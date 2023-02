ET KRAFTIG JORDSKJELV HAR kostet minst 195 mennesker livet og forårsaket stor skade på bygninger og infrastruktur sør i Tyrkia og nord i Syria. Antallet omkomne er forventet å stige.

Skjelvet skal ha målt 7,9 på Richter-skalaen – det kraftigste som noensinne er registrert i landet – med episenter nært byen Pazarcik i Kahramanmaraş-provinsen. Like ved ligger storbyen Gaziantep, der mange bor i bygninger av skjør betong som er sårbare for rystelser. Byen huser dessuten millioner av flyktninger fra krigen i Syria.

Skjelvet skal ha vært merkbart for millioner av mennesker, også i naboland som Libanon, Kypros og Israel. Etterskjelv så kraftige som 6,7 på skalaen er dessuten registrert i regionen. Tyrkiske myndigheter har bedt om internasjonal assistanse til redningsarbeidet. AP News/The New York Times/Reuters



USA FØLGER KINESISKE reaksjoner på nedskytingen av den kinesiske spionballongen nøye i påvente av reaksjoner ut over verbale protester. Kina mener nedskytingen var en kraftig overreaksjon og i strid