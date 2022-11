Filter avslører: Her går SD-politikeren i nazimarsj foran Stortinget i Oslo

Lørdag 29. oktober ble 35 nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) pågrepet i Oslo da de forsøkte å marsjere mot Blitzhuset etter en 40 minutter lang, uvarslet demonstrasjon i sentrumsgatene og foran Stortinget.

DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som knytter Adolf Hitlers ideologi sammen med nyere tekster om geriljakrig og terrorisme og som ofte refererer til kommende henrettelser av blant andre folkevalgte politikere. Mange medlemmer er straffedømte i alvorlige volds- og våpen-saker.

De maskerte høyreekstremistene som dukket opp i Oslo i helga – 25 svensker, seks dansker og fire nordmenn – hyllet Vidkun Quisling og ropte slagord om «nasjonalsosialisme», hvit makt og revolusjon.

Filter Nyheter har i samarbeid med Expo i Sverige kartlagt deltagerne i lørdagens nazimarsj.

En av dem er en 20 år gammel kvinne som tidligere i år ble meldt inn som valgkandidat for Sverigedemokratene (SD) i Katrineholm kommune.

Hun hadde en buff med logoen til Den nordiske motstandsbevegelsen foran ansiktet da hun lørdag blant annet marsjerte opp Karl Johans gate, rundt Stortinget og tok oppstilling på Eidsvolls plass. Da Filter Nyheter fulgte demonstrasjonen, var kvinnen én av nazistene som prøvde å stikke av fra politi utstyrt med hunder og skjold etter at marsjen var blitt stanset i Universitetsgata.

Nynazistene slåss med politiet, flere pågripelser og en kaotisk situasjon midt i Oslo pic.twitter.com/CIHqP7Owlp — Filter Nyheter (@FilterNyheter) October 29, 2022

Senere ble 20-åringen pågrepet, påsatt håndjern og etterhvert fraktet til politiarresten sammen med de andre DNM-aktivistene.

Alle de pågrepne er ifølge Oslo politidistrikt ilagt en bot på 8000 kroner hver for å unnlate å følge politiets anmodninger, og alle de svenske og danske nazistene ble etter et døgn i arresten fraktet ut av landet.

Samboer med lokal SD-topp

Kvinnen var oppført som kandidat i 2022-valget for Sverigedemokratene i Katrineholm. Kort tid før valget viste det seg imidlertid at hun ikke var valgbar fordi hun hadde flyttet fra kommunen. Tirsdag ettermiddag sto hun fortsatt oppført som tillitsvalgt i SD-lokallagets valgkomité.

20-åringen har også vært aktiv i kulturforeningen Gimle, tilknyttet SD-toppen Mattias Karlsson. Blant annet bruker foreningen en bilde av kvinnen for å illustrere en artikkel på foreningens hjemmeside.

Pågrepet: Kvinnen med tilknytning til Sverigedemokratene ble ført bort av politiet for å fraktes til arresten lørdag ettermiddag. Søndag ble hun uttransportert fra Norge. Foto: Filter Nyheter

Det etterhvert ugyldige kandidaturet for SD i valget kom som en følge av at hun i august i år flyttet for å bli samboer med Sverigedemokratenes toppnavn i Boxholm, 24-åringen Max Fagerstedt.

Han er partiets gruppeleder i kommunen, leder av lokallaget og representant for SD i kommunestyret. Han er også ansatt i Region Östergötland som politisk rådgiver og tillitsvalgt i partiet i Östergötland.

– Ingen kommentar

Marsjerte: 20-åringen på vei til Eidsvolls plass lørdag. Foto: Filter Nyheter

Da journalister fra Expo ringte 20-åringen ville hun ikke svare på spørsmål om sin deltagelse i den nazistiske demonstrasjonen.

– Jeg har ingen kommentar, sier hun, og legger på.

Hennes samboer, den lokale SD-toppen Max Fagerstedt, vil ikke ta avstand fra det nazistiske engasjementet til samboeren.

– Du er tillitsvalgt politiker for Sverigedemokratene. Er det forenlig med ditt verv at du har en samboer som demonstrerer med nazister?

– Ingen kommentar, jeg henviser til… ja, noe annet. Dere får gjøre hva dere vil med informasjonen, men jeg har ingen kommentarer.

– Er dette oppfatninger du deler med din samboer?

– Ingen kommentarer.

– Du vil ikke kommentere om du har samme meninger som Den nordiske motstandsbevegelsen?

– Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre, du får ha en fin dag, sier Max Fagerstedt, før han legger på.

Omlag 30 maskerte nynazister er anholdt eller pågrepet i Oslo sentrum. Det dreier seg om svenske, danske og norske høyreekstremister som alle er aktive i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). pic.twitter.com/OVdZkun2fd — Filter Nyheter (@FilterNyheter) October 29, 2022

Mange ekstreme listekandidater

Sverigedemokratene ble stiftet av personer med bånd til organisert nazisme og andre raseideologiske miljøer i Sverige. I fornyelsen av SD som et bredt, høyrepopulistisk parti har partiledelsen bedyret at båndene til ekstremisme er et tilbakelagt stadium og at SD praktiserer nulltoleranse mot rasisme.

Så sent som i høst har imidlertid Expo og andre svenske medier avslørt en rekke listekandidater og tillitsvalgte i Sverigdemokratene som har bakgrunn fra organisert høyreekstremisme eller som har fremmet raseideologi på nettet.

Flere av de rasistiske politikerne har raskt blitt ekskludert fra partiet, men lovnadene fra partileder Jimmie Åkesson om opprydning ser altså ikke ut til å hindre stadig nye saker.