ELON MUSK HAR SPARKET fire av medlemmene i ledelsen i den sosiale medieplattfomen Twitter etter at han i går overtok styringen av selskapet. Det inkluderer toppsjef Parag Agrawal, som måtte gå rettens vei for å få Musk til å overholde en avtale knyttet til oppkjøpet, som gikk gjennom i går kveld. Etter mange måneders forhandlinger, rettssaker og alskens taskenspill og drama betalte den sørafrikanske tech-gründeren og multimilliardæren og «geopolitisk kaosagenten» (New York Times' ord) 44 milliarder dollar for Twitter. Han omtaler seg som en «ytringsfrihetsabsoluttist» og mener det er for streng moderering på plattformen – som brukes til politiske samtaler over hele verden – til tross for nivået på «giftig» innhold, feilinformasjon og trolling. Det er ellers uklart hvordan Musk har tenkt å oppnå sine luftige mål for selskapet. New York Times/Reuters

NY REGJERING ER PÅ PLASS i Irak, etter over et år der landets politiske ledelse har vært lammet i en parlamentær vranglås. Tidligere arbeids- og sosialminister Mohammed Shia al-Sudani (52), blir statsminister. Al Jazeera