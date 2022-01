RUTSJER NEDOVER PÅ PARTIMÅLING: Etter få måneder i regjering, mister Arbeiderpartiet og Senterpartiet velgere til både røde og blå. Det viser Norstats partibarometer for januar gjort for NRK og Aftenposten. Der går Ap ned 3,9 prosentpoeng til en oppslutning på skarve 21,1 prosent, mens Sp går ned med 2,6 prosentpoeng til en historisk lav oppslutning under 10-prosent’en, sammenliknet med sist måling i desember. Fallet er enda større sammenliknet med valgresultatet i september: Ingen regjering tidligere har mistet så stor samlet oppslutning første høst i regjeringskontorene. Til NRK kommenterte partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) de nedslående resultatene slik: «Jeg tror folk er utålmodige og opplever stor usikkerhet og frustrasjon rundt strømkrisen og koronarestriksjonene. Vi har fullt fokus på det og tar det på største alvor. Hovedoppgaven vår nå er å håndtere de krisene folk står i.»



MACRON MED KRAFTSALVE MOT UVAKSINERTE: Den franske presidenten Emmanuel Macron har skapt furore etter at han i nyttårstalen sa regjeringens nye vaksinestrategi er å gjøre de uvaksinerte «skikkelig forbannet» ved å gjøre hverdagen deres vanskeligere, melder blant annet The Guardian og Reuters. Macron brukte det franske uttrykket «faire chier», tilsvarende det engelske uttrykket «piss off», som regnes for å være rimelig vulgært. Marine Le Pen, presidentkandidat før neste valg og leder av ytre høyre-partiet National Rally, skrev på Twitter at en president «ikke bør si slikt» og at Macron gjør uvaksinerte til andreklasses borgere.



I et intervju med den franske avisen Le Parisien utdypet presidenten med at han ikke ønsker å irritere hele den franske befolkningen, kun de uvaksinerte. «Dette vil vi fortsette med, helt til slutten. Det er strategien».Macrons utspill kommer i forbindelse med en foreslått lovendring i Frankrike som kan bety at kun fullvaksinerte, og ikke dem med negativ koronatest, skal kunne få koronapass.





VIL BYGGE UT VASSDRAG: Høyres Nikolai Astrup tok i Stortinget i dag til orde for en «skånsom kraftutbygging» av verna vassdrag i Norge, melder NRK. Også i Ap er holdningen at ny kraftverk-teknologi, flomfare og kraftkrise til sammen gjør det nødvendig å revurdere noen av landets 389 elver som er helt eller delvis vernet mot utbygging, og medregnet utbyggingsforkjemperne i Sp og Frp er det dermed flertall for dette på Stortinget. Venstre, MDG og Naturvernforbundet advarer mot å tro at det er mulig å bygge ut vannkraft uten at det forringer naturverdiene: «Vi har stadig mindre urørt natur. Det siste vi trenger er å sende gravemaskiner og dynamitt inn i vassdrag som er verna for evigheten» sier Venstres Alfred Bjørlo.

LOCKDOWN PÅ KINA-MÅTEN: Kinas nulltoleranse for covidsmitte går hardt ut over befolkningen i millionbyer, skriver The Guardian. I både Xi’an og Yuzhou gjelder nå totalforbud mot å bevege seg ute, også i privatbil, noe som begynner å tære på matsituasjonen og tilgangen på helsehjelp, ifølge innbyggere som tyr til landets tungt overvåkede sosiale medier for å varsle. En eldre mann skal ha blitt nektet sykehusbehandling og dødd fordi han kom fra et område av byen som var regnet som risikabelt, ifølge some-innlegg som siden er slettet, men gjengis av The Guardian. En gravid kvinne skal ha mistet barnet fordi coronatesten hun viste ved mottaket var fire timer gammel og dermed utløpt.



Ha en fortsatt god dag!

Filter-redaksjonen

Foto: Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)