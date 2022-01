HALVTOMT/HALVFULLT: Kall det kvalifisert optimisme: Danskenes folkehelseinstitutt, SSI, tror det bare er to måneder igjen av de inngripende koronatiltakene. – Så håper jeg smitten vil begynne å dabbe av og vi får vårt normale liv tilbake, sier fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI til dansk TV 2. Resonnementet hennes er at vi etter omikron-bølgen står bedre stilt enn før varianten ble dominerende, fordi immuniteten i befolkningen har blitt styrket med en mye lavere andel alvorlige forløp.

I USA uttalte presidentens rådgiver Anthony Fauci i nyttårshelga at USA trolig vil nå toppen av omikron-bølgen i slutten av januar. Han tar litt flere forbehold når det kommer til muligheten for at omikron kan stanse pandemien ved å fortrenge farligere varianter. – Det er ikke noe vi kan ha en garanti for. Dette viruset har lurt oss før. Husk at vi trodde alt kom til å bli bra med vaksinene, og så kom Delta og saboterte alt, sier Fauci.

Her hjemme jobber FHI med å forberede folk på den antatt kraftige økningen i smitte i januar, i et nytt forsøk på å få frivillig uvaksinerte til å forstå hvor utsatte de er. – Det haster. Vi forventer en stor bølge med smitte rett etter nyttår. Risikoen for å bli smittet blir nå større enn noen gang, uttalte Camilla Stoltenberg i en pressemelding i går.



UTESTENGT FRA TWITTER: I går ble den personlige kontoen til den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene permanent suspendert fra Twitter som følge av en rekke innlegg med desinformasjon om koronaviruset- og vaksinen. Forrige uke ble også Twitter-kontoen til Robert Malone permanent suspendert etter flere korona-innlegg i strid med Twitters regler. (Filter Nyheter har tidligere skrevet om at Malone hevder å være «oppfinneren bak mRNA-vaksinen». Malone har blitt en kjent figur i alternative miljøer og ytre høyre-kanaler som et vitenskapelig alibi for vaksinemotstand).

Greenes personlige konto har vært suspendert fire ganger tidligere, ifølge The Guardian. Georgia-representanten har flere ganger blitt bøtelagt for å nekte å følge covid-19-retningslinjer i Kongressen, blant annet for ikke å bruke munnbind. Samme dag som kontoen hennes ble stengt kalte Greene Twitter «en fiende til Amerika» som ikke klarer å «håndtere sannheten» – i eget forum i appen Telegram. 47-åringen anklaget samtidig Twitter for å søke en «kommunistisk revolusjon».

VESTLIG GARANTI TIL UKRAINA: USAs president Joe Biden forsikret i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, søndag, at USA og dets allierte «vil svare besluttsomt dersom Russland invaderer Ukraina ytterligere». På Twitter skrev Zelenskij at Ukraina satte pris på «den urokkelige støtten». Samtalen fant sted dager etter at Biden anmodet Russlands president Vladimir Putin om å de-eskalere landets militære opptrapping på grensen til Ukraina, der så mange som 100 000 russiske soldater for tiden skal oppholde seg. Ukraina frykter nabolandet planlegger en invasjon og USAs etterretning advarte i desember om at Russland kan starte en militær operasjon mot Ukraina så tidlig som i 2022. I samtalen med Putin fredag, skal Biden ha truet med tøffe økonomiske sanksjoner om ikke tydelige tegn på deeskalering fant sted. Representanter for USA og Russland skal møtes i Sveits senere i januar for å forsøke å løse den anspente situasjonen.



Foto: Leif Jørgensen (CC BY 2.0)