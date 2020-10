Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Det var konklusjonen da Pressens faglige utvalg onsdag behandlet klagen fra førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU.

I februar i år slo Filter Nyheter fast at Eikrem brukte en hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter, men PFU reagerer på for konstaterende formuleringer.

– Ut fra det jeg ser i det publiseringen, er det dokumentert at tre kilder sier at klager selv har vært åpen om at han står bak kontoen. Og at to kilder tegner samme bilde, men ikke vil bli sitert på det. Da har de et kildegrunnlag som sier at det er sånn det henger sammen, men for meg blir det vanskelig å trekke det til at det er sånn det er, uten å ta forbehold, sa PFU-nestleder Ellen Ophaug ifølge Journalisten.

Også Stein Bjøntegård mener det burde vært tatt forbehold i teksten slik at Filter Nyheter ikke selv slo fast at det var Eikrem som sto bak.

– Det hadde ikke kostet veldig mye, de hadde fått fram akkurat det samme, sa han i utvalgsmøtet.

Bjøntegård oppsummerte Filter Nyheters konstatering som «bråkjekk»,

Eikrem klaget inn Filter Nyheter på ni punkter i Vær Varsom-plakaten, hvorav åtte punkter ble avvist, mens avisa altså avisa ble felt på ett punkt.

PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse, at dreier seg om vesentlig journalistikk, og at det ikke er grunn til å tvile på at Filter har vært kildekritisk, men mener at det overfor leserne ikke var tilstrekkelig dokumentert at det er Eikrem som står bak kontoen og har skrevet innleggene.