Like etter statsministeren i New Zealand refset tiltaksbrytere som idioter, kom det frem at hennes egen helseminister David Clark kjørte familien til stranda for å gå en tur den første helgen av nedstengningen – et brudd som statsministeren sier at han normalt ville bli sparket for. « I en tid hvor vi ber New Zealandere om å ofre historiske ofre, har jeg sviktet teamet. Jeg har vært en idiot», sa Clark i en uttalelse i morges, som har tilbudt seg å gå av. Statsminister Jacinda Ardern sier at han vil nedgraderes til bunnplass i regjeringen.

Brasils president Jair Bolsonaro får motstand for sin pandemifornektelse. «Jeg kan si at guvernørene over hele Brasil aldri har vært så samlet som vi er nå», sier João Doria, en høyreorientert guvernør i staten São Paulo i Brasil, til magasinet Time. Han fortsetter: «Presidenten forakter oss og angriper oss. Han har satt oss i en umulig posisjon ved å lage en fortelling som hindrer beskyttelsen av mennesker og liv. Guvernørene – fra venstre, sentrum og høyre – har bestemt seg for å følge riktig vei og opprettholde WHOs retningslinjer». Flere ønsker presidenten stilt for riksrett.

Kina rapporterte rapporterte ingen covid-dødsfall tirsdag. Det er første gang siden landet begynte å publisere daglige tall i januar. Helsemyndighetene sier landet har 32 bekreftede tilfeller, ned fra 39 mandag.

Myndighetene i Ecuadors mest folkerike by, Guayaquil, sier de deler ut 4000 pappkister grunnet mangel på tradisjonelle trekister. Begravelsesbyråene har gått tomme for vanlige kister etter pandemien kom til landet.

Stengningen av Luzon, den mest folkerike øya på Filippinene, er utvidet til 30. april. Tiltakene skulle egentlig avsluttes neste uke.

Donald Trump uttalte under en briefing mandag at USA vil «gjengjelde» om India avviser forespørselen hans om å frigjøre et lager av stoffet hydroksyklorokin, som han tror vil bli et avgjørende vendepunkt i kampen mot pandemien. India, som er blant verdens største produsenter av stoffet, «vurderer» USAs forespørsel. Les mer her.

