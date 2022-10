Fire venner i hele verden: Dette får despotene for å støtte Putin mot 143 andre land

12. oktober fordømte et overveldende flertall i FNs generalforsamling Russlands «forsøk på ulovlig annektering» av de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzjia.

Reaksjonen fra FNs medlemsland kom etter de såkalte folkeavstemningene som de russisk-innsatte myndighetene gjennomførte i fylkene mellom 23. og 27. september.

Okkupasjonsmyndighetene framstilte det som at 99,2 prosent av innbyggerne i Donetsk og 98,4 prosent av innbyggerne i Luhansk støttet Russlands annektering. Vesten har imidlertid fordømt hele opptrinnet som et påskudd for videre russisk aggresjon.

Det var Albania som tok initiativ til FN-resolusjonen i oktober. 143 av 193 medlemsland i FN stemte da for å fordømme skinn-avstemningene. 35 land avsto fra å stemme, deriblant Kina, India og flere afrikanske land.

Bare fire land ved siden av Russland selv stemte imot resolusjonen: Nord-Korea, Nicaragua, Belarus og Syria.

Russland forsøkte i forkant å få avstemningen til å foregå hemmelig, men ble nedstemt.

Bare fem land, inkludert Russland selv, stemte imot FN-resolusjonen som fordømmer Russlands forsøk på annektering av østlige deler av Ukraina, 12. oktober.

I etterkant har Russlands propagandakanal Sputnik beskyldt FN-vedtaket for å være del av «Vestens hybride krigføring» og har framstilt ideen om et internasjonalt isolert Russland som «ikke plausibel».

Når sant skal sies var noen av Russlands tradisjonelle støttespillere ikke tilstede under avstemningen, deriblant Iran og Venezuela. (Iran bidrar også militært på russernes side i selve Ukraina-krigen). Og land som Saudi-Arabia, som stemte for å fordømme annekteringen, har nylig vedtatt store kutt i OPEC-landenes oljeproduksjon – en avgjørelse som åpenbart vil tjene russisk oljeeksport.

Tallenes tale er imidlertid klar: 12. oktober var det bare fire land i hele verden som så seg forpliktet til å dukke opp i FNs storsal og stemme i favør av Russland.

Felles for dem alle er en mangeårig avhengighet av russisk militærmakt og økonomisk viktige handelsavtaler:

Nord-Korea: en venn til nytte og besvær

Forholdet mellom Russland og Nord-Korea skriver seg tilbake til andre verdenskrig, da den nordre delen av den koreanske halvøya ble satt under Sovjetunionens administrasjon som en av to okkupasjonssoner – den søndre ble satt under USA.

Like etter at Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK) ble etablert 9. september 1948, anerkjente den kommunistiske storebroren i nord landet som den eneste legitime myndigheten i Korea.

Da Kim Il Sung invaderte Sør-Korea i 1950, bidro Stalin med militære styrker fra den sovjetiske armé. USA rykket inn for å støtte Sør-Korea, i det som ble en tre år lang, blodig krig der 3-4 millioner menneskeliv gikk tapt – mange sivile.

Amerikanske soldater ved Naktong-elven 17. august 1950. Foto: Falt i det fri.

Gjennom den kalde krigen var Nord-Korea svært avhengig av Sovjetunionen både militært og gjennom handelsavtaler og bistand. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, havnet nord-koreanerne i en alvorlig hungersnød.

Det ble blåst nytt liv i forholdet mellom Russland og Nord-Korea da Vladimir Putin ble president i 2000. Allerede i juli samme år var han på besøk hos Kim Jong-Il i Pyongyang.

I 2002 møttes statslederne på ny i Vladivostok for å diskutere økonomisk samarbeid og infrastruktur. På plakaten var å knytte den transsibirske og transkoreanske jernbanen sammen.

Kim Jong-Il og Vladimir Putin i Pyongyang i juli 2000. Foto: Kremlin.ru.

Putin har gjennom årene stilt seg velvillig til rådighet som en mekler for mulige fredssamtaler mellom Nord- og Sør-Korea (det er ennå ikke signert noen fredsavtale etter Koreakrigen på femtitallet).

Anledningen til å vise diplomatiske muskler bød seg på ny da Donald Trump ikke vant fram med sine, svært oppskrytte, «fredssamtaler» på Korea-halvøya.

Til klassisk russisk musikk og nord-koreansk sang møttes Putin og Kim Jong-un i Vladivostok i april 2019. Der holdt de «dype diskusjoner om strategiske måter å nå stabilitet i regionen» og om hvordan de «sammen kunne håndtere situasjonen», ifølge Kim.

Trump, referring to North Korea’s Kim Jong Un: “Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime” https://t.co/GTAZY6y6tI pic.twitter.com/sdGgelbksa — CNN (@CNN) September 19, 2017 Under åpningen av FNs generalforsamling i 2017 kalte Donald Trump Nord-Koreas leder Kim Jong-un for «rakettmannen».

Som de fleste andre land i verden, har også Russland vært bekymret for at det isolerte og uforutsigbare landet har atomvåpen til disposisjon. Både i 2006 og 2016 sluttet de seg til FN-resolusjoner som fordømte Nord-Koreas testing av kjernefysiske missiler.

Men Russland ser ut til å ha tonet ned kritikken, etter å ha isolert seg selv internasjonalt med invasjonen av Ukraina i februar.

I Nord-Korea har Russland fått en av få støttespillere: Diktaturet var raskt ute med å anerkjenne Donetsk og Luhansk som «selvstendige republikker» og anklaget USAs mangel på hensyn til Moskvas sikkerhet for å være den egentlige årsaken til krigen.

Som takk brukte Russland sin vetorett i FNs sikkerhetsråd i mai til å stanse nye olje- og tobakksanksjoner mot Nord-Korea etter at landet gjenopptok oppskytningen av langtrekkende missiler.

Kim Jong-un og Vladimir Putin i Vladivostok 25. april 2019. Foto: Det nord-koreanske statlige nyhetsbyrået KCNA.

Nord-Koreas støtteerklæringer til Russland kan også ha fått militær drakt.

I begynnelsen av august hevdet forsvarseksperten Igor Korotsjenko på den russisk-statlige TV-kanalen Rossija 1 at Nord-Korea hadde tilbudt Russland 100 000 «frivillige» fra deres egne militære styrker for å hjelpe til med krigføringen i Donbas.

«Hvis Nord-Korea uttrykker et ønske om å møte dets internasjonale forpliktelse til å kjempe mot ukrainsk fascisme, burde vil la dem», sa Korotsjenko under TV-sendingen.

Forsvarseksperten Igor Korotsjenko hevdet i august at Nord-Korea vil bidra med soldater til Ukraina.

I midten av august ga Putin løfte om at Russland ville utvide deres «omfattende og konstruktive bilaterale forhold» med Nord-Korea. I et brev til Kim skal Putin ha skrevet at utvidelsen ville være i begge lands interesse. Nord-Korea omtalte forholdet som et «strategisk og taktisk samarbeid».

Amerikansk etterretning gjorde det i september kjent at Russland har kjøpt millioner av prosjektiler og raketter fra Nord-Korea – et tegn på Russlands isolasjon i verden, ifølge amerikanerne. De mente ytterligere kjøp kunne være på trappene:

– Kreml burde være vettskremt av at de må kjøpe noe som helst fra Nord-Korea, kommenterte Mason Clark, leder av Russland-teamet i den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War.

Nicaragua + Russland = mer og mer sant

De varme følelsene mellom Russland og Nicaragua startet for alvor å blomstre på åttitallet.

Etter at sosialistene med revolusjon tok makta i Nicaragua i 1979, ga Sovjetunionen solid støtte til Sandinista-regjeringen – politisk, økonomisk og militært.

(Sandinistenes motpart, høyrevridde Contras, mottok tilsvarende støtte fra USA.)

Forbrødringen mellom landene skjøt ytterligere fart etter at venstre-revolusjonær Daniel Ortega igjen kom til makta i 2007, denne gang som landets president.

President Vladimir Putin besøker president Daniel Ortega i Nicaragua i juli 2014. Foto: Kremlin.ru.

I 2008 trakk USA og EU seg ut av Nicaragua med henvisning til mangel på rettferdige valg og vern om demokrati og menneskerettigheter. I vakuumet som fulgte, signerte Russland flere viktige intensjonsavtaler med landet.

Da Russland annekterte Krym i 2014, var Nicaragua et av seks land som anerkjente halvøya som en del av Russland. Og i 2020 åpnet Nicaragua et konsulat der, som første land i verden.

21. februar i år var Daniel Ortega en av de første statslederne som støttet Russland da Vladimir Putin erklærte de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk som «selvstendige republikker» som en opptakt til invasjonen tre døgn etter.

– Russland forsvarer simpelthen seg selv, uttalte Ortega om Ukrainas ønske om å bli medlem av NATO.

Crimea is Ukraine. Nicaragua's "honorary consulate" is yet another thinly-veiled attempt by Russia to justify its contravention of international law. We call on Russia to end its occupation and return full control of Crimea to Ukraine. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 13, 2020 USAs ambassade i Kyiv reagerer på at Nicaragua åpner en diplomatisk stasjon på den okkuperte Krym-halvøya i november 2020.

Det ser ut til at forholdet mellom de to landene bare har blitt tettere det siste halvåret.

I et påfallende fremstøt i juni inviterte Ortega den russiske presidenten til å utplassere militære styrker, skip og fly i Nicaragua i løpet av siste halvdel av 2022. Formålet: «humanitære grunner».

Nyhetsankeret Olga Skabeeva på den statlige TV-kanalen Rossia 1, repliserte umiddelbart:

– Når amerikanske rakettsystemer nesten kan nå Moskva fra ukrainsk territorium, er det på tide at Russland utplasserer noe kraftfullt nær den amerikanske byen oppå en ås.

Russian state TV announces that the President of Nicaragua Daniel Ortega invited Russian Armed Forces to enter his country in the second half of 2022. State TV host Olga Skabeeva said: "It's time for Russia to roll out something powerful closer to the American city upon a hill." pic.twitter.com/Frmc5PHuWK — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 9, 2022

I begynnelsen av september landet Russland en avtale om å spre medieinnhold fra det regimevennlige mediehuset Sputnik til over 20 statlige kringkastere i Nicaragua.

Ifølge koordinatoren for Nicaraguas statlige mediekonglomerat, Daniel Edmundo Ortega Murillo – som tilfeldigvis også er en av presidentens sønner – ville avtalen «bringe befolkningen i de to landene nærmere sammen i gjensidig forståelse».

Og i oktober stemte altså Nicaragua imot FN-resolusjonen som fordømmer Russlands forsøk på annektering av de øst-ukrainske fylkene.

Det latino-russiske kameraderiet har ikke gått upåaktet hen internasjonalt. I midten av juni innførte for eksempel USA sanksjoner mot Nicaraguas statseide gullgruveselskap for deres tette forbindelser til Russland.

Belarus: Russlands marionett-diktatur

De fleste fikk med seg hvilken strategisk viktig rolle Belarus (tidligere kalt Hviterussland) spilte i opptaktene til Ukraina-krigen.

På invitasjon fra president Aleksandr Lukasjenko hadde Russland i månedene i forkant utplassert 30 000 soldater, stridsvogner, artilleri og jagerfly på belarusisk jord.

Påskuddet, som landets forsvarssjefer holdt fast ved helt til noen dager før invasjonen, var at de gjennomførte en felles militærøvelse som skulle avsluttes 20. februar.

Da Russland gikk til angrep tidlig om morgenen 24. februar, rullet stridsvogn etter stridsvogn med russiske merker over grensen fra Belarus til Ukraina. Derfra var det bare en 225 kilometers kjøretur sørover til hovedstaden Kyiv.

Senere rapporter om at stridsvognmannskapene hadde med seg paradeuniformer, underbygger teorien om at Putin trodde det russiske angrepet fra Belarus kom til å velte regimet i Kyiv innen kort tid.

Slik var Belarus Russlands viktigste allierte i den første fasen av Ukraina-krigen.

Russiske stridsvogner krysser Senkivka grenseovergang mellom Belarus og Ukraina 24. februar. Foto: Ukrainske grensevakter.

Men Belarus’ forhold til nabolandet Russland, som de deler en 1200 kilometer lang grense med i øst, går langt tilbake i tid.

Belarus var, som Russland og Ukraina, en av de sovjetiske republikkene under Sovjetunionen. Før det var landet en del av det russiske tsar-imperiet på 1800-tallet.

Da Sovjetunionen brøt sammen i 1991 og flere av landene i sovjetblokken orienterte seg vestover, ble det stadig viktigere for Russland å opprettholde de nære båndene med Belarus.

De to landene gikk sammen i flere økonomiske og politiske samarbeid, gjennom Samveldet av uavhengige stater, Den eurasiske økonomiske union og militæralliansen Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO).

Siden da har Russland vært Belarus’ viktigste økonomiske partner og står for nesten halvparten av landets utenrikshandel. Belarus er også sterkt avhengige av Russland gjennom olje- og gassimport og økonomiske subsidier.

For tiden skylder Belarus russerne milliarder av dollar i statsgjeld.

Aleksandr Lukasjenko møtte Vladimir Putin i Kreml i september 2021 for å diskutere landenes bilaterale forhold. Foto: Kremlin.ru.

Det er også i stor grad storebroren i øst som har garantert for Belarus’ politiske stabilitet.

Aleksandr Lukasjenko har sittet ved makta siden 1994, da han vant landets første presidentvalg. Det er ikke uten grunn at han er kalt Europas siste diktator.

Belarus skårer svært dårlig på demokrati og menneskerettigheter – ikke bare i europeisk kontekst, men i verdenssammenheng. På Reportere uten grensers pressefrihetsindeks for 2022 kommer Belarus på 153. plass av totalt 180 land i verden, like bak Sudan på 151. og like foran Russland på 155. plass.

De senere årene har Lukasjenko innskrenket ytrings- og forsamlingsfriheten ytterligere, og myndighetene slår hardt ned på politiske aktivister, medlemmer av opposisjonen, journalister, sivilsamfunnsaktører og menneskerettighetsaktivister.

Da belaruserne tok til gatene for å demonstrere mot det de mente var et rigget presidentvalg-resultat i august 2020, ble titusener anholdt og mange hundre torturert. Flere sitter fortsatt fengslet uten lov og dom.

I mai i fjor ble hele verden sjokkerte vitner til en statlig flykapring, da Belarus’ sikkerhetstjeneste (KGB) fikk omdirigert et fly fra Hellas som var på vei til Litauen ved hjelp av en bombetrussel.

Slik fikk Lukasjenko tak i aktivisten og journalisten Raman Pratasevitsj som satt ombord på flyet og som hadde levd i eksil i utlandet de siste årene. Pratasevitsj var etterlyst av KGB for «terrorisme» og ble arrestert i det øyeblikket flyet landet på flyplassen i Minsk.

Raman Pratasevitsj opptrådte i en tilståelsesvideo etter at belarusiske sikkerhetstjenester anholdt ham 23. mai 2021.

Belarus har tidligere forsøkt å distansere seg fra russisk innflytelse, blant annet ved å ta mer kontroll over inntektene landet får ved prosessering av russisk olje.

Etter Krym-annekteringen i 2014 oppfordret Lukasjenko innbyggerne til å finne tilbake til en belarusisk identitet og snakke belarusisk heller enn russisk. Og i 2020 gikk han så langt som til å anklage Kreml for å ville gjøre Belarus til en del av Russland:

– Vi har vårt eget land, vi er suverene og uavhengige […] Jeg kan ikke forråde dere og oppløse Belarus, selv for broderlige Russland.

Men med Lukasjenkos vaklende legitimitet i egen befolkning og med Belarus’ sterke økonomiske avhengighet til Russland, er handlingsrommet for å gjøre noe annet enn det Putin vil lite.

10. oktober kunngjorde Lukasjenko at en regional militær styrke bestående av både russiske og belarusiske soldater ville bli utplassert nær grensen til Ukraina, som et svar på det han påsto var NATO-provokasjoner og ukrainske planer om et angrep på Belarus. Ifølge Lukasjenko ble avgjørelsen tatt i enighet med den russiske presidenten.

I dagene som fulgte har Russland utplassert nye bakke- og luftstyrker og militært utstyr i landet. Om det ikke skulle bety en ny offensiv mot Kyiv fra nord, kan det uansett tvinge ukrainerne til å flytte noe av fokuset bort fra krigføringen i Donbas.

Samtidig mener analytikere at Russlands militære tilstedeværelse i Belarus kan være starten på en «ny normal» som vil vare også etter Ukraina-krigen.

Syria og Russland – sammen på slagmarken?

Hva den arabiske republikken Syria i Midtøsten skulle ha å gjøre med en russisk føderasjon i nord er ikke åpenbart ved første øyekast.

Men da Den arabiske våren spredte seg til Syria i 2011, ble det klart nøyaktig hvor nært de to landene sto hverandre.

President Bashar al-Assad, som gjennom sitt familiedynasti hadde sittet ved makta siden 2000, gikk inn for å knuse opprøret som truet regimet hans med hard hånd.

Titusener av demonstranter ble fengslet, torturert og drept i syriske fengsler de påfølgende årene. Ifølge Amnesty International mistet minst 17 723 personer livet i myndighetenes varetekt mellom 2011 og 2015, men mener det reelle tallet trolig er langt høyere.

Stor demonstrasjon i byen Homs mot Assad-regimet 18. april 2011. Foto: Bo Yaser (CC).

Mens FNs forsøk på fredssamtaler mellom regimet og opposisjonen mislyktes, brukte Russland sin vetorett i FNs sikkerhetsråd til å stemme ned USAs og andre vestlige lands foreslåtte sanksjoner mot Assad-regimet og Vestens krav om at Assad måtte gå av.

Fra borgerkrigens begynnelse støttet Russland Syria med våpen og ammunisjon i milliardklassen, deriblant russiske luftforsvarssystem og helikoptre. Syriske tropper skal også ha fått opplæring i Russland.

I september 2015 rykket så Russland selv inn militært i Syria, hovedsakelig gjennom luftstøtte. Det offisielle formålet var å hjelpe Assad med å bekjempe terrorgrupper, især Den islamske stat (IS), som året før hadde erklært et «islamsk kalifat» på syrisk-irakisk territorium.

Utsnitt fra propagandavideo publisert 17. mars 2014 av IS i Syria og Irak, via AFP.

Men Putins bombetokter i Syria hjalp samtidig Assad å slå ned opprøret i egen befolkning.

Den russiske intervensjonen ga regimet overtaket i borgerkrigen og var avgjørende for at det internasjonale samfunnet til slutt måtte droppe kravet om Assads avgang. Det har satt den syriske despoten i solid gjeld til Putin.

For Russlands del er alliansen med det syriske regimet viktig av strategiske grunner.

Russlands eneste marinebase i Middelhavet ligger i den syriske havnebyen Tartus. Under den gjeldende avtalen som ble signert i 2017, kan den russiske Svartehavsflåten benytte basen uten betaling frem til 2066.

Bashar al-Assad og Vladimir Putin møttes i Moskva i oktober 2015 for å diskutere militæroperasjonene i Syria. Foto: Kremlin.ru.

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina 24. februar, erklærte Bashar al-Assad at Syria støttet «Russlands posisjon» dagen etter.

Deretter begynte det syriske militæret å rekruttere soldater fra egne rekker for å delta i den russiske krigføringen i Ukraina. Soldatene ble lokket med en månedlig betaling på 3000 dollar – opptil 50 ganger mer enn månedslønnen til en vanlig, syrisk soldat.

I første omgang ga Putin klarsignal til at 16 000 krigere fra Midtøsten kunne kjempe side om side med russerne i Donbas-området. Ettersom månedene har gått, har det imidlertid vært vanskelig å få bekreftet hvor mange syrere som faktisk har dratt i krigen for Russland – om noen.

De siste månedene har det kommet meldinger om at Russland har trukket hjem egne tropper og våpensystem som de har hatt stående i Syria. I den så langt lite fremgangsrike Ukraina-offensiven har de bruk for det de kan raske sammen av militære styrker selv.

