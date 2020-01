Erna Solberg fortsetter som statsminister, men det gjøres en rekke endringer i hennes regjering som følge av at Frp går ut av regjeringen. Her er oversikten over endringene.

Venstre setter to inn, hiver nestlederen ut:

Trine Skei Grande bytter fra kulturminister til kunnskapsminister, og tar Jan Tore Sanners (H) gamle jobb

bytter fra kulturminister til kunnskapsminister, og tar Jan Tore Sanners (H) gamle jobb Abid Raja hentes fra Stortinget inn til jobben som kulturminister, og tar dermed Grandes gamle jobb

hentes fra Stortinget inn til jobben som kulturminister, og tar dermed Grandes gamle jobb Sveinung Rotevatn rykker opp fra statssekretær i Klima- og miljødepartementet, til minister. Ola Elvestuen ryker dermed ut. Tidligere BT- og TV 2-kommentator Mattias Fischer tar Rotevatns gamle jobb.

rykker opp fra statssekretær i Klima- og miljødepartementet, til minister. ryker dermed ut. Tidligere BT- og TV 2-kommentator tar Rotevatns gamle jobb. Iselin Nybø går fra posten som forskning- og høyere utdanningsminister, til næringsminister

Høyre gjør flere omrokeringer, kun fire ministre blir på sin post (inkludert Erna):

Jan Tore Sanner er ny finansminister.

er ny finansminister. Tina Bru hentes fra Stortinget, og erstatter Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister.

hentes fra Stortinget, og erstatter Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister. Linda Hofstad Helleland hentes inn i regjeringen igjen, og får en nyopprettet post som distrikts- og digitalminister (under Kommunaldepartementet).

hentes inn i regjeringen igjen, og får en nyopprettet post som distrikts- og digitalminister (under Kommunaldepartementet). Henrik Asheim hentes fra Stortinget og til Iselin Nybøs gamle jobb som minister for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet.

hentes fra Stortinget og til Iselin Nybøs gamle jobb som minister for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Nikolai Astrup slutter som digitaliseringsminister (Helleland får ansvar for hans gamle portefølje) og tar Monica Mælands plass som kommunalminister.

slutter som digitaliseringsminister (Helleland får ansvar for hans gamle portefølje) og tar Monica Mælands plass som kommunalminister. Monica Mæland tar Jøran Kallmyrs gamle post, og blir justisminister.

tar Jøran Kallmyrs gamle post, og blir justisminister. Torbjørn Røe Isaksen forlater næringsdepartementet og blir arbeids- og sosialminister, noe som betyr at han får Nav-skandalen i fanget. Anniken Hauglie går ut av regjeringen.

forlater næringsdepartementet og blir arbeids- og sosialminister, noe som betyr at han får Nav-skandalen i fanget. går ut av regjeringen. Geir-Inge Sivertsen tar Tom Nesviks plass som fiskeriminister. Han er tidligere ordfører i Lenvik, og har to måneders fartstid som statssekretær i Næringsdepartementet.

tar Tom Nesviks plass som fiskeriminister. Han er tidligere ordfører i Lenvik, og har to måneders fartstid som statssekretær i Næringsdepartementet. Ine Eriksen Søreide fortsetter som utenriksminister.

fortsetter som utenriksminister. Bent Høie fortsetter som helseminister og overtar styring av eldre- og folkehelsearbeidet.

fortsetter som helseminister og overtar styring av eldre- og folkehelsearbeidet. Frank Bakke-Jensen fortsetter som forsvarsminister.

I KrFs kabal er det få omrokeringer:

Knut Arild Hareide tar Jon Georg Dales jobb som samferdselsminister. Nestleder Ingelin Noresjø blir hans statssekretær.

tar Jon Georg Dales jobb som samferdselsminister. Nestleder Ingelin Noresjø blir hans statssekretær. Dag Inge Ulstein fortsetter som bistandsminister. Ifølge VG satte Hareide som krav for å gå inn i regjeringen at «røde» Ulstein fikk bli på sin post.

fortsetter som bistandsminister. Ifølge VG satte Hareide som krav for å gå inn i regjeringen at «røde» Ulstein fikk bli på sin post. Olaug Bollestad fortsetter som landbruksminister.

fortsetter som landbruksminister. Kjell Ingolf Ropstad fortsetter som barne- og familieminister.

Vi har de siste dagene skrevet flere saker om hvilke politiske beslutninger som kan bli endret i Stortinget når Frp ikke lenger er forpliktet av regjeringssamarbeidet, men kan søke flertall med andre partier. Det handler om eggdonasjoner, klima og ulv; den kontroversielle kraftkabelen til Skottland og rusreformen.