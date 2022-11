«En samfunnsparasitt den hora der»: Flom av rasistisk sjikane mot Sumaya da Document, HRS og Resett omtalte Antonsen-saken

«Stå på Antonsen. Reis dit du kommer fra Ali»

«Har han sagt noe som ikke er sant?»

«Han sa sannheten og det var for mye for henne»

«Hun lyver som resten av dette folkeslaget, de er som en Kobra, giftige som og snakker med kløvet tunge»

«Så flott. Hvordan kan vi bli kvitt dette ufyselige mennesket? Det lurer jeg på…»

«Reis tilbake der du kom ifra da? Du bor i Norge nå. Om du blir krenka så skal du vite at vi Nordmenn blir også krenka av dere»

«En samfunnsparasitt den hora der»

«Hvorfor reiser hun ikke tilbake til Somalia?»

«Hun fikk som fortjent»

«Kunne ikke bry meg mindre om hva som skjer med islamister»

«En motbydelig kjerring hu der, forstår ikke ka hu gjør i Norge, Iran hadde passet bedre for hu»

«Send henne på hodet ut av Norge»

«Send ho ut av landet tilbake til hjemlandet der de hører til»

«Ho der burde vært tilsnakket for lenge siden med alt det rasistiske hun sier om oss etnisk norske»

«Det der må vel være noe av det verste som har satt sine bein på norsk jord?»

«Avskyelig vesen!»

«Hennes fremtoning synes å gi de reaksjoner hun ønsker»

«Islamistisk pr-kåt furie»

«Fuck hettemåken»

«Stakkars lakentroll»

«Somalia merr»

«Skal en muslimsk kakerlakk bestemme alkehol mønsteret vårt,helt utrolig»

«Jeg synes muzzene får altfor mye medlidenhet»

«Går det ikke ann å gi henne husarrest, for hver gang et mannfolk ser på henne så tyter det anmeldelser fra henne»

«Er lei disse hettemåkene som blir krenket for alt mulig»

«Ho dama der drar rasisme kortet hele tiden»

«Sørg for at dine egne holder seg på matta først!! Før du angriper nordmenn som har hvert så rundhåndet å tatt deg inn i landet, kan jo reise tilbake der du kom fra å ordne opp i det systemet heller?»

«Hu der har ikke noe på ett utested å gjøre. Hu skal være hjemme å ligge i kurven sin»

«Antonsen er topp, folk fra somalia er frekkeste folk i hele Afrika»

«Hun der bør kjøpe seg en kano å hiv seg i padling hjem til Somalia, her gjør jo hun ikke annet enn å klage å syte på alt mulig, så hva fan gjør hun her»

«Tåler de ikke bli tiltalt for sin hudfarge og blir støtt av det så er det ikke synd på dem»

«Liker ikke Norge, elsker sikkert NAV, derfor er hun her»

«Rart, er det ikkje vi norske sine skattepenger som ho lever av! Bør ho visa litt respekt for oss norske?»

«Utakknemlig ekkel unge»

«Her ser vi åssen Islam driver å henger seg opp i hver minste lille ting å lager trøbbel å helvete (…) jeg syntes hun kan klappe igjen kjeften sin ja!!»

«Skule vore egene plasser får folk me skøut på hode»

«Slike vantro burde ikke hatt innpass i Europa»

«Utvis driten»

«Tok hun på seg festkostymet sitt og gikk på et utested der hun visste hun kunne provosere?»

«Hva gjør sånn motbydelige møkkadame på en sånn bar ?»

«Er hun ikke muslim da? Dette tror jeg kun var for å provosere noe som er helt normalt for den rasistiske kjerringen der»

«Det er vel bare NAV som er positivt i hennes øyne»

«Ja det er vel behov for penger, har mine tvil om hun er i jobb, og da trenger hun vel noe å stikke sugerøret i»

«Send kjerringa ut av landet ta med tørklet»

«Føler hun seg diskriminert i Norge behøver hun ikke bo her da»

«Vi har ikke bruk for slike folk. Dra hjem til Afrika der dere hører hjemme»

«Nå er ho på krigsstien igjen, lærer aldri»

«Synes hun ser temmelig ufordragelig og ekkel ut»

«Tåler hun ikke å bli kalt mørkhuda, så må hun snurp igjen hijaben og reise heim»

«De vil ha en krig mot hvite mennesker»

«Kort lunte på Mohammed sine soldater»

«Nei, det nye herrefolket skal man ikke spøke med, sånn er det blitt»

«En ufyselig provokatør (…) livnærer seg av å være offer»

«Jeg har bare forrakt for Jirde Ali og det hun representerer»

«Hun der kan ryke og reise. Hvem som helst kan slenge ærlighet i trynet på provokatøren der»

«Har ikke denne Ali fra Somalia annet å fordrive tiden med enn å klage på nordmenn? Hva med å ta første fly tilbake til sine røtter, hun vil sikkert trives bedre der!»

«Få de til og reise hjem til sine egne land vis de kommer her og tror de kan forandre nordmenn»

«Spar oss for remjinga fra den drittkjerringa (…) dette fugleskremslet»

«My lady, du er fullstendig klar over at du ypper til bråk»

«Støtter Antonsen, hva bidrar hun med som muslim»

«Møkka kjærring»

«Hun oser av islam»

«Herregud for et fugleskremsel»

«Jeg er så lei alle disse lett-krenka! Flytt til et annet land så vi slipper dere her!»

«Kan det tenkes at det har noe med henne selv å gjøre?»

«Kanskje hun skulle prøve å følge Norske skikker, ta av seg dette krenkende hodeplagget for eks.»

«Send dama til dit hun kom fra så kan hun herse rundt der»

«Er det ikke på tide å reise tilbake til sine muslimske hjemland!!!!!»

«Stol ikke på det en muslim sier. Di har lov til å lyge til oss»

«Er det noen som virkelig er rasistiske så er det utlendingene sjøl. Kommer her te landet og gjør ikke noe annet enn og begå forbrytelser»

«Hva gjør en muslimsk kvinne i full muslim utstyr klokken 03 på natta på en brun pub uten mannlig følge om det ikke er for å fremprovosere og skape situasjoner som vil være negative for nordmenn»

«På tide å starte retur på disse som aldri vil tilpasses Norsk kultur»

«Alle som støtter Islam skulle ha vært arrestert»

«Reis tilbake der du kom fra, om det er så dårlige mennesker i Norge»

«Din oppførsel passer best i Somalia og ikke i Norge»

«Kunn ute etter å leite etter feil vi etnisk Norske hvite gjøre å sier. Det er dm som kommer til Norge å skal tilpasse seg våre kulturer å ikke motsatt!!»

«Hater det tryne der, det er vel lov å si?»

«Hu dama der er fullstendig uspiselig. Å lage kvalm er visst hennes mål i livet»

«Skal ikke uttale hva jeg egentlig mener om henne, for da blir innlegget sensurert»

«Må snart bli slutt på å la såkalte «nye landsmenn» få fritt spillerom i media»

«Nå må disse utlendinga slutte med å være så hårsåre!!»

«Hu kan dra hjem igjen til SomaLio, trenger ikkje sånne hårsåre oppvigglere her»

«Tåler hun så lite får hun pakke sine tøler å reise tilbake der hun kom fra. Hun passe tydeligvis ikke i et fritt land».

«Det er hvite menn som har skapt dette samfunnet»

Utsagnene fra de omlag 80 personene ovenfor er bare noen av de hatske kommentarene som ble rettet mot Sumaya Jirde Ali da nettstedene Document, Rights.no (Human Rights Service) og Resett la ut sine artikler om Atle Antonsen-saken på Facebook.

Mens en rekke store medier tirsdag stengte alle sine kommentarmuligheter knyttet til saken, fortsatte de tre nettstedene – kjent for innvandrerfiendtlige lesere – å slippe til sjikane, rasisme og hundrevis av innlegg med mistenkeliggjøring og anklager mot fornærmede i saken under sine Facebook-publiseringer.

Da nyheten om politietterforskningen av Antonsen ble kjent tirsdag, la både Resetts redaktør, Frp-politikeren Maria Zähler, og HRS-profilen Hege Storhaug hver sine tydelige støtteerklæringer til Sumaya Jirde Ali. Det så imidlertid ikke ut til å dempe aggresjonen mot 24-åringen i nettstedenes Facebook-kommentarfelt, der nettopp rasisme fikk stort spillerom.

Se tilsvarene fra Hans Rustad i Document og de to andre nettstedene nederst i artikkelen.

I Facebook-debattene som kontrolleres av Document, Resett eller Rights, blir Sumaya Jirde Ali kalt «kakerlakk», «hettemåke», «fugleskremsel», «møkkakjerring», «somalia-merr» – og altså «parasitt» og «hore» – samtidig som hun utpekes som representant for «Mohammeds soldater» og «det nye herrefolket».

«De biter hånden som gir de mat. Det er nettopp hvite menn som har skapt dette samfunnet innvandrerne nyter godt av når de kommer her. Hvis de ikke forstår det eller setter pris på dette kan de reise hjem der de kommer fra. Snakker om å være utakknemlig. Ikke snakk om at hun hører hjemme i Norge med den bekledningen der», skriver en mannlig Resett-leser fra Nordmøre på Facebook.

Flere av meldingene som går ut på at Ali skal dra tilbake til Somalia, har fått mange titalls liker-klikk.

Mange av personene som har kommet med de mest aggressive utsagnene har Facebook-profiler der de over tid har delt muslim- eller innvandrer-fiendtlig innhold, konspirasjonsteorier og støtteerklæringer til partier eller organisasjoner på ytre høyre.

Filter Nyheters gjengivelse av sjikane i denne artikkelen skjer i forståelse med Sumaya Jirde Ali. Hun har denne uken ikke ønsket å utsette seg for de enkelte meldingene men er kjent med det tematiske innholdet.

– Hun er en torn i øyet for vanlige norske

Sumaya Jirde Ali (24) er en prisbelønt forfatter, poet og dramatiker som i dag er ansvarlig redaktør i tidsskriftet Fett. Hun har markert seg som samfunnsdebattant siden hun var tenåring og har ved en rekke tidligere anledninger blitt utsatt for sjikanekampanjer på innvandringsfiendtlige nettsteder, et stort omfang av rasisme i sosiale medier og hatefulle direktemeldinger når hun blir omtalt eller ytrer seg offentlig.

Sumaya Jirde Ali.

Filter Nyheter har vært i kontakt med en rekke av personene som mener 24-åringens politianmeldelse av rasistisk ordbruk var riktig anledning til å gyve løs på henne begrunnet i hennes religion eller somaliske bakgrunn.

Flere av dem gjentar tilsvarende utsagn på telefon, og gjør det klart at de ikke angrer på ordbruken.

Rights.no-leseren Olger Drønnesund (73) var inntil desember i fjor representant for Pensjonistpartiet i kommunestyret i Ålesund. Da meldte han seg ut etter at partiet startet eksklusjonssak, som følge av at han i en Facebook-diskusjon erklærte at «Jeg er rasist».

Da HRS denne uka skrev om hendelsen på Bar Boca i Oslo, så Drønnesund ut til å henvise til Sumaya Jirde Ali da han skrev: «Hvordan kan vi bli kvitt dette ufyselige mennesket?».

Overfor Filter Nyheter utdyper den tidligere politikeren sitt syn slik:

– Jeg mener ei som kommer til Norge som en fremmed fugl, er muslim, går med skaut, sitter på bar, og så sier slike ting, er en torn i øyet for «vanlige norske». Hun er frekk og åpenbart veldig preget av Arbeiderpartiet og Rødt i Bodø, sier Drønnesund.

I likhet med mange andre innvandrerfiendtlige nettdebattanter, ser han ut til å bruke som begrunnelse at Jirde Ali som 19-åring kom med slengbemerkningen «Fuck Listhaug» på et Natt&Dag-arrangement:

– Jeg kjenner ikke Sumaya Jirde Ali ut over at hun en gang kom til Bodø, at hun har vært i hjemlandet på ferie, kaller seg «samfunnsdebattant» og for noen år siden sa «fuck Listhaug» og «fuck politiet» og i det hele tatt veldig mye «fuck».

– Må tåle at folk er i ferd med å reise seg

Da Document-leser Karl Olav Slorafoss (72) fra Senja leste om Sumaya Jirde Alis politianmeldelse, valgte han å sammenligne henne og alle andre av «dette folkeslaget» med giftige slanger.

Når Filter Nyheter tar kontakt med Slorafoss, sier han at han står for sine ord. Også han er svært opptatt av «Fuck Listhaug»-episoden fra 2018. Atle Antonsen-saken ser han ut til å knytte til at nordmenn «reiser seg og gir klar beskjed».

– Det er dessverre slik at alt som sies av de som kommer fra arabiske land er usant. Det må en ta inn over seg. De er økonomiske immigranter og har ikke krav på beskyttelse. De må tåle at folk er i ferd med å reise seg og gi klar beskjed, sier Slorafoss, før han oppfordrer Filter Nyheter til å sitere ham i artikkelen.

72-åringen hevder uriktig at organisasjonen Leger uten grenser kan bekrefte påstanden om at båtmigranter i Middelhavet utelukkende er drevet av økonomiske motiver, og legger deretter på uten å motta oppfølgingsspørsmål.

«Dra hjem til Afrika»

Sverre Moe fra Levanger reagerte på nyheten om rasismesaken med et utspill om muslimer generelt, som så ut til å være knyttet til at Sumaya Jirde Ali bærer hijab. Moe skrev at de må «komme seg ut av landet».

«Vi har ikke bruk for slike folk. Dra hjem til Afrika der dere hører hjemme, fortsatte han.

Moe er en av svært mange kommentarfeltskribenter hos de nevnte nettstedene som framstiller det som mistenkelig i seg selv at Sumaya Jirde Ali var på byen i Oslo.

– Jeg fatter ikke hva en muslim med et skaut gjør på en bar der det serveres alkohol, det er de jo totalt imot. Skal de gå på et slikt sted må de i det minste ta av seg hodeplagget. Oppførselen viser at hun var ute etter en provokasjon, sier Moe når Filter Nyheter konfronterer ham.

– Men politiet tar saken alvorlig, og Atle Antonsen har beklaget det som skjedde?

– Selvsagt tar politiet saken alvorlig, de springer straks opp over slike ting. Det viser at de (muslimene) har tatt over rettsvesenet, at det er blitt håpløst å være norsk i Norge og at man ikke lenger kan gjøre noe som helst, de blir krenka av ingenting. Og Antonsen har sin karriere å tenke på.

– Hva tror du andre muslimer tenker når du skriver at det ikke er bruk for dem i Norge?

– Det er fakta at vi ikke har bruk for dem, de havner bare på NAV og koster oss millioner.

– Syter og klager over alt i dette landet

Document-leseren Tor Rismo fra Honningsvåg legger ikke skjul på at det var han som ba Sumaya Jirde Ali «kjøpe seg en kano å hiv seg i padling hjem til Somalia» da han leste om politianmeldelsen hennes, som han kaller klaging og syting.

«Hva fan gjør hun her», spurte Rismo retorisk.

– Jeg skrev kommentaren for at hun der syter og klager over alt i dette landet. Andre muslimer klager ikke like mye. Det er ikke bare henne som blir mobba i dette landet, og hvis hun ikke trives her, kan hun jo reise tilbake, da, gjentar Rismo overfor Filter Nyheter.

– Er det ikke bedre å forsøke å gjøre Norge til et bedre sted?



– Det er så, men det er ingen vits i å krangle så voldsomt. Og hva gjør hun egentlig på en pub? Jeg tror hun gikk dit for å provosere.

– Jeg synes nordmenn skal få være slik de var i gamle dager og bruke slikt språk

«Her ser vi åssen Islam driver å henger seg opp i hver minste lille ting å lager trøbbel å helvete (…) jeg syntes hun kan klappe igjen kjeften sin ja!!», skrev Bjørn Einar Kristiansen (51) fra Brumunddal om hendelsen som Atle Antonsen har beklaget.

Når Filter Nyheter ringer, ser ikke Kristiansen noe paradoksalt i at han angriper fornærmede i saken.

– Når du er en ung dame som går på brun pub med voksne folk, må du regne med både drittslenging og at det kan bli litt voldsomt. Sånn er livet på pub. Har du aldri rørt alkohol og ikke er kjent med det norske samfunnet skjønner du det kanskje ikke, men dette er neppe vondt ment og har ikke noe i rettsvesenet å gjøre. Jeg synes nordmenn skal få være slik de var i gamle dager og bruke slikt språk.

51-åringen forteller Filter Nyheter at han for flere år siden ble dømt til en bot på 24 000 kroner etter utsagn på Facebook som ble tolket som rasistiske.

I motsetning til de andre Filter Nyheter har vært i kontakt med, tar Kristiansen høyde for at han kan ha gått for langt i omtalen av Sumaya Jirde Ali på Facebook denne uken.

– Synes du min kommentar er for drøy, går jeg inn og sletter den. Jeg kunne sikkert formulert meg annerledes.

– Det er mange islamfiendtlige innlegg på din egen Facebook-side?

– Jeg har ingenting imot folka, jeg bor i ei blokk full av muslimer og er kamerat med dem alle. Men jeg er skeptisk til religionen deres og har mange meninger om den. En gang ble jeg bøtelagt for noe jeg hadde skrevet, men det var bare tull.

Bare Resett kommenterer sjikanen: – Skuffende

Document er, i motsetning til de to andre nettstedene, bundet av den norske pressens etiske regelverk, der det heter at «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk».

Document-redaktør Hans Rustad gir uttrykk for at mange av kommentarene Filter refererer til, nå skal være slettet, selv om flere av dem i skrivende stund fortsatt er tilgjengelige. Rustad oppga i en e-post torsdag at det «bare i natt ble slettet 600 meldinger», men har ikke ønsket å kommentere hvor grensen går for hva Document tillater eller hvorfor moderering ikke hadde fanget opp den typen innlegg som gjengis i denne artikkelen.

Torsdag kveld – lenge etter Filter Nyheters henvendelser – fortsatte det i Documents Facebook-tråder å komme utsagn om at Sumaya Jirde Ali skal dra tilbake «der hun kom fra» og kommentarer som «Antonsen er topp, folk fra somalia er frekkeste folk i hele Afrika» og «har mine tvil om hun er i jobb, og da trenger hun vel noe å stikke sugerøret i» – innlegg som ble liggende i flere timer.

Hege Storhaug i Human Rights Service opplyser til Filter Nyheter at hun er i Spania samtidig som hun er opptatt med å organisere en slektnings begravelse i Norge og at hun derfor ikke er på jobb i HRS og kan håndtere problemet med hatske utsagn knyttet til Rights.no.

«Jeg har heller ikke kapasitet til å gå gjennom kommentarene på Facebook, og har for egen del slettet posten etter at dere gjorde oss oppmerksom på kommentarene», skriver Storhaug i en e-post.

«For hva gjør en muslimsk kvinne i full muslim utstyr klokken 03 på natta på en brun pub uten mannlig følge om det ikke er for å fremprovosere og skape situasjoner som vil være negative for nordmenn», skrev én av Resetts lesere.

Maria Zähler (Frp), som ennå fungerer som redaktør i Resett, er den eneste av de tre som vil kommentere innholdet og omfanget av sjikane og andre utfall mot Sumaya Jirde Ali og muslimer/innvandrere:

«Jeg deler bekymringer rundt kommentarfeltene. Det var i det hele tatt ganske skuffende å se at det kom så mye negativ respons på det jeg skrev om Sumaya. Jeg hadde håpet på noe annet, men likevel er jeg nok dessverre ikke så overrasket.

Vi har jo litt begrensede ressurser, og mye tid og penger blir brukt på de forhåndsmodererte kommentarfeltene på nettsidene, men staben er liten og har veldig mye å gjøre. Glipp vil skje, særlig når presset er stort. Det blir slettet veldig mange kommentarer. Det er veldig høye volumer, særlig i denne typen saker. Facebook blir sjekket og moderert innimellom, men jeg tror vi med fordel bør gå grundigere til verks, eller vurdere alternative løsninger. Det er andre ting som ikke kan prioriteres når så mye penger brukes på moderering, og det er uheldig.

Jeg bekymrer meg også generelt for at kommentarfeltenes verdi drukner i usaklige, lite konstruktive ordvekslinger. Selv om vi greier å fjerne alt av rasisme og andre hatefulle ytringer, er det fortsatt en del kommentarer som jeg vurderer som ikke veldig verdifulle eller konstruktive for det offentlige ordskiftet. Det vil fortsatt være svært negative ytringer som vi ikke kjenner oss igjen i, og som reflekterer ganske dårlig på oss. Det er et markant skille mellom den redaksjonelle linjen og en del av det som forekommer i kommentarfeltet. Det er jo åpenbart. Så jeg vil, i løpet av min siste tid i Resett, ha som prioritet å rydde opp enda mer. Jeg varslet staben om en strammere linje rett forut for den aktuelle saken, og nå fremover skal dette operasjonaliseres.»

Støtt Filter

Vil du bidra litt ekstra til Filter Nyheters kritiske gravejournalistikk og hjelpe oss å finansiere letingen etter nye avsløringer? Bli Filter-fadder.

Din donasjon hjelper studenter å få gratis Filter-abonnenemet. Nå kan du donere en valgfri sum til ordningen Filter FADDER, der hver krone matches av oss og går til Filter-abonnementer til studenter ved høgskoler og universiteter vi samarbeider med. Fyr av en donasjon med VIPPS til 73 15 46, eller les mer her