Qatar snur i tolvte time: Vil likevel ikke selge alkohol til VM-publikum

TØRRLEGGER VM-STADIONER: Det er ganske utrolig at det ikke forlengst er hamret ut en overenstemmelse om salg og konsum av alkohol under fotball-VM, tolv år etter at mesterskapet – som har en amerikansk bryggerigigant som en av hovedsponsorene – ble tildelt det strengt muslimske landet Qatar, der øl, vin og sprit til vanlig er underlagt strenge restriksjoner. Men publikums tilgang på alkoholholdig drikke har helt til det siste vært gjenstand for en rekke justeringer som tyder på en heftig drakamp i kulissene. At den internasjonale fotballfederasjonen langt fra har full kontroll på sitt eget arrangement ble glassklart da myndighetene i […]