Svartehav-skip trosser Russland for å levere korn til verdensmarkedet

GARANTERER IKKE SIKKERHETEN TIL KORNSKIP: Det russiske forsvarsdepartementet meldte i går at det nå er uaktuelt å garantere sikkerheten til skipene som seiler gjennom korridoren i Svartehavet som brukes for å skipe matvarer ut av Ukraina, og anklager ukrainerne for å utnytte korridoren militært – som da marineflåten i Sevastopol på Krym-halvøya ble angrepet i helga. Russland sier de «terminerer» avtalen, snarere enn å trekke seg ut av den. I går gikk 16 kornskip gjennom korridoren, som er fremforhandlet ved hjelp av FN. I dag reiste ytterligere tre, melder New York Times.

Samtidig er FNs internasjonale atomenergibyrå på plass ved to kjernekraftverk i Ukraina for å granske de russiske påstandene om at landet planlegger å detonere «skitne bomber», altså konvensjonelle sprengladninger som sprer radioaktiv forurensing. Ukrainske og vestlige land har avfeid påstandene som grunnløse.