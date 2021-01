– Dette kan bli et tveegget sverd, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Filter Nyheter.

Han snakker om de siste ukenes kaotiske utviklingen på Wall Street. Der har verdien på aksjer i dataspillkjeden GameStop skutt i været. Det er til dels et resultat av en pussig dragkamp mellom private småinvestorer og store hedgefond.

Det er de store hedgefondene som sitter med makta på Wall Street. Spekulantene her har i lang tid veddet på at GameStop-aksjen skal fortsette å falle i verdi. Noe av grunnen er at dataspillkjeden bare i år skal legge ned 450 butikker. I 2021 kjøper folk dataspillene sine på nettet.

Men brukere av internettforumet «r/WallStreetBets» på nettstedet Reddit har hatt andre idéer. Forumet er viet til relativt små, men risikable aksjeinvesteringer. Deltakerne trosser råd fra etablerte aktører og gjør utradisjonelle valg. Språkbruken er intern, preget av sarkastisk humor og memer.

For over ett år siden fattet disse interesse for GameStop-aksjen, som på dette tidspunktet kostet svært lite. Siden nyttår er verdien på aksjen opp nær 950 prosent, mens investorer fra de store hedgefondene har begynt å skjelve i dressbuksene.

Hva har skjedd?

Slik fungerer «shorting»

De store hedgefondene har shortet aksjer i GameStop. «Shorting» handler enkelt forklart om å vedde på at en aksje faller i verdi. Når en investor selger en aksje «short», selger vedkommende i realiteten en aksje han eller hun ikke eier.

Et tenkt tilfelle er at investoren «låner» 100 aksjer. For dette må vedkommende betale renter. De lånte aksjene blir umiddelbart solgt videre til en nåværende verdi på 10 kroner per aksje.

På et tidspunkt må de lånte aksjene leveres tilbake. Da må investoren kjøpe aksjer til markedspris. Selve veddemålet ligger altså i å satse på at aksjene nå har rukket å synke kraftig i verdi – for eksempel til fem kroner per aksje. Da vil investoren sitte igjen med gevinst.

Ofte blir det shortet langt flere aksjer i et selskap enn det faktiske antallet aksjer som finnes for salg. Det skjedde i tilfellet GameStop. Mange har vært overbevist om at aksjeverdien vil fortsette å falle – eller at GameStop går dukken. Derfor har de veddet på dette for å tjene penger.

I alt dette ligger en betydelig risiko: For hva skjer om aksjeverdien i stedet øker? Jo, plutselig ligger aktørene an til å tape. Tapet kan bli svært høyt, helt avhengig av hvor høyt og lenge verdien stiger. Mange aktører er nødt til å kjøpe aksjer tilbake. Det skaper etterspørsel i markedet – og driver prisen enda mer opp.

Når det i tillegg er shortet flere aksjer enn det som faktisk finnes for salg, forsterkes effekten. Tidligere denne uka ble det registrert minst fire ganger så mange kjøpsordre som salgsordre på GameStock-aksjen, noe som fikk New York-børsen til å stanse handelen midlertidig.

Det fikk Reddit-brukere til å juble: «We broke it».

«DeepFuckingValue»

På Reddit-forumet «r/WallStreetBets» la enkelte brukere allerede i september 2019 merke til at GameStop-aksjen kostet lite. En småinvestor med det klingende navnet «DeepFuckingValue» var tidlig ute – og i noen måneder ble investeringen hans gjort narr av.

Men etter kort tid begynte pengesterke investorer som Michael Burry, kjent fra filmen «The Big Short», å handle i GameStop-aksjer. Stemningen snudde.

Ikke bare ble det hevdet at kvartalsrapportene fra GameStop viste at den finansielle situasjonen var ganske grei, tross avviklingen av fysiske butikker. Reddit-brukerne la også merke til at tunge hedgefond som Melvin Capital Management veddet stort på at GameStop ville gå over ende.

På nettet samlet de seg om å «tvinge fram tap på hedgefond», slik sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank beskriver det. Med andre ord: Reddit-brukerne bestemte seg for å ødelegge for dem som hadde veddet på at aksjen ville falle i verdi, samtidig som de enset muligheten for å tjene penger.

Noen var gamle gamere og drevet av et slags følelsesmessig bånd til GameStop-varemerket. Andre hadde ikke andre intensjoner enn å skape leven. Men at prisen på aksjen ennå var ganske lav, gjorde det mulig for mange av dem å kjøpe – gjerne gjennom småinvestor-appen med det symbolske navnet Robinhood.

Etter hvert ble de svært mange – og aksjen i dataspillbutikken begynte å stige.

«Eksponerer systemet»

Aksjespekulasjon er psykologi. De store driverne for den enorme kursøkningen i GameStop-aksjen var lav utgangsverdi og internett-koordinerte fremstøt fra småinvestorer: Mange ville kjøpe. Det hele ble forsterket av at store hedgefond hadde shortet aksjen i stort omfang: De måtte kjøpe.

I sum skapte dette enorme problemer for sistnevnte. Flere etablerte forvaltere har tatt tap i milliardklassen. Torsdag morgen denne uka varslet Melvin Capital Management at selskapet har kvittet seg med alle sine posisjoner i GameStop. Samtidig ble det framholdt at ryktet om fondets nært forestående konkurs er betydelig overdrevet.

De store hedgefondene har i årevis fått sterk kritikk for hvordan de med enkle grep kan manipulere aksjemarkedene til sin egen fordel. Nå mener mange at de får smake sin egen medisin – og at dette er en slags hevn. Den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio-Cortez har gjort det til et slags poeng:

På Twitter skrev hun tidligere denne uka at det var «really something» å se hvordan Wall Street-folk som alltid har behandlet økonomien som et casino, nå har begynt å sutre over at Reddit-brukere gjør det samme.

Det er til å humre litt av, selv om dette ikke utelukkende er en historie om hvordan nerdete gutteromsinvestorer vekselvis stikker kjepper i hjulene for spekulanter, har det moro og tjener litt penger.

Ifølge eieroversikten er for eksempel gigantiske BlackRock tungt inne på eiersiden i GameStop per i dag. Likevel er historien politisk ladet.

Reddit-brukerne «slår Wall Street og eksponerer systemet, som er bygd til fordel for de rike. De poengterer på en effektiv måte at tilstanden i aksjemarkedet er et forferdelig mål på samfunnets økonomiske helse, fullstendig løsrevet fra materielle forhold», skriver The Guardian-kommentator Dan Dixon.

«Tilbake i trynet»

Poenget understrekes av at fysiske GameStop-butikker forsvinner. Allerede i november 2019 ble det kjent at alle de 28 GameStop-butikkene i Norge er under avvikling. Likevel er selskapet blitt en børsvinner.

Nå har frykten for en «boble» tiltatt i USA. Biden-administrasjonen meldte onsdag at de følger nøye med på utviklingen på Wall Street. Torsdag morgen stengte Robinhood-appen og flere andre plattformer muligheten for å handle i GameStopp-aksjer.

Frykten for en boble handler imidlertid ikke bare om GameStop-aksjen, men at også andre aksjer med lignende karakteristika kan bli interessante for internett-vante småinvestorer: Per i dag koster for eksempel Nokia-aksjen lite og blir shortet mye. Ligger det an til nye raid, drevet fram av forumbrukere som var unge på midten av 90-tallet?

GameStop-affæren har vist at store hedgefond kan knele i møte med mindre bemidlede enkeltaktører som bruker sosiale medier til å mobilisere massive motkampanjer.

Men sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forholder seg avventende til alle påstander om at de siste dagenes kaotiske utvikling på Wall Street faktisk innebærer et skifte av makt fra mektige hedgefond til private småinvestorer.

Han påpeker heller at utvikling kan få ringvirkninger i form at et «bredt markedsfall», der store hedgefond blir tvunget til å selge aksjer de er «long» i – altså aksjer de selv eier. Dette vil igjen få konsekvenser for småinvestorer, som kanskje har belånt sine posisjoner og får krav fra banken om mer sikkerhet.

Noe sånt kan få konsekvenser for Reddit-investorene også, mener Jullum:

– De som sitter på gutterommet, peker nese til establishmentet og drar ned de store aktørene, kan få dette tilbake i trynet.

