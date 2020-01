Linda Hofstad Helleland (H), som tidligere har vært både kulturminister og barne- og familieminister, ble fredag nok en gang presentert som ny statsråd i regjeringen Solberg.

Helleland er Norges nye distrikts- og digitaliseringsminister – og uten å google, slår vi fast at dette er første gang noen får en slik statsrådpost her hjemme.

Regjeringen er gjentatte ganger blitt kritisert for å holde seg med «tullestatsråder», først og fremst utnevnt for å få kabalen til å gå opp mellom samarbeidspartiene.

Med Fremskrittspartiet ute er imidlertid flere poster fjernet: Erna Solberg har ikke sett det nødvendig å erstatte verken eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes eller sikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Totalt har antallet statsråder også krympet fra 22 til 20, inkludert statsministeren.

Og ser man bort fra at det fortsatt skal være to statsråder i Kunnskapsdepartementet – her kunne vi også ha nevnt at ansvaret for bistand og utvikling kunne ha tilfalt Utenriksdepartementet – er det nå bare én statsrådpost som virker litt, tja, pussig.

Det kan selvsagt hende at Helleland får en stor og innholdsrik portefølje. Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) fikk tross alt ansvaret for FNs bærekraftmål.

Men her er Twitters beste reaksjoner på at Norge fra i dag har en egen distrikts- og digitaliseringsminister (og ja, Helleland kommer i tillegg til nevnte Astrup, som fra i dag er kommunal- og moderniseringsminister):

Astrup med ansvar for alle kommunene som har mer penger enn ham, og så tar Helleland resten? #byogland — Tora Voll Dombu (@toravd) January 24, 2020

Kilder bekrefter at regjeringen også vil bli utvidet med: * En kommunikasjon- og klarspråkminister. * En planleggings- og perspektivminister. * En gaming- og gründerminister. * En statsråd for bredbånd og bokstavrim.https://t.co/CoqEENy8wR — Mímir Kristjánsson (@mimirk) January 23, 2020

For Distrikts- og digitalminister, tast firkant, eller vent på svar. — Fredrik Drevon (@FredrikDrevon) January 23, 2020

Dette bærekraftansvaret som digitaliseringsministeren fikk, skal det tilbake der det hører hjemme, eller skal Helleland være digitaliserings-, distrikts- og bærekraftsminister med særlig ansvar for venstrehendte? — Jan Arild Snoen (@jasnoen) January 23, 2020

Ja, nå blir det vel fart i bredbåndet inne på Finnskogen, tenker jeg. Linda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG https://t.co/IFzFzfVhKE — T E Bekken (@drbekken) January 24, 2020

Oppfatter at Helleland skal gjøre distriktene virtuelle, slik at alt enkelt kan styres fra Oslo? Ikke? #digitalisering — Vigdis Olden ❄️ (@Vigdisol) January 23, 2020

*På benken, Samvirkelaget: – Ka va det med ho der Hofstad Helleland? – Ho skal jo bli distrikt- … eeeh og digitaliseringsminister. – …. … … høh, lætt for dæ å sei, som har tenner! — Ottar (@iOttar) January 24, 2020

Jeg er skuffet over at Helleland ikke får være minister i et eget julekrigsdepartement. Har Høyre helt glemt den viktige kulturkampen de holdt på med for bare noen få uker siden? — Frode H. Henriksen (@frodehaugstvedt) January 23, 2020

Det riktige navnet på denne posten er StoppSenterpartiet-minister. Ligger an til kjempesuksess med Helleland. https://t.co/ltgpmpgLpO — Jan Arild Snoen (@jasnoen) January 23, 2020