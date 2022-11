Her kommer verdens neste mega-by

LANGLESNING: Du er neppe alene om det i Norge hvis aldri har hørt om Abidjan, men byen er den økonomiske motoren i landet Elfenbenskysten, har nesten ni millioner innbyggere og vil om et snaut tiår vil være nesten like stor som New York City. Med sin ekstreme befolkningsvekst er Abidjan likevel bare en del av den 1000 kilometer lange kyststripa i Vest-Afrika som er i ferd med å vokse seg sammen til verdens nyeste og største megaby, med langt flere innbyggere enn såvel den amerikanske nordøstkysten som Tokyo-Osaka-korridoren i Japan.

Mellom Abidjan i vest og Nigerias hovedstad Lagos i øst, gjennom Ghana, Togo og Benin, kan det i år 2100 bo en halv milliard mennesker, spås det. Til kontrast var strekningen så øde at forfatteren av denne The Guardian-artikkelen måtte ha med egne bensinkanner da han reiste den første gang på 70-tallet.

Hva står på spill når en slik enorm urbanisering finner sted, og et nytt tyngdepunkt for menneskelig aktivitet så brått vokser fram? Kan megabyen utvikle seg på en effektiv måte vil regionen bli noe mer enn summen av bestanddelene – bestanddeler som i seg selv er ganske store. «Men utvikler det seg på en dårlig måte vil et enormt økonomisk potensiale bli tapt, og i verste fall, helvete bryte løs», sier en forsker på urbanisering.