57 minutters lang, svært oppsiktsvekkende monolog for å forsvare VM dagen før åpningskampen – før han understreket at han selvfølgelig ikke er noe av dette og fortsatte: «Men jeg føler meg som det, fordi jeg vet hva det betyr å bli […]