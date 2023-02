Hemmelig PST-notat før forbud mot koranbrenning i Oslo: Norge kan «potensielt bli nevnt» av IS og Al-Qaida

Den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN fikk torsdag plutselig beskjed fra Oslo politidistrikt om en «ny vurdering» der politiet hadde kommet fram til at en varslet koranbrenning ved Tyrkias ambassade likevel ikke kunne gjennomføres.

Filter Nyheter kan nå fortelle at hypotetiske reaksjoner i utlandet – formulert i en trusselvurdering fra PST – kan ligge bak forbudet mot markeringen, uten at det forelå noen akutte trusler mot selve demonstrasjonen som skulle tilsi at politiet ikke kunne sikre den.

Hvis det er riktig, kan politiet ha grepet inn i ytringsfriheten uten å ha grunnlag for det, ifølge jurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf:

– Hvis det er den reelle begrunnelsen, så har man ikke hatt hjemmel i politiloven til å hindre en demonstrasjon i Norge, sier Kierulf til Filter Nyheter.

Oslo politidistrikt avslo fredag forespørsler fra Filter Nyheter om intervjuer som kunne oppklare begrunnelsen for å stanse SIAN-markeringen.

Torsdag ville ikke oslopolitiet kommentere på hvilket nivå i politiet beslutningen ble tatt, hvilke skriftlige trusselvurderinger som lå til grunn, når politiet fikk opplysningene som utløste forbudet, eller hvilken kontakt det har vært mellom politidistriktet og overordnede eller regjeringsapparatet.

Filter Nyheter har stilt spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor om deres eventuelle rolle i saken og hvordan statsrådene ser på balansen mellom ytringsfrihet og sikkerhetsvurderinger, men ingen har svart på henvendelsene.

«Ny informasjon»

Etter at SIAN mandag varslet politiet om at Lars Thorsen og andre aktivister kom til å brenne koranen foran Tyrkias ambassade i Oslo fredag klokka 14, fikk SIAN-lederen en bekreftelse fra Oslo politidistrikt: «Dere vil få anvist plass vis a vis Tyrkias ambassade av politiets innsatsleder på stedet».

Thorsen har siden 2019 satt fyr på koranen offentlig mange titalls ganger og blant annet hatt felles demonstrasjon med den internasjonalt mer beryktede meningsfellen Rasmus Paludan foran Stortinget, med omfattende politibeskyttelse. Å håndtere SIANS provokasjoner har blitt en form for rutine i oslopolitiet.

Men på torsdag trakk altså Oslo politidistrikt plutselig tilbake sin aksept for markeringen ved den tyrkiske ambassaden:

Politiinspektør Martin Strand viste da til «ny informasjon» og en «helhetsvurdering» som konkluderte med at politiet ikke var i stand til å ivareta sikkerheten under demonstrasjonen.

PST advarte om generelle følger av koranbrenning med mye internasjonal oppmerksomhet

Etter det Filter Nyheter forstår var en fersk trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sendt 1. februar en viktig faktor i politiets avgjørelse dagen etter. Filter Nyheter er kjent med innholdet i trusselvurderingen, som er unntatt offentlighet.

Trusselvurderingen handler om at «SIAN skal brenne koranen foran Tyrkias ambassade» og beskriver potensialet for at oppmerksomhet rundt dette stuntet gjør at islamistiske terrororganisasjoner retter blikket mot Norge.

PST beskriver i notatet hvordan Rasmus Paludans koranbrenning i Sverige har utløst mye propaganda om temaet hos IS og Al-Qaida, og at Tyrkia har koblet koranbrenningen til svensk NATO-medlemskap.

Et av hovedbudskapene i trusselvurderingen er at Norge kan «potensielt bli nevnt eksplisitt» i terrororganisasjonenes propaganda som følge av SIANs koranbrenning. Sikkerhetstjenesten skriver imidlertid at at kan ta «måneder eller år» før konsekvensene utspiller seg, og at dette avhenger av spredningen av bilder av koranbrenningen samt hvem som bruker dette til å oppildne islamister.

PST skriver i notatet at koranbrenning er en av de «mest utslagsgivende faktorene» når det gjelder trusselen fra ekstreme islamister, men ingenting i vurderingen skal peke mot terrorplaner mot Norge eller andre akutte trusselsituasjoner.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST opplyser at han ikke har anledning til å kommentere konkrete trusselvurderinger, men svarer slik på Filter Nyheters spørsmål om saken:

– Slike trusselvurderinger handler om å beskrive en situasjon som både kan gjelde Norge og utlandet for å sette politiet i stand til å utføre deres oppdrag på en best mulig måte, for eksempel når det gjelder hvor mye mannskaper og ressurser som er nødvendig.

Internt i oslopolitiet ble muligheten for å stanse hele arrangementet et tema kort tid etter at de ansvarlige mottok PSTs notat. Selve beslutningen om å hindre markeringen ble gjort omtrent samtidig som tyrkiske myndigheter kunngjorde i internasjonale medier at Norges ambassadør var kalt inn på teppet på grunn av den planlagte koranbrenningen.

Politidirektøren informerte Justisdepartementet

Politidirektør Benedicte Bjørnland bekrefter fredag ettermiddag at hun fikk den aktuelle trusselvurderingen samtidig med oslopolitiet. Ifølge henne har hun imidlertid ikke vært involvert i saken utover å ha brakt informasjon videre til Justis- og beredskapsdepartementet.

«Det er det enkelte politidistrikt som har ansvar for vurderinger om arrangementer og markeringer i eget distrikt. Det gjelder også oslopolitiets beslutning om at SIANs markering utenfor den Tyrkiske ambassaden ikke kan gjennomføres. POD har ikke vært involvert. POD ble informert av Oslo PD om beslutningen. POD har ingen rolle i utarbeidelse av PSTs trusselvurderinger, og har således ikke vært involvert i utarbeidelse av denne trusselvurderingen. POD var på linje med Oslo PD mottaker av trusselvurderingen», uttaler Bjørnland i en e-post til Filter Nyheter.

Hun opplyser at det ikke har vært noen kontakt mellom henne og Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor om saken:

«POD eller politidirektøren har ikke hatt dialog med SMK eller UD i forbindelse med Oslo PD sin beslutning om å ikke tillate markeringen ved den Tyrkiske ambassaden. POD informerte Justisdepartementet om beslutningen fra OPD, slik vi rutinemessig informerer vårt overordnede departement».

«Kan ikke sikkerhetsmessig gjennomføre markeringen»

Ingen av kildene Filter Nyheter har snakket med har hørt om noen akutt trussel mot Oslos ambassadestrøk, mot SIAN, den aktuelle datoen eller akkurat denne demonstrasjonen. Den planlagte koranbrenningen var ikke engang offentlig kjent før omlag en halvtime før politiet kom med forbudet.

Oslo politidistrikt ga torsdag inntrykk av at forbudet var utløst av en sikkerhetsvurdering knyttet til selve markeringen i Oslo.

– Vi har etterretningsopplysninger som tilsier at vi sikkerhetsmessig ikke kan gjennomføre markeringen, uttalte politiinspektør Martin Strand.

Overfor Filter Nyheter vil han ikke si noe om hvem som ga innspill i saken utover at Oslo politidistrikt «har gjort en selvstendig vurdering».

– Kan ikke forby demonstrasjoner i Norge på grunn av fare for reaksjoner i utlandet

De siste fem årene har norske justismyndigheter understreket en rekke ganger at det er innenfor ytringsfriheten å brenne religiøse skrifter eller andre symboler, som flagg, under demonstrasjoner.

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf mener det nå haster med en grundigere redegjørelse fra politietatene om beslutningen om å nekte SIAN-markeringen – midt i reaksjonene fra Tyrkia.

– Det er ikke hjemmel for å forby demonstrasjoner i Norge på grunn av fare for reaksjoner i utlandet, da ville jo politiet alltid kunne forby nesten enhver demonstrasjon. Det er klart at en norsk politilov vedtatt i Norge må gjelde sikkerheten i Norge og ikke andre steder, sier Kierulf til Filter Nyheter.

Hun mener at bestemmelsene i politiloven som torsdagens vedtak viser til bare kan brukes om politiet faktisk har alvorlige sikkerhetsbekymringer knyttet til stedet der demonstrasjonen skal gjennomføres eller demonstrantene.

– Det er slik bestemmelsen har vært praktisert tidligere, med konkrete sikkerhetsvurderinger på det valgte stedet for demonstrasjonen, sier hun.

Nå mener Kierulf politiet eller PST må klargjøre offentlig hvilken form for trusselbilde som ligger bak avgjørelsen om å gripe inn i ytringsfriheten og nekte demonstrasjonen:

– Nå er det mange ting i denne saken som viser at det passet veldig bra for myndighetene at politiet stanset akkurat denne markeringen. Det gjør det ekstra viktig at det kommer en ordentlig begrunnelse fra PST eller politiet. Det er en god ting i en rettsstat å få begrunnelser på maktutøvelse.

Filter Nyheter ba fredag Oslo politidistrikt om et intervju med Martin Strand eller andre i etaten for å få klarhet i begrunnelsen for det omstridte forbudet.

– Det er ikke noe nytt i saken i dag, svarte pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i en e-post.

