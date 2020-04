Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste nyhetene fra Norge mandag 6. april:

Virus-situasjonen nå:

5 762 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 314 er innlagt på sykehus, 83 ligger i respirator.

er innlagt på sykehus, ligger i respirator. 76 er døde.

«Epidemien under kontroll»:

Slik Filter Nyheter skrev mandag morgen, viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet at regjeringens tiltak i Norge har stanset smitteveksten.

Under regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag ble det kjent at det såkalte reproduksjonstallet ligger på 0,71 (mer konkret i intervallet fra 0,45 til 1).

Dersom dette nivået holder seg, vil antallet innlagte på norske sykehus og intensivavdelinger gradvis gå nedover fram til slutten av april, ifølge FHIs modell.

Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til beregningene, understreket FHI-direktør Camilla Stoltenberg under pressekonferansen.

under pressekonferansen. – Vi har fått koronaepidemien under kontroll, sa helseminister Bent Høie (H), som likevel advarte mot å slippe tiltak for raskt: – Det er beklageligvis lenge til alt blir som før.

Mer korona-nytt:

Ingvild Kjerkol (Ap) mener tiden nå er inne for at også andre pasienter enn koronasyke blir prioritert på norske sykehus: – Det gjelder blant annet pasienter med kreft, og folk med tunge psykiske lidelser som er blitt skrevet ut av sykehusene for å frigjøre kapasitet , sier Kjerkol.

, sier Kjerkol. Trondheim og flere andre kommuner har varslet at de vil holde skoler og barnehager stengt den første uka etter påske uavhengig av hvilken beslutningen regjeringen tar på onsdag. Dette begrunnes med at det tar tid å få på plass nødvendige smitteverntiltak ved en eventuell åpning.

Fra fredag til søndag kom det inn ytterligere 11 400 nye søknader om dagpenger til NAV – 9200 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Også Arbeiderpartiet åpner nå for å droppe den såkalte koronaloven, som gir regjeringen økte fullmakter til å takle den pågående krisen. Loven skulle i utgangspunktet vare i én måned, men regjeringen ønsker en forlengelse. Søndag ble det kjent at Senterpartiet ikke vil stemme for en utvidet periode.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.