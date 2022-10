Klimatoppmøte i krigstid: Dette skal de forhandle om i Egypt

DET VAR MED en sterk følelse av deja vu man hørte FNs generalsekretær Antonio Guterres ved lanseringen av en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP). «Globale og nasjonale klimaforpliktelser kommer sørgelig til kort», tordnet han. «Vi er på vei mot global katastrofe». «The emissions gap report» blir sluppet i forkant av klimatoppmøtet i Sharm el Sheikh i Egypt, COP27, som begynner om en drøy uke. Rapporten viser at verden er på vei mot en oppvarming på et sted mellom 2,1 og 2,9 grader sammenliknet med førindustrielle nivåer innen 2100, hvis de etterlever nåværende klimaforpliktelser. Med dagens politikk er vi på vei mot 2,8C. Dette er over terskelen der vitenskapsmenn sier sannsynligheten for katastrofale klimakonsekvenser øker betraktelig.

KLIMATOPPMØTET VIL AVHOLDES mot et mørkt bakteppe. Ekstreme klimahendelser preget flere verdensdeler gjennom sommeren, og store deler av Pakistan ligger fremdeles under vann. En europeisk storkrig, internasjonal energikrise, global inflasjon og politiske uroligheter i land som Storbritannia og Brasil risikerer å distrahere verdensledere, og flere mener klimatoppmøtet vil havne i bakleksa. Forholdet mellom tre av verdens fire største utslippsland, Kina, USA og Russland, er mildt sagt anspent, men vertskapet insisterer på at geopolitikk og nedgangstider ikke skal komme i veien for arbeidet. «Vi må erkjenne at den generelle situasjonen er presset økonomisk, men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette klimakampen», sa den egyptiske utenriksministeren Sameh Shoukry til Bloomberg på onsdag. «Dette er et eksistensielt problem og det er ingen vei utenom».