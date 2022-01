Yaay, sesong 2 av de lystige 2020-årene! Her er noen av nyhetssakene vi husker fra året som gikk:



JANUAR

5. januar: Koronavaksineringen er så smått i gang i Norge. FHI anslår at Norge vil være såkalt fullvaksinert i oktober. (Vel…)

6. januar: Etter en tale der den avtroppende, fascistiske presidenten Donald Trump oppfordrer tilhengerne sine på en demonstrasjon i Washington D.C. til å ta seg til kongressbygningen, stormer en voldelig mobb Kongressen i et forsøk på å stanse den formelle godkjenningen av Joe Bidens seier i presidentvalget. Fem mennesker dør under sammenstøtene (én skutt av politiet) og flere enn hundre politifolk blir skadet av Trump-tilhengerne. De raserer kontorene til politikere og stjeler dokumenter og gjenstander mens livredde folkevalgte barrikaderer seg sammen med en undertallig politistyrke som ikke får tilstrekkelige forsterkninger før det har gått flere timer. Noen av de høyreekstreme angriperne roper slagord om å henrette navngitte politikere og bare tilfeldigheter hindrer trolig et verre utfall.

13. januar: Med én uke igjen av presidentskapet blir Donald Trump stilt for riksrett, for andre gang, for å ha oppildnet til angrepet på nasjonalforsamlingen.

15. januar: Laila Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), blir i Oslo tingrett dømt til ett år og åtte måneder fengsel, for blant annet angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

20. januar: Joe Biden blir innsatt som USAs president, og visepresident Kamala Harris stjeler mye av oppmerksomheten. Sikkerhetstiltakene er enorme under seremonien, som i tillegg til trusselen fra indoktrinerte Trump-tilhengere er preget av den svært alvorlige covid 19-situasjonen i USA.

FEBRUAR

3. februar: Senterpartiet får nye meningsmålinger på over 20 prosent og framstår på samme nivå som Ap og Høyre.

Tegning: Pål Nordseth

4. februar: En 16 år gammel gutt fra Syria som skal ha avlagt en ed til terrororganisasjonen IS blir pågrepet i Oslo på ordre fra PST, etter at han skal ha planlagt ulike typer terrorangrep på norsk jord.

21. februar: USA passerer 500 000 registrerte covid-19-dødsfall.

MARS:

8. mars: Regnskogfondet offentliggjør en rapport om at to tredeler av regnskogen har forsvunnet siden kolonitiden, og ekspertene frykter skogen nærmer seg et «vippepunkt» for når den slutter å produsere sitt eget regn.

22. mars: USA, Storbritannia, Canada og EU kunngjør koordinerte sanksjoner mot Kina begrunnet i de gruoppvekkende menneskerettighetsbruddene mot uigurene i landet.

APRIL

6. april: Koronadødsfallet til den kjente konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder bringer søkelys på norske miljøer som fornekter koronapandemien eller motarbeider myndighetenes tiltak og vaksiner med anti-vitenskapelige begrunnelser.

7. april: EUs legemiddelbyrå EMA støtter Norges ståsted om koblingen mellom AstraZeneca-vaksinen og sjeldne blodpropp-funn bak enkelte dødsfall.



9. april: Statsminister Erna Solberg får 20 000 kroner i bot for å ha brutt de nasjonale korona-forskriftene som arrangør for en restaurantmiddag på Geilo der 13 personer deltok. Politiet poengterer at det er Solberg som har frontet de aktuelle tiltakene overfor befolkningen.

MAI

5. mai: Efta-domstolen slår fast at EØS-retten ikke åpner for at NAV kunne stille krav om at trygdemottakere måtte oppholde seg i Norge. Norske regler har vært feil siden 1994.

6. mai: Filter Nyheter avslører hvordan partiet Alliansen og leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen bruker stortingsvalgkampen til å koble tenåringer med etablerte nynazister, både på nettplattformene Discord og Telegram og ved fysiske møter. Jødehat og henvisninger til politisk vold er utbredt på forumene og Alliansen stiller til stortingsvalg med etablerte høyreekstremister på valglistene.

Tegning: Pål Nordseth

JUNI

3. juni: Arbeiderpartiet går sammen med Frp og Sp om å stemme ned rusreformen i Stortinget. «I dag stilte stortingsflertallet seg på feil side av historien», uttaler Venstre-leder Guri Melby.

16. juni: Myndighetene i Hong Kong bruker den nye, drakoniske sikkerhetsloven til en enorm politirazzia mot den pro-demokratiske avisa Apple Daily, der redaktørene blir arrestert og bankkontoer frosset.

20. juni: Samtidig som kritikken av Qatar som VM-arrangør øker i styrke internasjonalt, stemmer Fotballtinget i Norge nei til en boikott.

23. juni: 14 EU-land fordømmer Ungarn for lovgivning som forbyr det den høyreradikale regjeringen kaller «promotering av homofili» overfor mindreårige.

JULI

15. juli: Ekstremvær med flom i Belgia og Tyskland tar livet av mange titalls mennesker og skaper enorme ødeleggelser. Katastrofen føyer seg til en rekke hendelser i 2021 der de menneskeskapte klimaendringene antas å ha forverret uvær.

22. juli: Norge markerer tiårsdagen for det høyreekstreme terrorangrepet på Arbeiderpartiet og AUF i 2011.

Tegning: Pål Nordseth

AUGUST

9. august: – «Kode rød» for menneskeheten, sier FNs generalsekretær António Guterres da en ny rapport fra FNs klimapanel legges fram. Denne gangen fester advarslene seg i offentligheten, og dominerer også valgkampen i Norge i lang tid.

15. august: Etter vestlige styrkers tilbaketrekning har Taliban inntatt Kabul mye raskere enn forventet, og det bryter ut fullstendig kaos i evakueringen av Afghanistans hovedstad.

Tegning: Pål Nordseth

SEPTEMBER

13. september: Som ventet havner de borgerlige partiene i mindretall når velgerne har sagt sitt, Solberg-regjeringen er historie og Jonas Gahr Støre kan starte sonderinger. Til tross for klimafokuset i valgkampen havner MDG igjen såvidt under sperregrensen, sammen med KrF.

18. september: Kjell Ingolf Ropstad går av som statsråd og partileder i KrF som følge av skatteavsløringene i valgkampen om at han fikk gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide bolig i Lillestrøm og var folkeregistrert hjemme hos foreldrene.

24. september: Statsminister Erna Solberg kunngjør gjenåpningen av Norge etter koronatiltakene og erklærer at «nå kan vi leve som normalt».

26. september: Brexit framheves som én av årsakene da kollaps i varetransporten fører til tomme butikkhyller og hamstring av bensin i Storbritannia.

29. september: SV trekker seg fra regjeringssonderingene. – Vi blir ikke et støtteparti for regjeringen. Vi blir et opposisjonsparti, sier Audun Lysbakken.

OKTOBER

8. oktober: Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om danne regjering.

8. oktober: Nobelkomiteen kunngjør at fredsprisen går til de to journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov

28. oktober: Avlivningen av tre millioner mink som koronatiltak i 2020 hjemsøker den danske regjeringen. En høring avdekker at statsminister Mette Frederiksen og en av hennes rådgivere har slettet viktige sms-er med diskusjoner om hjemmelsgrunnlaget.

NOVEMBER

5. november: Sikkerhetstjenesten i Sverige pågriper en nynazist med bakgrunn fra Den nordiske motstandsbevegelsen som i lengre tid skal ha forberedt angrep med sprengstoff som blir omtalt som en «Breivik-bombe» på grunn av bruken av kunstgjødsel.

13. november: Klimatoppmøtet i Glasgow får på plass en avtale, etter at India og Kina klarer å få dempet en ordlyd om å fase ut kull.

16. november: Adresseavisen avslører at den nylig valgte stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap) tidligere har hatt pendlerbolig på Stortingets regning basert på leie av en hybel hos Trond Giske i Trondheim, samtidig som hun eide et hus med ektemannen bare 29 kilometer fra Oslo sentrum. Skandalen leder til at statsadvokaten i Oslo beordrer politietterforskning også av andre stortingspolitikere som kan ha misbrukt ordningen, og Hansen går av.

19.-21. november: Stavanger kommune holder gjenåpningsfest med storslåtte kulturarrangementer og fellesdans med alle byens skoleelever på domkirkeplassen for å feire normaliseringen etter koronapandemien.

23. november: En urovekkende smittsom koronavariant blir oppdaget i Sør-Afrika. Tre dager senere gir Verdens helseorganisasjon den navnet Omikron.

30. november: Regjeringen har startet mindre tiltak mot omikron-varianten men helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG at «Jeg vil ikke være coronaminister» og gjør det klart at hun skal på julebord i Helsedepartementet. Men…

DESEMBER

6. desember: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler strengere nasjonale tiltak som følge av omikron-utviklingen. De innføres samme uke.

10. desember: En kjennelse fra en britisk ankedomstol øker faren for at den australske aktivisten Julian Assange kan bli utlevert til USA, der tiltalen mot ham er knyttet til Wikileaks’ avsløringer om USAs krigføring i Irak og Afghanistan i 2010. Prosessen blir fordømt internasjonalt av både presseorganisasjoner og menneskerettsaktivister, som mener det dreier seg om politisk forfølgelse for å skremme alle typer maktkritiske publikasjoner fra befatning med amerikanske varslere og hemmeligstemplet materiale.

13. desember: Regjeringen innfører inngripende nasjonale tiltak i minst en måned – trolig mye lenger – etter at en risikovurdering fra FHI skisserer hvor raskt omikron kan spre seg i Norge.

13. desember: Ifølge New York Times er så mange som én prosent av alle USAs innbyggere eldre enn 65 år døde av covid-19.