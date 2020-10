Nå er det bare dager igjen til USAs framtid avgjøres!

Filter Nyheter har dekket høstens amerikanske valgkamp med en rekke artikler som gir bedre innsikt enn minutt-til-minutt-dekningen du ellers får i feeden.

Nedenfor får du det viktigste vi har skrevet om USA-valget til nå.

Vi gir deg også live-podcasten fra vårt Filter Allmøte tirsdag 27. oktober, der vi spurte: Kan Det republikanske partiet reddes?

Les og lytt deg opp før valgnatta:

Podcast-spesial: Kan Det republikanske partiet reddes?

27. oktober arrangerte Filter Nyheter debattmøte i Oslo med Jan Arild Snoen (Minerva), Sofie Høgestøl (Universitetet i Oslo) og Espen Teigen (Nettavisen) i panelet. Samtalen ledes av Filter-journalist Jonas Skybakmoen.

Støtter du Filter Nyheter ved å tegne et abonnement, kan du lytte til samtalen som podcast.

Donald, «Q» og den onde eliten

Via ulike forum på internett har den mystiske «Q» siden oktober 2017 publisert hint om at Donald Trump i det skjulte har tatt opp kampen mot det onde – og at en storm av apokalyptiske dimensjoner snart vil føre til massearrestasjoner, fengslinger og henrettelser av demokrater, finanstopper og Hollywood-profiler i den såkalte kabalen. Dette er konspirasjonsteorien som nå spres uhemmet på sosiale medier.

Vold og demokratisk krise: Borgerkrigseksperten frykter valgdagen i USA

Allerede for halvannet år siden begynte de dystre spådommene om en mulig ny borgerkrig å dukke opp i amerikansk presse. Så fryktelig det enn kan høres ut, er bekymringene mer enn tabloid snakk, overforenklinger og fryktpropaganda, ifølge eksperter vi har snakket med.

Først nå tar Facebook hardere grep: Slår ned på Qanon-fantasiene

De fantasifulle konspirasjonsteoriene om at Donald Trump i det skjulte driver en kamp mot en global elite av djeveldyrkende barnemishandlere, har kanskje sitt utspring i sære nettforum som 4chan og 8kun. Men sosiale medier med langt større utbredelse har likevel vært viktig for å gjøre de brede lag hektet på «Qanon». Nå tar Facebook og Instagram grep for å stanse dem.

«De beste folka!» Slik gikk det med Trumps drømmelag i Det hvite hus

Løftet ble gjentatt i det uendelige før presidentvalget for snart fire år siden: Trump skulle drenere Washington D.C.-sumpen og gjøre Amerika storslått igjen – med de aller beste folka på laget. Men fire år senere er de fleste av «de beste folka» ute av administrasjonen. Trump har løpet av første presidentperiode gjennomført flere utskiftninger enn både Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama gjorde.

Dette er republikanerne som vil stoppe sin egen president

Da den politiske kampanjegruppa «The Lincoln Project» lanserte seg selv i desember i fjor, var det med en erklæring om at at Trump måtte «nedkjempes». Bak gruppa står verken venstresideaktivister eller demokrater, men en gruppe republikanere med viktige rådgiverstillinger for flere av partiets presidenter, senatorer og guvernører på CV-ene.

Svart «milits» marsjerer mot rasisme i USA – men hvem er de egentlig?

Video og bilder av et hundretalls afroamerikanere som marsjerer i gatene med gevær og ammunisjon har i sommer vakt internasjonal oppsikt. Den væpnede gruppen er en selverklært milits, og kaller seg NFAC, «Not fucking around coalition».

«QAnon»-tilhengerne som stiller til kongressvalg

Følgere av fantasiene rundt den påståtte varsleren «Q» og vedkommendes kreative teorier har lenge dyrket Trump som en slags frelser. Enkelte av dem stiller også til valg for republikanerne og håper på en plass i Kongressen etter 3. november. Her er sju av de mest overbeviste.

«Proud Boys»: Dette er Trumps voldelige og nyfascistiske gategjeng

«Stand back and stand by». Det var Trumps beskjed til den voldelige nyfascistgruppa Proud Boys da han under den første valgdebatten ble oppfordret til å ta avstand fra hvit makt-miljøer. Hvem er Proud Boys, bortsett fra voksne menn i gul-svarte Fred Perry-trøyer og røde MAGA-capser?

Trump nektet å ta avstand fra QAnon – dro pedofili-kortet i direktesending

Trump, som ligger rundt ti prosentpoeng bak Biden på nasjonale meningsmålinger, ble utsatt for langt mer kritiske spørsmål og oppfølgingsspørsmål enn han er vant til – og presidenten måtte blant annet tilkjennegi hva han mener om «QAnon». Vi oppsummerer den andre tv-sendte presidentkandidat-debatten.

Facebook forbyr politisk reklame – men Trump har funnet et nytt våpen

Amerikanske some-plattformer vrir hodene sine i jakten på hvordan de kan ta bidra til et fritt og uavhengig valg i USA på en måte som står i stil til makten de besitter. Strategiene selskapene har kommet opp med er til dels svært ulike – og president Donald Trump har etter sigende funnet sitt foretrukne «sosiale medier-våpen»

«Ikke mitt stolteste øyeblikk»: Dette er de 18 frekkeste valgkamp-videoene i høst

Her er noen av høstens mest kreative og/eller hardtslående og/eller rabiate politiske reklamer.

Selvangivelsene har lekket: Dette er de 9 mest oppsiktsvekkende avsløringene

De siste seks årene har Trump nektet å gjøre selvangivelsene sine tilgjengelige for offentligheten, og har gjort sitt beste for å hindre at folkevalgte, journalister og velgere får innsyn i selv de mest grunnleggende skatteopplysningene. Nå har praktisk talt alt sammen blitt lekket til avisa New York Times.

Hvordan kan Biden «vinne» når Trump lyver hele tiden?

Donald Trump har fortalt over 20 000 usannheter offentlig siden han ble president. Det skaper store dilemmaer både for motdebattanten og for de ansvarlige tv-redaksjonene.

Trump nektet å ta avstand fra høyreekstremister og kalte presidentvalget en svindel

Vi oppsummerer den første tv-sendte presidentkandidat-debatten.

Hvorfor i alle dager gjorde Trump dette?

President Donald Trump kunngjorde tirsdag kveld at han har instruert finansministeren til å stanse forhandlingene med Demokratene om krisepakken som er ment å stimulere amerikansk økonomi i koronakrisen.

Biden endrer strategi – får ikke tak i nok velgere på telefon

Joe Bidens valgkampstrateger har ombestemt seg: De neste fire ukene skal mange hundre frivillige banke på dører for å møte velgere ansikt til ansikt i vippestater der Biden i praksis er nødt til å vinne.

Slik kan valgkampen rammes av at Trump har covid-19

Presidentens twitterkonto kunngjorde like at både han og Melania Trump har testet positivt for covid-19, og at de var i karantene.

Dette vet vi om de 7 medisinene Trump har fått

Det er fortsatt mange spørsmål og uklarheter om president Donald Trumps helsetilstand og medisinske behandling for Covid-19. Her er det vi vet om medisinene han offisielt har fått hittil – og nei, listen inneholder verken hydroksylklorokin eller blekemiddel.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.